Rocha minimiza críticas e diz querer fortalecer PSL no Acre; decisão deve ocorrer até a próxima semana

Com João Renato Jácome

O provável embarque do vice-governador Major Rocha, atualmente filiado ao PSDB, nas fileiras do PSL, tem muito a render nos bastidores políticos do estado. Minoru Kinpara, do PSDB, que tem dificuldade para encontrar um vice, pode ter o braço direito vindo do liberal.

Em entrevista coletiva no escritório de apoio do vice-governador, Rocha pontuou que a possível filiação no PSL, conversada com o deputado federal Luciano Bivar, presidente nacional da sigla, tem o intuito de fortalecer a base política do partido e chegar em 2022 com força total.

Major Rocha, minimizou as criticas feitas a ele por integrantes do PSL, após a notícia de que o tucano se filiaria no partido liberal e, como consequência, teria o controle total da sigla, principalmente com vistas às eleições desse ano.

Deputado Federal Luciano Bivar

Em entrevista coletiva no escritório de apoio do vice-governador, em Rio Branco, Rocha alega que o convite para migrar ao PSL partiu do presidente nacional do partido, o deputado federal Luciano Bivar, e que a conversa está adiantada, mas pediu uma semana para alinhar a possível saída do PSDB com correligionários.

“Acho que devo essa satisfação às pessoas próximas. Não é uma coisa fácil, sair da casa em que você está há mais de 12 anos. Eu pedi uma semana para que nós pudéssemos conversar. Em caso de se decidir filiar ao PSL, a filiação será imediata”, pontua o vice-governador acreano.

Rocha, que foi alvo de críticas durante toda a quarta-feira, dia 24, após o vazamento da informação de que ele estaria se articulando para assumir a sigla liberal, nega que tenha interesse de ser presidente do partido no estado.

Direção atual do PSL em xeque

O atual presidente do PSL no Acre, Pedro Valério, segundo Rocha, teria entendido a possível chegada, e pediu alguns dias para conversar com a Executiva Estadual, possibilitando um melhor engajamento do grupo sobre a provável chegada de Rocha.

Pedro Valério, confirmou a reportagem: Rocha está tentando se filiar ao partido, e já esteve em Brasília fazendo tratativas sobre a ida para a nova sigla. Ele já foi deputado estadual e federal pelo PSDB, e, agora, é vice-governador do estado.

“Ele foi lá no Bivar, pedir para se filiar ao PSL. Está um rebuliço grande. O partido está reagindo muito mal, e vai dar uma briga boa. A reação é 100% negativa”, destacou Pedro Valério, ao confirmar uma conversa em Rocha e o deputado federal Luciano Bivar, presidente do PSL.

A medida, segundo o dirigente Pedro Valério, ecoou mal nas fileiras do partido que, há pouco, possuía toda a família Bolsonaro inteira. Se Rocha se filiar, são grandes as chances de assumir o comando ainda que indiretamente e decidir o destino do partido nas eleições próximas.

