Brasil
Chefe de facção morre em confronto durante megaoperação em Rondônia
Segundo informações do MP, os agentes foram até a casa do suspeito para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão.
Um homem apontado como líder de uma organização criminosa envolvida em extorsões, torturas e desmatamento na zona rural de Porto Velho morreu após trocar tiros com policiais durante uma megaoperação deflagrada nesta quarta-feira (12) pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO) e forças de segurança.
Segundo informações do MP, os agentes foram até a casa do suspeito para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão.
O homem reagiu ao ser informado da prisão, empunhando uma pistola calibre 9mm, e acabou sendo baleado. A esposa dele também foi atingida na perna e socorrida de helicóptero para um hospital na capital.
As investigações apontam que o suspeito tinha ligação com a Liga dos Camponeses Pobres (LCP), mas o MP-RO esclarece que nem todos os investigados pertencem à organização. O coordenador do Gaeco, procurador Anderson Batista de Oliveira, explicou que o movimento social tem sido usado como fachada por grupos que buscam lucro com atividades criminosas.
A operação, que acontece simultaneamente em Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Pará, visa cumprir 50 mandados de prisão temporária, 120 de busca e apreensão e bloquear bens avaliados em cerca de R$ 2 bilhões. Um vereador de Nova Mamoré está entre os presos.
De acordo com as investigações, 12 suspeitos movimentaram mais de R$ 110 milhões em contas bancárias.
Veículos, tratores, maquinários e rebanhos foram apreendidos. A apuração começou em setembro de 2022, após denúncias de extorsões contra produtores rurais na região de Nova Mutum Paraná.
Comentários
Brasil
MP deflagra operação em 4 estados contra grupo de extorsão e lavagem de dinheiro
A fase ostensiva da operação conta com o apoio estratégico, logístico e operacional de diversas forças de segurança…
O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com auxílio do Núcleo de Análises Técnicas (NAT) e das Promotorias de Justiça de Nova Mamoré, Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Cerejeiras, deflagrou, nesta quarta-feira (12/11/2025), a Operação GODOS, visando desarticular uma complexa organização criminosa destinada à prática dos crimes de extorsão, esbulho possessório violento, crimes ambientais, tortura, furtos, roubos, homicídios, posse e porte ilegal de arma de fogo e ameaça contra proprietários ou posseiros de terras e outras pessoas na região do distrito de Nova Mutum Paraná, comarca de Porto Velho.
A fase ostensiva da operação conta com o apoio estratégico, logístico e operacional de diversas forças de segurança e órgãos públicos, incluindo a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Polícia Técnico-Científica de Rondônia (Politec/RO), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), Força-Tarefa Integrada de Combate ao Crime Organizado (FTICCO), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (Sesdec), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (Sedam/RO), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Gaeco-MPMT), a Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM) e a Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), totalizando um efetivo superior a 500 (quinhentas) pessoas diretamente envolvidas, entre promotores de Justiça, policias, peritos criminais e servidores das equipes administrativas e assessoria.
Os mandados judiciais estão sendo cumpridos simultaneamente em quatro Estados da federação: Rondônia, Mato Grosso, Amazonas e Pará. Em Rondônia, a operação abrange uma vasta área, com diligências em Porto Velho, Nova Mutum Paraná, União Bandeirantes, Nova Dimensão, Nova Mamoré, Buritis, Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Jaru, Rolim de Moura, Mutum Paraná, Cerejeiras, Vila Nova Samuel, Candeias do Jamari, Cacoal, Costa Marques, Jacinópolis, Castanheiras e São Carlos.
A operação tem como objetivo dar cumprimento a um total de 50 (cinquenta) mandados de prisão temporária e 120 (cento e vinte) mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho/RO. Além das prisões e buscas, foram decretadas diversas medidas assecuratórias patrimoniais, visando ao sequestro, arresto, bloqueio e a indisponibilidade de bens, direitos e valores que totalizam a expressiva quantia de R$ 2.052.919.545,16 (dois bilhões, cinquenta e dois milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), referentes aos danos materiais, ambientais, climáticos e produto dos crimes. Com esses números, esta se destaca como a maior operação já deflagrada no âmbito estadual rondoniense, materializada em uma única investigação materializada em Procedimento Investigatório Criminal, tanto em relação ao número de investigados, quanto de medidas judicialmente deferidas e valor indisponibilizado.
As investigações que culminaram na Operação GODOS tiveram início em setembro de 2022, a partir de uma notícia de fato que apontava a existência de um grupo organizado e violento, atuante predominantemente na zona rural de Porto Velho, nas imediações da região de Nova Mutum, e especializado na prática reiterada de extorsões.
O modus operandi da organização criminosa envolvia o uso de grave ameaça, muitas vezes exercida com emprego de armas de fogo, inclusive de uso restrito, para constranger vítimas a transmitirem a posse ou a propriedade de significativas porções de terra para terceiros indicados pelos próprios infratores simulando contratos de cessão onerosa de posse de imóveis rurais. As vítimas eram coagidas sob pena de sofrerem graves retaliações pessoais e patrimoniais, que incluíam ameaças de morte, agressões físicas, destruição, furto ou roubo de acessões, benfeitorias, maquinários ou semoventes.
Um dos pilares da atuação da Ocrim era a exploração dos recursos naturais e a venda das áreas obtidas criminosamente, seguido de lavagem de dinheiro, que representava o ciclo final e altamente lucrativo de suas atividades ilícitas. O produto dos crimes praticados pela organização foi convertido em ativos financeiros e bens por meio de uma complexa rede de operações, com emprego de contas de passagem e conversão em ativos lícitos. Para isso, o grupo utilizava métodos como: Uso de “laranjas”, Empresas de fachada e Transações imobiliárias ilícitas. Em relação ao dano ambiental causado durante a atuação do grupo criminoso naquela área, foi possível identificar até o momento aproximadamente 25.000ha (vinte e cinco mil hectares) de área total desmatada ilegalmente, correspondente a cerca de 35.000 (trinta e cinco mil) campos de futebol de tamanho oficial.
Um levantamento preliminar das movimentações bancárias dos investigados judicialmente autorizado pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho/RO revelou até o momento uma movimentação financeira total a crédito em valor superior a R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) entre os anos de 2020 e 2025.
O Ministério Público do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso inabalável com a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, atuando firmemente no combate ao crime organizado e defesa da sociedade.
Comentários
Brasil
Empresário é encontrado morto depois de ser sequestrado em Rondônia
Cinco homens desligaram a energia elétrica, invadiram a casa, renderam a vítima e um adolescente de 15 anos e fugiram levando Tiago
Por Marcelo Nery
O corpo do empresário Tiago Nascimento do Espírito Santo sequestrado no último domingo (09), foi localizado nesta quarta-feira (12) em uma área de mata próximo ao município de São Francisco do Guaporé (RO). Trabalhadores da região perceberam urubus sobrevoando o local e, ao verificarem, encontraram o cadáver.
Segundo a Polícia Civil, Tiago foi sequestrado em sua residência no distrito de São Domingos, em Costa Marques, onde também funciona um frigorífico.
O crime ocorreu por volta das 7h. Cinco homens desligaram a energia elétrica, invadiram a casa, renderam a vítima e um adolescente de 15 anos e fugiram levando Tiago.
O grupo usava roupas pretas semelhantes ao uniforme da Polícia Civil e capuzes cobrindo o rosto. Após a repercussão do caso, a corporação divulgou uma nota informando que não havia operação policial na região.
As investigações seguem para identificar os responsáveis do sequestro e morte do empresário
Comentários
Brasil
Senado aprova fim dos descontos em benefícios do INSS a associações; texto vai à sanção
Projeto ganhou força após o escândalo da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU, sobre fraude bilionária em descontos indevidos a entidades
Senado aprovou nesta quarta-feira, 12, o Projeto de Lei 1.546/2024, que elimina os descontos de mensalidades associativas nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O projeto já havia sido aprovado pela Câmara em setembro e agora segue para sanção presidencial.
Os senadores fizeram apenas um ajuste de redação ao texto da Câmara. Houve, no entanto, um acordo com o governo para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vete dois trechos.
O primeiro veto seria ao dispositivo que transferiria para o Conselho Monetário Nacional (CMN) a definição de taxas máximas de juros para operações de crédito consignado. Com o veto, a função continuará sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), tal como é hoje. O pleito foi feito pelo senador Weverton (PDT-MA) e chancelado pelo relator, Rogério Marinho (PL-RN), e pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).
Já o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que pedirá a Lula para vetar o trecho que determina que, se uma instituição não devolver o valor ao beneficiário no prazo estipulado, caberá ao INSS efetuar diretamente o ressarcimento, com recursos originários de dotações orçamentárias da União, sem a utilização de receitas da Seguridade Social.
“Se alguma entidade fraudar consignado, manda a conta para a viúva, para a União e o povo brasileiro. Tenho preocupação com esse parágrafo”, disse Randolfe.
Jaques Wagner afirmou que o projeto prejudica as entidades sérias, que sofrerão com a redução de contribuições. “Quero chamar a atenção, como sindicalista que fui, que não podemos condenar a todos pelos erros de alguns. Há entidades verdadeiras e as de fachada, para roubar aposentados”, declarou o senador.
De autoria do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), o projeto ganhou força após o escândalo da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU) contra descontos indevidos em benefícios do INSS. O tema é algo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Mista no Congresso Nacional.
Na prática, o projeto retira da Lei da Previdência Social o dispositivo que prevê a possibilidade de desconto relacionado a “mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados”.
A legislação passará a prever que “é vedada a realização de descontos, nos benefícios pagos pelo INSS, referentes a mensalidades, contribuições ou quaisquer outros valores destinados a associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, ainda que com a autorização expressa do beneficiário”.
Segundo o projeto, não será possível nem mesmo que o beneficiário autorize a realização de descontos de mensalidades associativas. Para pagar por um serviço, por exemplo, o interessado deve fazer a operação por meio de boleto bancário.
Porém, permanece na lei a possibilidade de descontos relacionados a empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras. Para isso, o projeto diz que o beneficiário deverá conceder autorização pessoal e específica, mediante termo autenticado por meio de biometria e assinatura eletrônica.
Além disso, o projeto inclui outro dispositivo que autoriza descontos relativos à “amortização de operações de antecipação do benefício previdenciário”.
Veja os demais pontos do projeto:
Prazo para restituição de cobrança indevida
Em caso de desconto irregular, de mensalidade associativa ou referente a pagamento de empréstimo consignado, o projeto estabelece 30 dias para que a entidade associativa, instituição financeira ou sociedade de arrendamento mercantil restitua o valor integral atualizado ao beneficiário.
Fundo Garantidor de Crédito pode ser utilizado
Caso o INSS, em ação de regresso, não obtenha êxito na cobrança dos valores junto à instituição financeira em decorrência de intervenção ou liquidação extrajudicial, o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) será utilizado como mecanismo de ressarcimento do desconto indevido, tanto em relação a mensalidade associativa como de crédito consignado, nos termos de resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN).
INSS deve buscar beneficiários lesados ativamente
O INSS deverá localizar e identificar, de forma proativa, os beneficiários lesados por descontos irregulares.
Confisco de bens
Poderão ser confiscados os bens do investigado ou acusado por infração penal relacionada a descontos indevidos em benefícios do INSS.
Você precisa fazer login para comentar.