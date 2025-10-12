Charles do Bronx finaliza Gamrot no segundo round e escuta gritos de ‘campeão voltou’

A decisão, mais do que levar ao público ao delírio, fez a multidão exaltar o ex-detentor do cinturão dos leves, aos gritos de “o campeão voltou”.

Com o resultado, Do Bronx amplia ainda mais seu recorde como maior finalizador da história do UFC, chegando a 21ª vitória pela via rápida, e se recupera do duro nocaute sofrido para Ilia Topuria em sua última apresentação.

O triunfo também reforça a posição de Charles como quarto colocado do ranking dos leves e recoloca o brasileiro na rota das grandes lutas da divisão. Já Gamrot, que buscava uma vitória expressiva para subir na classificação, teve o ímpeto interrompido diante da eficiência do ex-campeão.

