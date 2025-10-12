Brasil
Charles do Bronx finaliza Gamrot no segundo round e escuta gritos de ‘campeão voltou’
A decisão, mais do que levar ao público ao delírio, fez a multidão exaltar o ex-detentor do cinturão dos leves, aos gritos de “o campeão voltou”.
Com o resultado, Do Bronx amplia ainda mais seu recorde como maior finalizador da história do UFC, chegando a 21ª vitória pela via rápida, e se recupera do duro nocaute sofrido para Ilia Topuria em sua última apresentação.
O triunfo também reforça a posição de Charles como quarto colocado do ranking dos leves e recoloca o brasileiro na rota das grandes lutas da divisão. Já Gamrot, que buscava uma vitória expressiva para subir na classificação, teve o ímpeto interrompido diante da eficiência do ex-campeão.
Saiba quando as urnas começam a ser testadas para as eleições de 2026
Com as eleições de 2026 previstas para o dia 4 de outubro, daqui um ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou uma série de ações preparatórias. Entre elas, está o Teste Público de Segurança dos Sistemas Eleitorais 2025 (TPS), que tem como objetivo garantir a segurança das urnas eletrônicas e ampliar a transparência sobre o sistema de votação.
O TPS é realizado desde 2009, a fim de indicar formas de correção e aperfeiçoamento das urnas. Especialistas selecionados tentam encontrar fragilidades nos softwares e hardwares da urna eletrônica e dos equipamentos relacionados. Eles tentarão invadir o sistema, identificar problemas e achar situações adversas que possam ser melhoradas antes da disputa eleitoral do próximo ano.
Essa é uma das partes do próprio ciclo de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas. Previsto para ocorrer entre 1º e 5 de dezembro, em espaço preparado e reservado na sede do Tribunal, em Brasília, o TPS teve número recorde de 149 inscrições aprovadas em 2025.
Fonte: Metrópoles
Operação Maná prende 59 pessoas por pensão alimentícia em Manaus
A ação da Polícia Civil do Amazonas foi deflagrada pela Polinter e resultou na prisão de 58 homens e uma mulher entre os dias 1º e 10 de outubro.
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu 59 pessoas por inadimplência de pensão alimentícia durante a Operação Maná, coordenada pela Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP) com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM). As prisões ocorreram em diferentes zonas de Manaus entre os dias 1º e 10 de outubro.
De acordo com o delegado Fábio Aly, foram cumpridos 59 mandados de prisão cível, incluindo o de uma mulher — já que há também devedoras de pensão alimentícia na capital amazonense. “Contamos com o apoio de todas as unidades distritais disponibilizadas pelo DPM para localizar os inadimplentes”, afirmou.
A operação foi desencadeada após o aumento no número de demandas registradas na Polinter relacionadas ao não pagamento de pensão alimentícia. Os detidos poderão ser liberados mediante a comprovação da quitação da dívida.
Libertação dos reféns em Gaza começará na manhã de segunda, diz Israel
Uma porta-voz do governo israelense disse, neste domingo (12), que a libertação dos reféns mantidos em Gaza começará na manhã de segunda-feira (13).
Israel e a Faixa de Gaza estão 6 horas à frente do horário de Brasília.
A porta-voz acrescentou que todos os 20 reféns vivos devem ser libertados juntos ao mesmo tempo.
