Chapecoense goleia o São Francisco na abertura do Estadual

A Chapecoense, de Porto Acre, goleou o São Francisco por 4 a 0 nesta segunda, 15, no CT do Cupuaçu, no jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-15.

Na outra partida da programação, a AFEX venceu os Jovens Promessas por WO. A derrota eliminou os Jovens Promessas do torneio.

Mais duas partidas

O Campeonato Estadual Sub-15 terá mais duas partidas nesta terça, 16, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Cruz Azul e Furacão Norte abrem a programação e na sequência o Belo Jardim enfrenta o Ecoville.

Fórmula de disputa

As 30 equipes foram divididas em seis grupos. Os dois primeiros classificados avançam e os quatro melhores terceiros também estarão nas oitavas.

Os 16 primeiros classificados conquistam vagas para a competição em 2026.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários