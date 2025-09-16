Cotidiano
Chapecoense goleia o São Francisco na abertura do Estadual
A Chapecoense, de Porto Acre, goleou o São Francisco por 4 a 0 nesta segunda, 15, no CT do Cupuaçu, no jogo de abertura do Campeonato Estadual Sub-15.
Na outra partida da programação, a AFEX venceu os Jovens Promessas por WO. A derrota eliminou os Jovens Promessas do torneio.
Mais duas partidas
O Campeonato Estadual Sub-15 terá mais duas partidas nesta terça, 16, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. Cruz Azul e Furacão Norte abrem a programação e na sequência o Belo Jardim enfrenta o Ecoville.
Fórmula de disputa
As 30 equipes foram divididas em seis grupos. Os dois primeiros classificados avançam e os quatro melhores terceiros também estarão nas oitavas.
Os 16 primeiros classificados conquistam vagas para a competição em 2026.
Municípios do Acre são contemplados pelo MS com quase R$ 7 milhões
O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira, 16, a Portaria GM/MS nº 8.109/2025, que autoriza a transferência de recursos financeiros a municípios e ao Distrito Federal para incremento temporário do custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde.
No Acre, foram contemplados os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Mâncio Lima, que juntos receberão mais de R$ 6,3 milhões em emendas parlamentares destinadas ao setor. Os valores serão repassados em parcela única aos respectivos Fundos Municipais de Saúde e deverão ser aplicados exclusivamente na manutenção e fortalecimento da Atenção Primária.
Os repasses foram definidos a partir de propostas apresentadas no sistema InvestSUS e terão sua prestação de contas realizada por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG), aprovado pelos conselhos municipais de saúde.
Elenco do São Francisco vai treinar em dois períodos visando semifinal
O elenco do São Francisco vai realizar treinamentos em dois períodos nesta terça, 16, no Carlos Simão, visando o primeiro confronto das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. A partida contra o Andirá será na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos trabalhar forte nesta terça e devo definir os titulares. Todos os atletas estão em condições de jogo e isso é muito importante”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Tomar cuidados
Erick Rodrigues classificou o primeiro jogo contra o Andirá como bastante perigoso.
“Precisamos ter cuidado. O primeiro jogo não decide, mas pode encaminhar a classificação e por isso existe a necessidade de se jogar em alto nível”, avaliou o treinador.
João Paulo Lourenço comanda tático e vai definir o Andirá
O técnico João Paulo Lourenço comanda um trabalho tático nesta terça, 16, no CT do Imperador, e vai definir os titulares do Andirá para o confronto contra o São Francisco. O primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual da 2ª Divisão será disputado na quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos ter todo o elenco em condições de jogo e isso é importante em um confronto decisivo”, comentou o treinador.
Darlan é dispensado
O zagueiro Darlan, campeão Estadual Sub-20 pelo Galvez, foi dispensado pela diretoria do Andirá. O comportamento do atleta extra-campo determinou a saída do Morcego.
