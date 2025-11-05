Conecte-se conosco

Champions League: Club Brugge e Barcelona empatam em duelo eletrizante

Publicado

18 minutos atrás

em

Pela 4ª rodada da Champions League, belgas e espanhóis fizeram um confronto com muitos gols e empataram em 3 x 3

No Jan Breydel Stadium, na Bélgica, Club Brugge e Barcelona fizeram um confronto muito movimentado e recheado de gols nesta quarta-feira (5/11). Pela 4ª rodada da Champions League, a partida terminou empatada em 3 x 3. Forbs, duas vezes, e Tresoldi marcaram para os donos da casa. Ferran Torres, Yamal e Tzolis, contra, fizeram para os catalães.

Com o resultado, o Barcelona agora figura na 11ª colocação, com 7 pontos conquistados. O Club Brugge está em 22º, com 4. Este foi o primeiro empate das duas equipes na atual temporada da Champions League.

O jogo

Atuando dentro de seus domínios, o Club Brugge começou melhor e pressionando o Barcelona. O bom início surgiu efeito e os donos da casa abriram o placar logo aos cinco minutos.

Exposto, os catalães deixaram a defesa toda aberta. Melhor para Forbs, que recebeu na direita, avançou e tocou rasteiro na área para Tresoldi, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O VAR traçou as linhas e o gol foi confirmado pela arbitragem.

Porém, a felicidade dos belgas duraram poucos minutos. Logo na sequência, o Barcelona deixou tudo igual. Fermín López cruzou na área e Ferran finalizou para a meta adversária. O confronto era intenso e corrido. Após um contra-ataque, o Club Brugge voltou a ficar a frente do placar.

Aos 16 minutos, Yamal cobrou escanteio para o Barcelona e os donos da casa recuperaram a posse de bola. Em ataque fulminante, Forbs tabelou com Tzolis e bateu na saída de Szczesny, abrindo boa vantagem no marcador: 2 x 1.

O segundo tempo também começou muito movimentado e logo o Barcelona deixou tudo igual na Bélgica. Lamine Yamal construiu ótima jogada, driblou a marcação do Brugge e tabelou com Fermín López. O atacante espanhol finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro Jackers.

Os donos da casa queriam demais a vitória e a postura diante do Barcelona era ofensiva. Com isso, o Club Brugge marcou o terceiro gol. Com muito espaço no setor de ataque, Forbs recebeu de Vanaken e finalizou de cavadinha sobre Szczesny. O clube belga teve um pênalti anulado aos 26 minutos.

Instantes depois, o Barça empatou. Após boa trama no sistema ofensivo, Yamal chutou, a bola desviou em Tzolis e morreu no fundo do gol. No fim da partida, Vermant, do Club Brugge, chegou a marcar o quarto para os donos da casa, mas o tento foi anulado após o árbitro marcar falta em cima de Szczesny.

Próximas partidas

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. O Club Brugge visita o Anderletch no domingo (9/11), às 9h30 (de Brasília), pelo Campeonato Belga. No mesmo dia, o Barcelona enfrenta o Celta pelo Espanhol, às 17h (de Brasília).

 

Manchester City vence o Borussia e segue invicto na Champions League

Publicado

12 minutos atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Nesta quarta-feira (5/11), no Etihad Stadium, em Manchester, o City venceu o Borussia Dortmund por 4 x 1

O Manchester City derrotou o Borussia Dortmund por 4 x 1 nesta quarta-feira (5/11), pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. No Etihad Stadium, Phil Foden foi o destaque do City com dois gols, enquanto Haaland e Cherki completaram o placar. Pelo time alemão, quem diminuiu foi Anton.

Com o gol marcado, Haaland assumiu a artilharia da competição ao lado de Mbappé e Kane, com 5 marcados.

Com o triunfo, o time de Pep Guardiola manteve a invencibilidade e chegou aos 10 pontos, na 4ª colocação. O Borussia permanece com 7, em 10º lugar.

O jogo:

O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Reijnders encontrou Foden dentro da área. O meia girou com rapidez e finalizou com categoria, colocando no canto do goleiro Kobel para marcar o primeiro e colocar o Manchester City em vantagem.

Sete minutos depois, aos 28, o time inglês ampliou. A jogada começou pela direita, passou por todo o campo ofensivo e terminou nos pés de Doku, que driblou o marcador pela esquerda e tocou para trás. Haaland chegou batendo forte, de primeira, sem chances para o goleiro, e fez 2 x 0 ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Borussia até tentou reagir, mas foi o City quem voltou a balançar as redes. Aos 11 minutos, novamente com assistência de Reijnders, Foden apareceu entre os zagueiros, girou rápido e finalizou no canto, marcando o terceiro dos ingleses.

O time alemão descontou aos 26 minutos: Svensson cobrou falta com rapidez e cruzou na área, a defesa do City vacilou, e Anton completou de primeira, diminuindo o placar.

Nos acréscimos da etapa final, Cherki matou o jogo para os ingleses. Os Citizens roubaram a bola na intermediária, Cherki carregou sem ser pressionado e marcou.

FADE programa Opens de Atletismo e Vôlei de Praia no dia 30

Publicado

3 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

Foto FADE: Estudantes/atletas terão provas de pista e campo para fechar a temporada

A Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) confirmou para o dia 30 deste mês, no Sesi, os Opens de Atletismo e Vôlei de Praia para estudantes/atletas.

“Vamos realizar mais dois eventos importantes na temporada. A federação promove o esporte escolar em Rio Branco e nos municípios durante todo o ano”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Inscrições abertas

Segundo João Renato Jácome, as inscrições dos Opens serão abertas nesta quinta, 6, no site da FADE. A competição de atletismo será no Sub-16 e 18 e o vôlei de praia nas faixas etárias no Sub14 e 18.

Plano prevê fechamento gradual do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac)

Publicado

3 horas atrás

em

5 de novembro de 2025

Por

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e o Estado do Acre firmaram um acordo para promover a reestruturação e a expansão da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), com foco na desinstitucionalização e na atenção comunitária.

O plano de ação apresentado pelo governo ao MP e ao Poder Judiciário estabelece diretrizes, prazos e responsabilidades para a execução das medidas que integram a política estadual de saúde mental

Entre as ações previstas estão a reativação do Grupo Condutor Estadual da Raps, a criação de um programa permanente de educação e qualificação profissional, a reestruturação do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas III (Caps AD III), que passará a funcionar em novo endereço, e a implantação de seis leitos de saúde mental em unidades hospitalares.

O plano também prevê a elaboração de um Plano Estadual de Desinstitucionalização, que inclui o fechamento gradual do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Outras medidas envolvem o fortalecimento do Centro de Convivência e Cultura (Cecco) Arte de Ser, a readequação do fluxo de urgência e emergência em saúde mental e a criação de um modelo de cofinanciamento estadual para a Raps.

O acordo foi articulado pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania do MP e tem como objetivo garantir que a política de saúde mental no Acre siga os princípios da reforma psiquiátrica, assegurando a continuidade e a integralidade do cuidado às pessoas com transtornos mentais e em situação de vulnerabilidade.

Com informações do MPAC

