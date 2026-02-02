Cotidiano
Chamadão da EJA mobiliza população para ampliar acesso à Educação de Jovens e Adultos
A equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) realizou, na manhã desta segunda-feira, 2, uma mobilização no Terminal Urbano, no Mercado Elias Mansour e nas principais ruas do centro de Rio Branco.
A ação integra o Chamadão da EJA, iniciativa de mobilização e comunicação intensiva que tem como objetivo ampliar o acesso à modalidade, incentivar o retorno aos estudos e alcançar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica na idade recomendada.
O Chamadão é uma ação prevista pelo Ministério da Educação (MEC), entre 2 e 13 de fevereiro. Além da capital, as atividades de divulgação também serão estendidas aos municípios do interior do estado, ampliando o alcance das informações sobre a modalidade e as oportunidades educacionais disponíveis.
De acordo com o chefe do Departamento de EJA, Jésse Dantas, a iniciativa busca aproximar a população das oportunidades educacionais oferecidas pela rede estadual. “O Chamadão da EJA é uma estratégia para divulgar a modalidade e mobilizar jovens, adultos e idosos que não concluíram a educação básica a procurarem as escolas e efetivarem a matrícula. Além da conclusão dos estudos, a EJA também oferece qualificação profissional,” destaca.
A iniciativa é realizada por meio da utilização de diferentes canais de divulgação, buscando alcançar o maior número possível de pessoas interessadas em retomar os estudos e dar continuidade à formação escolar. A mobilização também reforça a importância da educação como ferramenta de transformação social e ampliação de oportunidades.
A matrícula nos cursos da EJA é destinada a jovens e adultos que não puderam estudar na idade regular. Para ingressar no ensino fundamental da modalidade, a idade mínima é de 15 anos. Já para o ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.
Para efetivar a matrícula, os interessados devem apresentar documento de identificação, comprovante de residência e histórico escolar, caso possuam.
Segundo o entrevistado Raimundo da Silva, a educação representa uma oportunidade de recomeço. “Para estudar nunca é tarde, é sempre o momento para recomeçar, não importa a idade. Não se tem nada a perder, só a ganhar, pois tudo que se aprende serve tanto para você quanto para ajudar os demais que não têm conhecimento. Essa ação é muito boa, pois algumas pessoas não têm acesso às informações e assim fica mais fácil”, afirma.
A Educação de Jovens e Adultos representa uma oportunidade para que estudantes retomem a trajetória escolar, ampliem conhecimentos e fortaleçam as possibilidades de inserção social e profissional.
Prefeitura de Epitaciolândia anuncia Anjo Gurgel como novo diretor de Serviços Urbanos
Ex-funcionário da Secretaria de Obras de Brasiléia, Anjo Gurgel assume cargo estratégico para infraestrutura no município de Epitaciolândia
Em continuidade às ações de reorganização administrativa, a Prefeitura de Epitaciolândia anunciou, nesta segunda-feira, dia 2, a nomeação de Angilberto Gurgel da Silva (Anjo) para a Diretoria de Serviços Urbanos. O anúncio foi feito pelo prefeito Sérgio Lopes (PL), que destacou a importância do cargo para o aprimoramento da infraestrutura e dos serviços urbanos da cidade.
Anjo Gurgel, que atuava anteriormente na Secretaria de Obras da Prefeitura de Brasiléia, assume a função em um momento de fortalecimento da gestão municipal vizinha de Epitaciolândia. A nomeação é resultado da reunião estratégica realizada com todos os secretários, que visou integrar as ações administrativas e otimizar as políticas públicas em Epitaciolândia.
O prefeito de Epitaciolândia, Sergio Lopes, recebeu e assinou pessoalmente a nomeação de Anjo Gurgel para a Diretoria de Serviços Urbanos do município. O cargo é considerado estratégico para o planejamento e aprimoramento da infraestrutura e dos serviços urbanos da cidade.
A mudança reforça o compromisso da administração em buscar profissionais com experiência para áreas essenciais, com foco na melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.
A posse marca a consolidação da nova equipe de governo, após a reunião estratégica com todos os secretários municipais. A administração reforça que a escolha busca alinhar expertise técnica à gestão, com foco na melhoria da qualidade de vida da população por meio de serviços públicos eficientes.
Veja nomeação:
Polícia e Bombeiros intensificam apoio a famílias desabrigadas por enchente no Acre
Ações integradas garantem segurança, assistência e patrulhamento fluvial em Sena Madureira; monitoramento continua durante emergência
Em Sena Madureira, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuam em conjunto para auxiliar famílias afetadas pela enchente do Rio Iaco. As equipes fazem visitas periódicas aos abrigos, com o objetivo de assegurar ordem pública, apoio institucional e a proteção dos desalojados.
Além das rondas nos locais de acolhimento, as forças de segurança realizam patrulhamentos fluviais integrados para inibir crimes e preservar o patrimônio nas áreas atingidas. A operação conta ainda com a participação de Defesa Civil, Ministério Público e órgãos municipais.
As instituições afirmam que o monitoramento será mantido enquanto durar a situação de emergência, reforçando o compromisso com a segurança da população.
MPF abre inquérito para apurar precariedade em escolas indígenas atingidas por cheias em Santa Rosa do Purus
Investigação terá duração de um ano e vai avaliar condições da Escola da Aldeia Estirão e de outras três unidades; aulas seguem em casa de madeira improvisada
O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito civil para apurar a precariedade da Escola Municipal da Aldeia Estirão, do povo Jaminawa, em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. A investigação, que terá duração inicial de um ano, foi motivada por denúncias acompanhadas de fotos que mostram a falta de estrutura adequada também nas aldeias Nova Mudança, Boa União e Nova Aliança.
Segundo a Funai, a Aldeia Estirão fica em área baixa sujeita a cheias anuais do rio Purus, o que inviabiliza a construção de uma escola fixa. Além disso, áreas mais altas pertencem a particulares, impedindo novas edificações até a regularização fundiária. Enquanto isso, a comunidade mantém as aulas em uma casa de madeira coberta com telhas, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.
O MPF vai apurar se há violação de direitos à educação digna e condições adequadas de ensino para crianças e adolescentes indígenas. A portaria foi assinada pelo procurador da República Luidgi Merlo Paiva dos Santos e publicada nesta segunda-feira (2).
