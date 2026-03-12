Geral
Chacina do Taquari: Justiça nega recurso e mantém mandante no banco dos réus; comparsa está na lista dos mais procurados do país
Crime ocorrido em novembro de 2023 deixou seis mortos em Rio Branco; acusados responderão por homicídios qualificados e organização criminosa
A Justiça do Acre pronunciou quatro dos seis envolvidos na chacina que matou cinco pessoas no bairro Taquari, em Rio Branco, em novembro de 2023, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão, do juiz Fábio Alexandre Costa de Farias, entendeu que há indícios suficientes de autoria e materialidade para que os réus sejam julgados popularmente.
As vítimas da chacina foram Valdei das Graças Batista dos Santos, Adegilson Ferreira da Silva, Luan dos Santos de Oliveira, Sebastião Ytalo Nascimento de Carvalho e Tailan Dias da Silva. José Weverton Nascimento da Rosa, um dos acusados, também ficou ferido na época do crime.
Os quatro réus pronunciados são:
-
Davidesson da Silva Oliveira, vulgo “Escopetinha”
-
Denilson Araújo da Silva, vulgo “Jabá”
-
Tony da Costa Matos, vulgo “Tony Barroca”
-
José Weverton Nascimento da Rosa, vulgo “Raridade”
Penas e qualificações
Segundo a decisão, Davidesson da Silva Oliveira foi pronunciado por dois homicídios qualificados (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas), além de participação em organização criminosa.
Já Denilson Araújo da Silva, Tony da Costa Matos e José Weverton Nascimento da Rosa foram pronunciados por seis homicídios qualificados cada um, também com agravante de participação em organização criminosa.
Defesa recorre
O advogado Thalles Damasceno, que defende José Weverton Nascimento e Davidesson da Silva Oliveira, confirmou que entrou com recurso contra a pronúncia de seus clientes. Ele também informou que vai pedir a soltura de José Weverton.
“O José Weverton foi atingido por uma bala que ainda não se sabe a origem. Levou um tiro próximo de onde ocorreu o fato [crime], é uma das pessoas que estava fazendo a contenção. Ele ia para a casa da ex-namorada, passou perto da casa onde estava tendo o tiroteio e foi baleado. Estou entrando com um habeas corpus para revogar essa prisão dele”, explicou o advogado.
Denilson Araújo da Silva e Tony da Costa Matos são defendidos pela Defensoria Pública do Estado (DPE-AC), que não costuma se manifestar sobre processos em andamento.
Casos desmembrados e foragido
Wellington Costa Batista, vulgo “Nego Bala”, apontado como mandante da chacina, e Ronivaldo da Silva Gomes, vulgo “Roni”, tiveram os processos desmembrados. Ronivaldo está foragido e chegou a ser incluído na lista vermelha dos criminosos mais procurados do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
De acordo com a lista nacional de foragidos, Ronivaldo é apontado como envolvido na Chacina do Taquari e acumula condenações por roubo que somam mais de 30 anos de prisão.
Recurso negado
A Câmara Criminal de Rio Branco negou, por unanimidade, o recurso da defesa de Wellington Costa Batista, vulgo “Nego Bala”, apontado como mandante da Chacina do Taquari, ocorrida em novembro de 2023. A decisão, proferida em dezembro do ano passado, mantém a pronúncia do acusado para que ele seja julgado pelo Tribunal do Júri pelos seis homicídios qualificados e por participação em organização criminosa.
A defesa de Wellington havia recorrido da decisão que o pronunciou, alegando insuficiência de provas para confirmar sua autoria no crime. Segundo os advogados, a principal evidência contra o acusado seria o depoimento de um adolescente, realizado em “condições duvidosas” e posteriormente negado em juízo.
No entanto, os desembargadores entenderam que há indícios suficientes para manter a pronúncia. A decisão detalha que Wellington teria ordenado as execuções enquanto estava preso no Ceará, utilizando aplicativos de mensagens e ligações para coordenar a ação com os comparsas em Rio Branco. O processo ressalta ainda que o acusado exerce posição hierárquica de destaque dentro da facção criminosa Comando Vermelho.
Comparsa na lista dos mais procurados
Outro envolvido na chacina, Ronivaldo da Silva Gomes, de 33 anos, conhecido como “Roni”, segue foragido e integra a lista vermelha do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A relação contém os nomes dos 216 criminosos mais procurados do país.
A prisão preventiva de Ronivaldo foi decretada em novembro de 2025. O último mandado em aberto contra ele consta de 8 de maio de 2024, e ele acumula condenações por roubo que ultrapassam os 30 anos de prisão. Seu processo foi desmembrado dos demais acusados da chacina.
O crime
A Chacina do Taquari ocorreu em 3 de novembro de 2023, em uma residência na Rua Morada do Sol, no bairro Taquari, em Rio Branco. Cinco pessoas foram mortas: Valdei das Graças Batista dos Santos, Adegilson Ferreira da Silva, Luan dos Santos de Oliveira, Sebastião Ytalo Nascimento de Carvalho e Tailan Dias da Silva.
À época, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que os assassinatos foram motivados pela disputa territorial entre facções criminosas na capital. Um dos acusados, José Weverton Nascimento da Rosa, também ficou ferido durante o ataque.
Com a decisão da Câmara Criminal, Wellington Costa Batista segue pronunciado e aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri, assim como os outros quatro réus já pronunciados. Ronivaldo da Silva Gomes permanece foragido e é considerado um dos criminosos mais perigosos do país.
Comentários
Geral
Bope apreende 37 quilos de skunk, haxixe e ecstasy em casa no bairro Eldorado, em Rio Branco
Suspeito fugiu ao perceber chegada da polícia; drogas sintéticas têm alto valor de revenda no mercado ilegal
O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Acre, por meio da Companhia de Choque, apreendeu uma grande quantidade de drogas na noite desta quinta-feira (12) em uma residência localizada na Rua Rio Branco, no bairro Eldorado, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pelo comandante do Bope, coronel Russo, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência da corporação, que recebeu denúncias e imagens enviadas por moradores da região.
Durante a abordagem, os policiais se aproximaram de uma casa que não possui muro ou cercamento. No momento em que as equipes chegaram ao local, um homem que estava em frente ao imóvel segurando uma sacola percebeu a presença policial, largou o objeto e correu para dentro da residência.
Os agentes acompanharam o suspeito, mas ele conseguiu fugir. Na sacola abandonada já havia parte da droga apreendida.
Droga espalhada pela casa
Dentro da residência, os policiais localizaram mais entorpecentes espalhados em diferentes cômodos do imóvel. Na sala foram encontrados vários tijolos de skunk, enquanto o restante da droga estava guardado dentro de um armário na cozinha.
Ao todo, foram apreendidos:
-
37 quilos de skunk
-
890 gramas de haxixe
-
950 comprimidos de ecstasy
Valor estimado
Segundo informações repassadas à polícia, cada comprimido de ecstasy poderia ser comercializado por cerca de R$ 50 no mercado ilegal. Já o haxixe apreendido tem valor estimado em torno de R$ 3 mil por quilo.
Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso será investigado. A polícia segue realizando buscas para localizar o suspeito que fugiu no momento da abordagem.
Comentários
Geral
Polícia Civil prende mecânico com moto roubada e placa adulterada em Plácido de Castro
Suspeito de 23 anos admitiu ter comprado veículo sem documentação; motocicleta havia sido roubada em Rio Branco em agosto de 2025
A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante um homem identificado pelas iniciais D.B.S., de 23 anos, mecânico de profissão, suspeito de envolvimento nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A ação foi realizada pela Delegacia-Geral de Plácido de Castro.
Durante as diligências, os policiais localizaram uma motocicleta Honda CG 150 Titan ESD que havia sido roubada em Rio Branco em agosto de 2025. O veículo estava circulando com a placa adulterada, o que dificultava a identificação original.
Ao ser abordado, o suspeito admitiu ter comprado a motocicleta sem qualquer tipo de documentação. Segundo a polícia, ele já possui passagens anteriores pela Justiça.
Diante da situação, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos legais. Durante a ação, além da motocicleta, um aparelho celular também foi apreendido.
Após os trâmites na unidade policial, o suspeito permanece à disposição da Justiça.
Trabalho investigativo
O delegado Leandro Lucas Barreto de Lima destacou que a prisão é resultado de um trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil.
“Esta prisão é fruto de uma investigação criteriosa, que contou com a cooperação entre diferentes unidades da Polícia Civil. Nosso objetivo é recuperar bens roubados e responsabilizar quem se beneficia desse tipo de crime”, afirmou o delegado.
Comentários
Geral
Polícia Civil prende homem em flagrante por receptação e adulteração de veículo em Plácido de Castro
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, prendeu em flagrante, na tarde da última quarta-feira, 11, D.B.S., de 23 anos, mecânico de veículos e residente no município, pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal Brasileiro.
Durante as diligências, os policiais localizaram uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD que havia sido roubada em Rio Branco em agosto de 2025. O veículo estava circulando com placa adulterada, instalada para dificultar a identificação. Ao ser abordado, o suspeito admitiu ter adquirido a motocicleta sem qualquer documentação e já possuía passagens anteriores pela Justiça.
Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial para os procedimentos cabíveis. Além da motocicleta, um aparelho celular também foi apreendido durante a ação. Após os trâmites legais, o suspeito permanece à disposição da Justiça.
O delegado Leandro Lucas Barreto de Lima destacou a importância do trabalho investigativo para o êxito da ação. “Esta prisão é fruto de uma investigação criteriosa, que envolveu a cooperação entre diferentes unidades da Polícia Civil. A sociedade pode ter certeza de que nossa instituição atua de forma incansável para recuperar bens roubados e responsabilizar aqueles que se beneficiam de crimes praticados contra a população”, afirmou.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
Você precisa fazer login para comentar.