CGU aponta desvio de finalidade em R$ 947 mil de emendas PIX na gestão de Mazinho Serafim em Sena Madureira
Com o relatório finalizado, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal, que pode decidir pela abertura de investigação
Uma inspeção da Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou problemas no uso de R$ 947 mil em emendas PIX destinadas a Sena Madureira entre 2022 e 2024, período da gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim. O levantamento analisou três repasses enviados por parlamentares do Acre, cada um com uma finalidade específica, mas o relatório aponta que nenhuma delas foi cumprida.
O dinheiro deveria ter sido aplicado em três áreas:
– R$ 75 mil para recuperação de becos com tijolos maciços, enviados pelo senador Sérgio Petecão;
– R$ 514 mil para manutenção de prédios públicos, destinados pela deputada Meire Serafim;
– R$ 331 mil para ações culturais e reforma da prefeitura, enviados pelo deputado federal Eduardo Velloso.
Mesmo assim, segundo a CGU, todo o valor acabou sendo transferido para a Santa Casa, em Rio Branco, hoje chamada Instituto Brasil Amazônia de Serviços de Saúde. A prefeitura disse que o repasse serviu para cobrir 6.600 procedimentos médicos. Porém, os auditores descobriram que muitos desses serviços foram pagos por valores muito acima do limite permitido na tabela do SUS, em alguns casos, mais de 1.800% acima.
O relatório cita, por exemplo, uma histerectomia que deveria custar até R$ 907 e foi paga integralmente com recursos das emendas. Cirurgias de hérnia chegaram a R$ 8.029, enquanto o valor máximo no SUS é de R$ 419. Já a retirada de vesícula, que tem teto de R$ 996, foi paga por R$ 7.947.
A CGU reforça que pagamentos acima da tabela precisam ser cobertos pelo próprio município. “Todos os valores superiores ao da tabela SUS deveriam ser custeados com recursos municipais, não com recursos das transferências especiais”, destaca o órgão.
Além da questão financeira, os auditores também apontaram falta de organização na gestão dos contratos. A Santa Casa manteve as contratações por mais de dois anos, sempre renovadas sem justificativa ou planejamento, resultando em três prorrogações entre 2022 e 2024.
Outro ponto levantado foi um possível conflito de interesses no uso de parte da emenda de R$ 331 mil enviada pelo deputado Eduardo Velloso. Uma fatia do recurso pagou cirurgias oftalmológicas realizadas em um hospital da família do parlamentar, onde ele já foi sócio. A CGU recomendou que isso seja investigado para verificar possível vantagem política ou econômica.
A defesa do ex-prefeito Mazinho Serafim diz que o processo tem falhas. Segundo seu advogado, Serafim não foi avisado para apresentar esclarecimentos e, quando a CGU pediu informações, quem estava no comando da prefeitura já era Gerlen Diniz, adversário político, que não respondeu. O defensor afirma que vai pedir novo prazo: “Vamos protocolar a defesa junto à CGU. Tentei reunião com o superintendente para pedir a garantia do contraditório e da ampla defesa, mas não conseguimos agenda”, declarou.
Com o relatório finalizado, o caso será encaminhado ao Ministério Público Federal, que pode decidir pela abertura de investigação. Também podem ser aplicadas punições administrativas, cobrança de ressarcimento e até medidas na área criminal, caso seja necessário.
Polícia Federal desarticula esquema de fraude para recebimento de benefícios sociais no Acre e em outros estados
Operação Avohai cumpre oito mandados no RN, Ceará, Minas Gerais, Acre e SP para combater falsificação de documentos destinada a obter indevidamente recursos da Assistência Social
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (26) a Operação Avohai para combater uma rede especializada em falsificação e uso de documentos falsos para recebimento indevido de benefícios da Assistência Social. A ação, que conta com apoio do Núrgulo de Inteligência do Ministério do Trabalho e Emprego, está cumprindo oito mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Minas Gerais, Acre e São Paulo.
As investigações começaram após a Receita Federal alertar sobre dois casos de pessoas que tentaram regularizar inscrições no CPF utilizando documentos falsificados. As diligências elucidaram uma rede de atuação interestadual direcionada à obtenção ilícita de documentos oficiais em nome de indivíduos inexistentes, que eram usados para solicitar benefícios públicos fraudulentos.
Entre os benefícios alvejados pela fraude está o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), destinado a idosos em situação de vulnerabilidade social. O nome da operação – “Avohai” – faz referência a um neologismo do cantor Zé Ramalho que une as palavras “avô” e “pai”, ilustrando a prática de uma pessoa assumir múltiplas identidades para burlar o sistema.
A operação foi autorizada pela 13ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos e completamente desarticular a rede criminosa.
Projeto de conscientização ambiental leva ações aos moradores do bairro São Francisco
Projeto é uma parceria da Fundação Rede Amazônica com as secretarias municipais de Rio Branco com a iniciativa Catraia Soluções Ambientais
Pela primeira em Rio Branco, o Projeto Consciência Limpa – Educação, Cidadania e Meio Ambiente, da Fundação Rede Amazônica, le oficinas, palestras, atividades culturais e serviços gratuitos aos moradores da região do Igarapé São Francisco.
O projeto é uma parceria da Fundação Rede Amazônica com as secretarias municipais de Meio Ambiente (Seme) e do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) com a iniciativa Catraia Soluções Ambientais.
“A campanha foi construída para informar, inspirar e provocar a reflexão coletiva sobre a relação entre território, comunidade e meio ambiente. Quando a população se conecta à mensagem, entende o problema e se reconhece como agente de transformação, a mudança deixa de ser institucional e passa a ser social”, destacou o gerente de Conteúdos da Fundação Rede Amazônica, Anderson Mendes.
A campanha inicia na quinta (27) e segue até sábado (29) com uma vasta programação no ‘Dia D’ aos moradores. A ação é aberta a toda comunidade e vai contar com serviços gratuitos, apresentações culturais e a formatura do Pelotão Mirim Ambiental.
A programação vai ocorrer na Escola dr. Pimentel Gomes, das 9h30 às 12h30. O projeto conta com apoio da Energisa, Catraia Soluções Ambientais, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seme) e Prefeitura de Rio Branco.
Veja a programação completa abaixo:
Quinta-feira (27) – Oficinas de Conscientização Ambiental
- Local: Escola Dr. Pimentel Gomes – São Francisco
- Manhã: 8h às 11h
- Tarde: 14h às 17h
Sexta-feira (28) – Oficinas e Palestras
Palestra 1 – Consciência Limpa na Comunidade
- Tema: Preservação do Igarapé São Francisco e descarte correto de resíduos
- Horário: 8h às 9h
- Local: Centro de Referência de Assistência Social (Cras) – São Francisco
- Público: Idosos atendidos pelo Cras
Oficinas
- Manhã: 8h às 11h
- Tarde: 14h às 17h
Sábado (29) – Palestra
Palestra 2 – Consciência Limpa na Comunidade
- Horário: 8h30 às 9h30
- Local: Escola Dr. Pimentel Gomes – São Francisco
- Público: Pais dos alunos
- Palestrante: Em confirmação
DIA D – Ação aberta à comunidade
- Horário: 9h30 às 12h30
- Atividades: serviços gratuitos, formatura do Pelotão Mirim Ambiental e apresentações culturais.
Resex Chico Mendes é a 3ª área protegida mais desmatada do Brasil, aponta estudo
Unidade de conservação no Acre, que abrange sete municípios, perdeu grande cobertura vegetal para pastagens despite status de proteção federal
Com aproximadamente 1 milhão de hectares, a Reserva Extrativista Chico Mendes no Acre tornou-se uma das áreas protegidas mais pressionadas pelo desmatamento no Brasil. A unidade de conservação, criada para proteger comunidades tradicionais que dependem do extrativismo e agricultura familiar, ocupa atualmente o terceiro lugar no ranking nacional de áreas protegidas mais desmatadas, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Imazon.
A Resex, que abrange sete municípios acreanos (Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Epitaciolândia, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri), tem sua paisagem original progressivamente substituída por pastagens, em claro contraste com o modelo de desenvolvimento sustentável previsto por lei. O estudo revela que a reserva foi a unidade de conservação mais pressionada por desmatamento em toda a Amazônia entre julho e setembro.
O ranking é liderado pela APA Triunfo do Xingu (PA), seguida pela APA do Tapajós (PA), com a Resex Chico Mendes em terceiro lugar.
A situação evidencia os desafios na proteção de áreas conservacionistas mesmo com status de proteção federal, especialmente diante da expansão de atividades como a pecuária na região amazônica. De acordo com o levantamento, a reserva ocupa atualmente a terceira posição no ranking das áreas protegidas que mais perderam floresta no Brasil.
A Reserva Extrativista Chico Mendes é uma unidade de conservação federal localizada no Acre, criada em 1990 para proteger a floresta e o modo de vida de populações tradicionais que vivem do extrativismo, como a extração de castanha e látex.
A reserva, com mais de 970 mil hectares, é um símbolo da luta de seringueiros e ativistas ambientais como Chico Mendes, que foi assassinado por defender a floresta. Apesar de sua importância, a reserva enfrenta ameaças como desmatamento e invasões, principalmente em sua área mais visível, segundo estudos recentes.
