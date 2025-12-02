Flash
Cesta básica cai 6,14% em Rio Branco e melhora poder de compra de famílias de baixa renda
Pesquisa da Fecomércio/AC aponta redução consistente entre setembro e dezembro, apesar de altas expressivas em itens como feijão e farinha
O custo da Cesta Básica de Alimentos para famílias de baixa renda na capital acreana registrou uma redução de 6,14% no período de setembro a dezembro de 2025, conforme pesquisa divulgada pela Fecomércio/AC nesta terça-feira, 2. A variação representa um alívio para o poder de compra da população de baixa renda.
O estudo, que avalia os preços de varejo de 15 produtos alimentícios em supermercados locais, mostra que o custo médio da cesta ficou em R$ 671,81, com uma variação entre R$ 635,81 (o menor preço) e R$ 717,83 (o maior preço), dependendo do estabelecimento comercial. A pesquisa considera a quantidade de alimentos necessária para sustentar uma família de até três adultos ou dois adultos e duas crianças por um mês.
A queda não foi apenas no acumulado do trimestre, mas também no comparativo mensal, entre novembro e dezembro, houve uma redução de 5,23% no custo total da cesta básica.
De acordo com o assessor da presidência da Fecomércio-AC, Egídio Garó, a queda consistente é um indicador positivo, mas que deve ser analisado com atenção à volatilidade de itens específicos. “A redução acumulada é uma boa notícia para o poder de compra das famílias mais vulneráveis. Porém, o cenário exige cautela, pois carne, leite e tomate registraram queda, enquanto feijão e farinha tiveram altas expressivas, revelando a fragilidade do quadro”, analisou.
A principal contribuição para a redução do custo total veio de itens de peso no orçamento doméstico. A carne (coxão mole) teve uma redução de 2,18% apenas de novembro para dezembro, acumulando alta de 5,93% no trimestre. Outros destaques na queda foram o leite (-13,73% no mês; -17,39% no trimestre), o tomate (-35,48% no mês; -35,04% no trimestre) e o café em pó (-20,21% no mês; -19,37% no trimestre). O macarrão também registrou forte queda mensal de 27,72%.
Por outro lado, alguns produtos essenciais seguiram trajetória oposta e registraram aumentos consideráveis, especialmente entre novembro e dezembro. O feijão-carioca subiu 25,08% no último mês, acumulando alta de 19,43% desde setembro. A farinha de mandioca aumentou 22,53% em dezembro frente a novembro, com alta trimestral de 24,47%. O óleo de soja e os biscoitos também tiveram altas de 2,49% e 16,23%, respectivamente, no mês.
Garó explicou que esses itens seguem tendência nacional. “Produtos como feijão e farinha são muito sensíveis a fatores climáticos e logísticos. Por isso, mesmo em um cenário de desaceleração geral, ainda aparecem como vilões em alguns meses específicos”, finalizou.
Polícia Militar inicia a Operação Papai Noel, e reforça segurança nas áreas comerciais durante o fim de ano
Com a aproximação das festividades de Natal e Ano Novo, cresce significativamente a circulação de pessoas e o volume de valores nas áreas comerciais, impulsionados pelo aumento do consumo e pelo pagamento do 13º salário.
Diante desse cenário, a Polícia Militar do Acre reforça o policiamento ostensivo e preventivo em todo o estado, adotando estratégias específicas para reduzir a incidência criminal e preservar a ordem pública. O objetivo é garantir maior tranquilidade à população durante um dos períodos de maior fluxo comercial do ano.
Como parte dessas ações, a Polícia Militar deu início à Operação Papai Noel, executada pelo 5º Batalhão nas cidades do Alto Acre. A iniciativa reforça a importância de intensificar a segurança durante o período festivo e soma-se aos esforços já desenvolvidos pelo programa “Comércio Seguro”, ampliando a presença policial nas áreas comerciais e fortalecendo a proteção de comerciantes, trabalhadores e consumidores.
A Operação Papai Noel prevê aumento do efetivo empregado, patrulhamento direcionado, ações de visibilidade e resposta rápida, buscando inibir práticas delituosas e proporcionar um ambiente mais seguro para as compras de fim de ano.
A atuação integrada e preventiva é fundamental para reduzir oportunidades de ação criminosa e fortalecer a sensação de segurança da comunidade acreana. As ações seguem em andamento até o encerramento do período festivo.
Prefeitura inaugura novo espaço do CAPS em Epitaciolândia, reforçando acolhimento e qualidade no atendimento
A Prefeitura de Epitaciolândia inaugurou, nesta terça-feira, o novo espaço do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um ambiente mais amplo, moderno e acolhedor, pensado para oferecer ainda mais qualidade nos serviços de saúde mental do município.
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, participou da entrega oficial ao lado de assessores, servidores e usuários do CAPS.
Durante sua fala, a coordenadora do CAPS, enfermeira Gleice, destacou a importância da conquista.
Segundo ela, o novo espaço permitirá ampliar o acolhimento e fortalecer o trabalho humanizado: “Vamos poder ofertar nossos serviços com mais qualidade e acolhimento. Em nome de toda a equipe e dos nossos usuários, deixamos aqui nossos agradecimentos.”
O vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Mesquita, também ressaltou o impacto positivo da mudança: “Um bom acolhimento faz toda a diferença. Este novo espaço vai permitir que a equipe e os usuários usufruam melhor dos serviços. Estamos aqui para cuidar bem das pessoas, e este lugar é, sobretudo, um espaço de acolhimento. Que todos continuem sendo bem tratados quando buscarem ajuda.”
Encerrando o momento, o prefeito Sérgio Lopes reforçou o compromisso da gestão com o cuidado às pessoas: “Temos uma missão, que é cuidar de pessoas em todos os sentidos. Hoje entregamos um ambiente que representa evolução, acolhimento e dignidade. Seguimos trabalhando para oferecer sempre o melhor atendimento a quem mais precisa.”
A inauguração marca mais um avanço na saúde mental de Epitaciolândia, garantindo estrutura adequada e atendimento humanizado para toda a comunidade.
VÍDEO: Jovem é preso após roubar casal próximo ao Viaduto da Avenida Ceará
Welisson Felipe Alves Depiné, de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (1º) após assaltar um casal na Avenida Ceará, nas proximidades da obra do Viaduto, no bairro Bosque, em Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas haviam acabado de sair do trabalho em uma gráfica na rua José de Melo quando o suspeito se aproximou, armado com uma faca, e anunciou o assalto, levando os dois celulares do casal.
Trabalhadores da obra perceberam a movimentação e tentaram intervir, mas o criminoso fugiu entrando por uma tubulação de esgoto e seguindo em direção ao bairro Papoco.
A Rádio Patrulha 101 do 1º BPM foi acionada e, utilizando o rastreamento de um dos aparelhos roubados, localizou o ponto exato onde Depiné estava. Ele foi encontrado sentado, consumindo drogas, próximo a uma tenda onde também estava sua mãe. No local, os policiais recuperaram os dois celulares e apreenderam a faca usada no crime.
As vítimas reconheceram o assaltante, que confessou a ação. Preso em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).
Welisson Depiné possui diversas passagens pela polícia e responde por crimes de roubo e extorsão.
