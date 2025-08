Cerca de 180 toneladas de lixo são recolhidas após a 50ª Expoacre

A 50ª edição da Expoacre, considerada a maior festa do agronegócio do Acre, reuniu milhares de visitantes ao longo de nove dias de programação, com shows nacionais e inúmeras atrações culturais, gastronômicas e de negócios.

Encerrado o evento, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), iniciou, nesta segunda-feira (4), um grande mutirão de limpeza no Parque de Exposições e nas vias do entorno.

A ação de limpeza foi realizada antes, durante e após a festa, garantindo que o espaço se mantivesse organizado e seguro para o público.

Nas primeiras horas da manhã, equipes já estavam em campo para recolher resíduos acumulados não só dentro do parque, mas também nas ruas e avenidas próximas, onde há maior concentração de lixo após eventos de grande porte.

“O nosso planejamento foi iniciado duas semanas antes do início da 50ª edição da Expoacre. Ao todo, 80 colaboradores e mais 20 máquinas estiveram trabalhando na coleta do lixo e limpeza do espaço dentro e fora do Parque Wildy Viana, das 7h às 22h. Diariamente, retirávamos, em média, 20 toneladas de lixo. Ao todo, nossa equipe retirou do Parque de Exposições, nesta 50ª edição, cerca de 180 toneladas de resíduos”, finaliza Tony Roque.

Durante toda a 50ª edição da Expoacre, a Prefeitura, por meio da SMCCI, garantiu suporte técnico e logístico aos colaboradores que atuaram na limpeza do Parque de Exposições Wildy Viana, assegurando equipamentos, transporte e condições adequadas para a execução dos trabalhos.

O secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, destacou a dimensão da operação e o empenho das equipes:

“Foram mobilizados dezenas de servidores, entre garis, margaridas, operadores de máquinas e motoristas, além de um grande apoio logístico. A determinação do prefeito Tião Bocalom foi para que, já nas primeiras horas após o encerramento da Expoacre, o Parque de Exposições e os arredores estivessem limpos e organizados para a população”, afirmou.

