Cerca de 15 presos do pavilhão B do presídio estadual Francisco D’Oliveira Conde tentaram fugir da penitenciária na madrugada desta quinta-feira, 19, mas foram impedidos por por policiais penais que estavam de plantão na unidade, confirmou o diretor-presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.

O detentos usaram uma talhadeira artesanal feita com ferro de ventilador e cavaram um buraco no teto do pavilhão, mas foram surpreendidos pelos policiais.

