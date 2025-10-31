Centro de Treinamento do BOPE conquista oito medalhas no Campeonato Acre Open de Jiu-Jitsu

O Centro de Treinamento do Batalhão de Operações Especiais (CT BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), obteve destaque no Campeonato Acre Open de Jiu-Jitsu, realizado em Rio Branco no último fim de semana de outubro. A equipe participou com nove atletas e conquistou oito medalhas, três no primeiro dia de competição e cinco no segundo.

A participação reforça o investimento do CT BOPE no aprimoramento físico e técnico dos operadores de segurança, utilizando o esporte como parte do treinamento voltado ao condicionamento, controle emocional e preparo operacional.

Em julho deste ano, o CT BOPE também esteve presente no Campeonato Internacional Master de Jiu-Jitsu, ocasião em que conquistou cinco medalhas, incluindo uma de ouro obtida pelo cabo Seir Alexandre.

Segundo o Sargento Edivandro, responsável pelo CT, o Jiu Jitsu é uma ferramenta essencial para o operador de segurança pública. “Esse esporte fortalece o condicionamento físico e o controle emocional dos policiais, aprimorando habilidades fundamentais para o trabalho nas ruas. Além disso, estende benefícios aos familiares, promovendo saúde, disciplina e integração”, pontuou.

A Polícia Militar do Acre ressalta que as atividades do CT BOPE estão alinhadas à missão institucional de formar profissionais capacitados para a defesa pessoal e para a proteção da sociedade.

