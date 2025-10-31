Cotidiano
Centro de Treinamento do BOPE conquista oito medalhas no Campeonato Acre Open de Jiu-Jitsu
O Centro de Treinamento do Batalhão de Operações Especiais (CT BOPE), da Polícia Militar do Acre (PMAC), obteve destaque no Campeonato Acre Open de Jiu-Jitsu, realizado em Rio Branco no último fim de semana de outubro. A equipe participou com nove atletas e conquistou oito medalhas, três no primeiro dia de competição e cinco no segundo.
A participação reforça o investimento do CT BOPE no aprimoramento físico e técnico dos operadores de segurança, utilizando o esporte como parte do treinamento voltado ao condicionamento, controle emocional e preparo operacional.
Em julho deste ano, o CT BOPE também esteve presente no Campeonato Internacional Master de Jiu-Jitsu, ocasião em que conquistou cinco medalhas, incluindo uma de ouro obtida pelo cabo Seir Alexandre.
Segundo o Sargento Edivandro, responsável pelo CT, o Jiu Jitsu é uma ferramenta essencial para o operador de segurança pública. “Esse esporte fortalece o condicionamento físico e o controle emocional dos policiais, aprimorando habilidades fundamentais para o trabalho nas ruas. Além disso, estende benefícios aos familiares, promovendo saúde, disciplina e integração”, pontuou.
A Polícia Militar do Acre ressalta que as atividades do CT BOPE estão alinhadas à missão institucional de formar profissionais capacitados para a defesa pessoal e para a proteção da sociedade.
Quem é o vereador que teve o filho preso durante operação contra facção criminosa no Acre
Lutador de boxe amador Douglas Fernandes estava entre 12 detidos na Operação Centúria; pai, João Keleu, emite nota dizendo ‘não compactuar com ilegalidades’
O vereador João Keleu de Souza Fernandes, que cumpre seu terceiro mandato na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, viu o nome ser arrastado para o noticiário policial após a prisão de seu filho, o lutador de boxe amador Douglas Fernandes, durante a Operação Centúria. A ação da Polícia Civil em parceria com o GAECO/MPAC resultou na prisão de 12 pessoas suspeitas de integrar organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, roubos, homicídios e ocultação de cadáver.
O nome do vereador voltou ao noticiário após a prisão de seu filho, durante a Operação Centúria, deflagrada pela Polícia Civil do Acre em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Acre (MPAC).
Em nota pública, o vereador afirmou ter recebido a notícia com “profunda tristeza” e declarou não compactuar com condutas ilegais, reforçando confiança na Justiça.
“Cada pessoa deve responder pelos seus próprios atos”, disse Keleu, que pediu respeito ao momento familiar.
O parlamentar, sem processos criminais registrados até agosto de 2024, destacou em sua nota o compromisso com o trabalho “sério e transparente” em favor da população de Cruzeiro do Sul.
Jorge Viana critica abandono de obras e defende diálogo com rivais no Acre
Ex-governador e possível candidato ao Senado em 2026 cita Parque da Maternidade e Teatro Plácido de Castro como exemplos de descaso e questiona: “De onde veio essa coisa do ódio?”
Em entrevista que misturou crítica política e saudosismo administrativo, o presidente da ApexBrasil e possível pré-candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), afirmou não ver problemas em dialogar com lideranças de direita no Acre, como o governador Gladson Cameli (PP), o senador Alan Rick (União Brasil) e o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL). “Por que agora o ódio? Por que tratar a gente como inimigo?”, questionou durante o programa Café com Notícias, da TV5, com o cabeça chata Washington Aquino.
O ex-governador listou uma série de obras de sua gestão que, segundo ele, estão abandonadas: Parque da Maternidade, Biblioteca Pública, Teatro Plácido de Castro e estações de tratamento de água e esgoto. “Custa cuidar?”, indagou, ao defender uma política de cooperação em vez de confronto. A declaração sinaliza um possível reposicionamento do petista no cenário político acreano rumo às eleições de 2026.
Em discurso que busca resgatar um estilo de política mais conciliadora, o ex-governador Jorge Viana defendeu publicamente o fim da polarização no Acre e a volta aos tempos em que todos eram “farinha do mesmo saco”. Durante entrevista, o presidente da ApexBrasil e possível candidato ao Senado em 2026 rejeitou o discurso de confronto que marcou a política recente e criticou a cultura das selfies e dos ataques virtuais.
“Antes, éramos todos farinha do mesmo saco. Agora cada um quer ter um saco separado, pra quê? Pra ficar fazendo selfies e xingando os outros na internet? Não contem comigo pra isso”, afirmou Viana, em claro repúdio às práticas que dominam o cenário político atual.
O ex-senador concluiu com um compromisso: caso volte ao Congresso Nacional, trabalhará de forma conjunta com todos os prefeitos e parlamentares, independentemente de partidos ou ideologias, afirmando que “quem ganha mandato tem que ser parte da solução, e não parte do problema”.
Roraima vence o Acre no Campeonato Brasileiro Sub-16
A seleção de Roraima venceu a Seleção Acreana por 3 sets a 0, com parciais de 23×25, 12×25 e 13×25 nesta quinta, 30, em Saquarema, no Rio de Janeiro, em um confronto válido pela primeira fase do Campeonato Brasileiro de Vôlei Masculino Sub-16.
Mais dois jogos
A Seleção Acreana vai fazer dois jogos nesta sexta, 31, e precisa vencer para manter as chances de disputar a semifinal do torneio nacional. No primeiro jogo, a partir das 9 horas (hora Acre), será contra a Bahia e o segundo confronto, a partir das 15 horas (hora Acre), vai enfrentar Sergipe.
