Centro de Treinamento do Bope conquista o pódio em competição internacional de jiu-jitsu

Militares do Centro de treinamento (CT) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre (PMAC) alcançaram a 8º colocação geral no Circuito Internacional de Jiu-jitsu AJP Tour – Abu Dhabi, que aconteceu em Rio Branco, no ginásio do SESI, neste fim de semana, 29.

O CT do Bope participou da competição com seis policiais militares, um militar do Exército Brasileiro e sete civis, que juntos conquistaram um total de 15 medalhas. A competição foi dividida entre as categorias de faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Além disso, contemplou as modalidades de luta com quimono (GI) e sem quimono (NO GI).

O sargento da PMAC, Edivandro Nascimento, que é faixa preta de jiu-jitsu e atualmente responde pelo CT do Bope, além de atuar como professor na unidade, destacou a importância do circuito. “Este evento tem uma enorme importância no cenário nacional e internacional, pois é realizado pelos sheiks árabes, que escolhem as regiões e países em que vai acontecer o campeonato. Levando em conta que nem todas as regiões são selecionadas, nosso Estado foi muito privilegiado. Agradecemos muito ao comando da PMAC e do Bope, que nos proporcionam o espaço físico do CT Bope para realizarmos nossos treinamentos e preparação. Graças a dedicação e esforço dos competidores, conseguimos nos sair muito bem e já estamos nos preparando para os próximos desafios”, destacou o militar.

