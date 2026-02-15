Flash
Centro de Referência do Idoso realiza tarde recreativa com dança e chá em Epitaciolândia
Espaço atende cerca de 250 idosos e promove ações voltadas à convivência e qualidade de vida
O Centro de Referência do Idoso (CRIE) promoveu, nesta semana, mais uma tarde recreativa marcada por música, dança e o tradicional chá da tarde, em Epitaciolândia. A atividade reuniu dezenas de participantes em um momento de integração e descontração.
Reconhecido como referência na região, o espaço oferece atendimento voltado à população idosa, com foco não apenas em serviços socioassistenciais, mas também em ações que fortalecem vínculos, incentivam a convivência comunitária e contribuem para o bem-estar.
Mantido pela Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, o centro é coordenado por Antônia Pereira da Silva e atende, em média, 250 idosos. No local, os participantes encontram acolhimento, atividades recreativas e oportunidades de socialização.
A iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à valorização da pessoa idosa, promovendo dignidade e qualidade de vida na terceira idade.
Acre amplia produção de grãos acima da média do Norte, aponta Conab
Por Wanglézio Braga
O quinto levantamento da safra 2025/26, divulgado pela Conab na última quinta-feira (12), mostra que o Acre vem ganhando espaço na produção de grãos na Região Norte. O estado ampliou sua área plantada de 68,7 mil para 73,2 mil hectares, um crescimento de 6,6%, superando o avanço médio regional, que ficou em 7%, e registrando desempenho superior ao de estados como Rondônia e Roraima. O crescimento reflete o avanço da agricultura comercial no estado e o aumento do interesse do produtor por culturas mais rentáveis.
Em produtividade, o Acre também apresentou evolução. A média saltou de 3.082 para 3.247 quilos por hectare, alta de 5,4%, um dos melhores desempenhos percentuais da Região Norte, atrás apenas do Amazonas. O resultado contrasta com quedas registradas em estados como Pará e Roraima, impactados por oscilações climáticas. O bom desempenho acreano indica maior eficiência no manejo, uso de tecnologia e melhores condições de desenvolvimento das lavouras.
Na produção total, o Acre alcançou 237,7 mil toneladas, crescimento de 12,3% em relação à safra anterior, percentual acima da média regional, que ficou em 5,4%. Apesar de ainda figurar entre os menores volumes absolutos do Norte, o estado apresenta um dos ritmos mais acelerados de expansão, superando Rondônia, que cresceu 2,5%, e ficando atrás apenas de estados como Amazonas e Amapá em variação percentual.
Segundo a Conab, as atualizações consideram o avanço da colheita das culturas de primeira safra e os ajustes de produtividade com base nos resultados já consolidados em campo.
Estado usa tecnologia de reconhecimento facial para garantir segurança no Carnaval
O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está intensificando a segurança durante as cinco noites de Carnaval com a implementação de tecnologia de reconhecimento facial, integrada ao sistema de videomonitoramento já em funcionamento em todo o estado, que agora também conta com o monitoramento do município de Rio Branco.
O secretário adjunto de segurança pública, Evandro Bezerra, ressalta a importância dessa inovação afirmando que a utilização da tecnologia de reconhecimento facial é um avanço significativo nos esforços de segurança.
“Com essa ferramenta, conseguimos identificar rapidamente indivíduos com mandados de prisão em aberto, o que não só aumenta a segurança da população, mas também fortalece a atuação das forças de segurança em apoio à justiça”, disse.
Para garantir a eficácia dessa tecnologia durante o período festivo, a SEJUSP realizou ajustes técnicos em mais de 400 câmeras, assegurando a plena operacionalização da ferramenta. Isso incluiu a atualização da base de dados e a integração das redes, permitindo um monitoramento mais eficiente.
Paulo Felipe Leitão, chefe do setor de tecnologia da SEJUSP, enfatiza que o uso dessa ferramenta é voltado exclusivamente para a segurança pública e explica que a tecnologia permite a otimização dos recursos humanos e uma maior adaptabilidade diante dos desafios impostos.
“Investir em soluções que atuam em conjunto com o operador, no campo, é uma estratégia que amplia a capacidade operacional, garantindo mais eficiência e melhor emprego do efetivo”, destacou.
Com essa iniciativa, o governo do Acre demonstra seu compromisso em proporcionar um Carnaval seguro e tranquilo para todos os cidadãos e foliões, utilizando tecnologia de ponta para fortalecer a segurança pública.
Além do uso da tecnologia de ponta, as ações envolvem medidas preventivas, ostensivas e de fiscalização, com atuação conjunta de órgãos estaduais e municipais, envolvendo 937 profissionais da segurança pública durante as cinco noites na capital.
A operação integrada conta com a participação da Policia Militar do Acre (PMAC), do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) e da Polícia Civil do Acre (PCAC).
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Com festa e muito samba, Rio Branco elege o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2026
A escolha da Rainha e do Rei Momo foi o principal momento da primeira noite do Carnaval Rio Branco Folia 2026, realizada nesta sexta-feira (13), na Praça da Revolução, em Rio Branco. O concurso integrou a abertura oficial da festa e definiu as novas realezas do carnaval da capital.
No concurso de Rei Momo, Junior de Mônaco conquistou o título pela sétima vez, com 200 pontos. Ele recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito Tião Bocalom. Em segundo lugar ficou Chocotona, com 180,6 pontos. Maikon Ferreira garantiu a terceira colocação e recebeu troféu.
Já na disputa pela coroa de Rainha do Carnaval, Luiza Sousa, representante do bloco 6 é D+, foi eleita com 196, 3 pontos. Em segundo lugar ficou Karol Bombom, da Sambase, com 188,8 pontos. A terceira colocação foi de Érika Oliveira, da Unidos do Fuxico, com 187,3 pontos, vencedora de 2025.
Após ser coroada, Luiza afirmou que pretende representar o Carnaval da capital com dedicação. “Espero que o meu reinado seja maravilhoso, vou honrar essa coroa, vou honrar essa faixa”, declarou a Rainha.
As vencedoras receberam premiação em dinheiro e troféu: R$ 4.350 para a primeira colocada, R$ 2.550 para a segunda e R$ 1.500 para a terceira.
A mesma premiação foi destinada às colocações do concurso de Rei Momo.
Abertura oficial
A abertura oficial do Carnaval foi realizada pelo prefeito Tião Bocalom. Após ter declarado aberto o Carnaval 2026, houve queima de fogos, marcando simbolicamente o início da festa.
A programação da noite começou às 18h, com apresentação do DJ Malvadeza. Também passaram pelo palco Álamo Kário e Banda, DJ Júlio, Ferdiney Rios e Eduardo Casseb, mantendo o público na praça até as 3h da madrugada.
Com estrutura montada na região central da cidade, a primeira noite reuniu público na Praça da Revolução e deu início às festividades do Carnaval 2026 em Rio Branco.
Confira mais fotos de Sérgio Vale:
