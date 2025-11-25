Acre
Centro de Multimeios promove espetáculo Tuk Tuk para crianças da Escola Chrizarubina Leitão Abrahão
Mulher atinge companheiro com barra de ferro durante discussão em residência no bairro Eldorado
Vítima sofreu corte profundo na cabeça, recebeu atendimento do SAMU e foi levada consciente ao Pronto-Socorro; caso não foi registrado pela Polícia Militar
Francimar Fernandes da Rocha, de 44 anos, ficou ferido após ser atingido na cabeça com uma barra de ferro durante uma discussão com a namorada na noite desta segunda-feira (24), na Travessa Manaus, no bairro Eldorado, em Rio Branco.
De acordo com informações repassadas pelo próprio Francimar aos socorristas, ele bebia em casa na companhia de amigos e da companheira quando o desentendimento começou. No meio da briga, a mulher teria se armado com uma barra de ferro utilizada na construção da residência e desferido o golpe, provocando um corte profundo na cabeça da vítima.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Os paramédicos realizaram os primeiros procedimentos e encaminharam Francimar ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada consciente e com estado clínico estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da mulher ou se a vítima pretende registrar boletim de ocorrência.
Deficiente auditivo é esfaqueado pelo ex-marido da esposa em residência no bairro Santa Maria
Suspeito manteve família refém e foi preso em flagrante pela Polícia Militar; vítima está estável no Pronto-Socorro
O deficiente auditivo Claudevan Benedito dos Santos, de 35 anos, foi ferido com um golpe de faca na noite desta segunda-feira (24), dentro da residência onde mora, localizada na rodovia AC-40, bairro Santa Maria, em Rio Branco.
De acordo com familiares, Claudevan estava em casa com a esposa, a cunhada e os filhos quando o ex-marido da mulher, identificado como Cláudio — com quem ela conviveu por nove anos e contra quem possui medida protetiva —, invadiu o imóvel após retornar recentemente da Bahia para a capital acreana. Armado, o agressor fez todos reféns e atacou a vítima com uma facada no peito esquerdo.
Segundo relatos, Cláudio se preparava para golpear novamente e ameaçava matar todos os presentes quando a Polícia Militar chegou ao local, após ser acionada, e efetuou a prisão em flagrante.
Claudevan foi inicialmente levado pelos familiares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade do ferimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou a transferência dele em ambulância de suporte avançado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. A vítima deu entrada em estado de saúde estável.
O agressor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderá pelos crimes cometidos. A polícia deve investigar o descumprimento da medida protetiva e as circunstâncias que antecederam o ataque.
Deracre e MPAC fortalecem diálogo técnico sobre obras públicas no Acre
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, participou, nesta segunda-feira, 24, de reunião técnica com a promotora de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Myrna Teixeira Mendoza, titular da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social.
O encontro, realizado na sede do MPAC, teve como objetivo ampliar o diálogo institucional e compartilhar informações sobre as ações executadas pelo Deracre nos municípios. Durante a reunião, foram apresentados dados sobre obras em andamento, convênios e frentes de trabalho, reforçando o alinhamento entre as instituições.
A promotora Myrna Teixeira Mendoza abordou temas acompanhados pela 1ª Promotoria Especializada e destacou a importância de manter a interlocução ativa entre os órgãos.
“Essa interlocução é importante para garantir o acompanhamento das ações públicas. A troca de informações fortalece o trabalho das instituições e contribui para a continuidade dos projetos em execução”, afirmou a promotora.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que o encontro reforça uma relação já consolidada de colaboração.
“Vir ao Ministério Público para apresentar nossas ações e trocar informações mostra a maturidade do trabalho que estamos desenvolvendo. O Deracre conduz obras essenciais para o Acre, e manter essa aproximação com o MP fortalece ainda mais a transparência e a responsabilidade administrativa. Agradeço à promotora Myrna pela receptividade e pelo compromisso com esse diálogo construtivo”, afirmou.
O Deracre mantém suas atividades alinhadas com os órgãos de controle e segue contribuindo com informações que favoreçam a boa gestão e o acompanhamento das políticas públicas no estado.
