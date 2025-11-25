Centro de Multimeios promove espetáculo Tuk Tuk para crianças da Escola Chrizarubina Leitão Abrahão

O espetáculo Tuk Tuk, promovido pelo Centro de Multimeios, levou muita alegria e interação para as crianças da Escola Municipal de Educação Infantil Chrizarubina Leitão Abrahão, nesta segunda-feira (24). Com uma proposta lúdica e educativa, a apresentação do grupo Voz e Arte envolveu os alunos em atividades que combinaram música, histórias, brinquedos cantados e brincadeiras tradicionais. Graça Gomes, Arte Educadora do Grupo Voz e Arte, falou sobre o trabalho do grupo e seu formato itinerante, que leva suas apresentações diretamente às escolas. “Somos do grupo Voz e Arte, que é um grupo itinerante, e vamos até as escolas com nossos equipamentos. Fazemos a apresentação de brinquedos cantados, histórias e interação com todas as crianças e professores. O nosso espetáculo é preparado diretamente para o ensino infantil, com músicas autorais e também aquelas que são muito conhecidas”, destacou Graça.

Ela também comentou sobre a agenda do grupo para a semana: “Amanhã, (25), vamos estar na escola Monteiro Lobato e depois teremos o Viver Ciências, onde atenderemos várias escolas”, completou.

Centro de Multimeios e a inclusão

Luciana Felício e França, gestora da Escola Municipal de Educação Infantil Chrizarubina Leitão Abrahão, ressaltou a importância desse trabalho cultural, especialmente em relação à inclusão.

“Esse trabalho do Centro de Multimeios é muito rico. Este ano, trouxeram uma novidade: a linguagem de sinais, com uma música em Libras, o que é essencial para promover a inclusão e acessibilidade. Cuidaram de fazer a autodescrição, demonstrando o carinho e cuidado com as crianças”, afirmou Luciana. Ela também compartilhou os números de participação, destacando que, pela manhã, 57 crianças participaram da apresentação e, à tarde, foram 78.

Integração à cultura, à arte e à música

Integrar as crianças à cultura, à arte e à música desde cedo é mais do que uma forma de entretenimento; é uma maneira de expandir horizontes, desenvolver habilidades sociais e cognitivas e fortalecer o senso de pertencimento. Através das apresentações do grupo Voz e Arte, como o espetáculo Tuk Tuk, os alunos têm a oportunidade de vivenciar de forma lúdica e interativa experiências que despertam a criatividade, o aprendizado e o respeito pela diversidade.

Esses momentos artísticos são fundamentais para o desenvolvimento emocional e intelectual das crianças, estimulando sua imaginação, empatia e capacidade de expressar sentimentos e ideias de maneira única. A arte e a música têm o poder de formar cidadãos mais conscientes, sensíveis e preparados para enfrentar os desafios do mundo com confiança e colaboração.

Centro de Multimeios

O Centro de Multimeios, gerido pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Rio Branco, desempenha um papel essencial ao promover iniciativas como essas, que levam arte, cultura e inclusão para as escolas de forma itinerante. Desde o início do ano, o grupo já atendeu a 90% das escolas municipais, oferecendo apresentações que atendem diretamente à educação infantil. Além disso, o grupo também participa de eventos culturais e desenvolve outras atividades, como a divulgação do Hino de Rio Branco e ações de integração com a comunidade escolar.