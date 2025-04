Centro de Endemias de Xapuri é reinaugurado com estrutura revitalizada e melhores condições de trabalho para os agentes

A ação teve caráter educativo e buscou conscientizar os motoristas sobre os riscos comuns em feriados prolongados, quando o fluxo de veículos tende a aumentar e, com ele, a possibilidade de acidentes

Com a chegada dos feriados prolongados da Páscoa e de Tiradentes, o movimento nas rodovias acreanas deve aumentar consideravelmente. Para garantir que os motoristas cheguem ao destino com segurança, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) e a Polícia Militar intensificam ações preventivas nas principais vias do estado

Nesta quarta-feira, 16, véspera da Quinta-Feira Santa, uma ação conjunta foi realizada na Rodovia AC-40, um dos principais acessos entre Rio Branco e municípios do Alto Acre. Durante a mobilização, condutores foram abordados por agentes de trânsito e policiais militares, que distribuíram materiais informativos e repassaram orientações sobre práticas seguras na condução de veículos, especialmente em longas viagens.

Entre os principais alertas estavam a importância de não misturar bebida alcoólica e direção, o uso obrigatório do cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, além da necessidade de revisar o carro antes de pegar a estrada. A ação teve caráter educativo e buscou conscientizar os motoristas sobre os riscos comuns em feriados prolongados, quando o fluxo de veículos tende a aumentar e, com ele, a possibilidade de acidentes.

“O objetivo é sensibilizar os condutores para atitudes simples que podem salvar vidas. A presença das equipes nas rodovias reforça o compromisso com um trânsito mais seguro para todos”, destacou Cléia Machado, coordenadora de Educação de Trânsito do Detran.

Abordado durante a fiscalização, Kessem Jonys, que trabalha como motorista de aplicativo, disse que ações de educação e prevenção são importantes para a conscientização de todos. “Isso é bom para incentivar mais a segurança, o uso do cinto, tanto para nós motoristas como para os passageiros. É pra nossa segurança na estrada, né?”.

O eletricista Leonilson Souza disse que sempre que pega a estrada costuma fazer uma boa revisão no carro. “Eu ando sempre com minha família e a segurança deles é fundamental pra mim. As crianças estão sempre no banco de trás com sinto de segurança. Mas a gente sabe que também tem quem não pense assim. Então, é muito importante que fiscalizações assim aconteçam para evitar que vidas sejam perdidas”, comentou.

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTran), já reforçou a fiscalização em pontos estratégicos das rodovias estaduais, para coibir infrações como excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas e direção sob efeito de álcool.

Dicas para uma viagem tranquila

Para quem pretende aproveitar o feriado fora de casa, algumas medidas básicas podem fazer toda a diferença na segurança da viagem:

• Faça uma revisão completa no veículo: verifique freios, pneus, faróis, limpadores de para-brisa e níveis de óleo e água;

• Planeje o trajeto com antecedência, incluindo paradas para descanso;

• Respeite a sinalização e os limites de velocidade;

• Evite dirigir à noite ou sob condições adversas, como chuva intensa;

• Não use o celular ao volante;

• E, acima de tudo, nunca dirija sob efeito de álcool.

Com conscientização e responsabilidade, os dias de descanso podem ser aproveitados da melhor maneira: com tranquilidade, segurança e paz no trânsito.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários