CENIPA conclui que falha no motor causou queda de helicóptero em Cruzeiro do Sul

Relatório aponta fadiga em componentes do compressor como causa do acidente ocorrido em 2022

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB), concluiu que a queda do helicóptero de matrícula PT-HQB, ocorrida em 8 de maio de 2022, em uma área de mata nas proximidades do Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, foi provocada por uma falha no motor decorrente de fadiga em componentes internos do compressor. As conclusões constam no relatório final, finalizado na última segunda-feira (29) e publicado na quarta-feira (31).

O acidente aconteceu durante um voo de transporte de passageiros entre a Aldeia Terra Nova, no município de Feijó, e o aeródromo de Cruzeiro do Sul. A cerca de 20 milhas náuticas do destino, a aeronave apresentou perda de potência do motor, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência em uma área de mata fechada e pantanosa, às margens do Rio Crôa.

De acordo com o relatório, o helicóptero — um Bell 206B, fabricado em 1981 — sofreu danos substanciais em toda a estrutura, incluindo quebra dos esquis, danos nas pás e no eixo do rotor principal, no rotor de cauda e perfurações na carcaça do compressor do motor. O piloto e cinco passageiros tiveram ferimentos leves, enquanto um passageiro, que atuava como mecânico da aeronave, sofreu lesões graves. Não houve vítimas fatais.

A investigação técnica apontou que a perda de potência esteve relacionada ao rompimento de uma blade — palheta do segundo estágio do compressor do motor. Exames laboratoriais, incluindo microscopia eletrônica de varredura e análises químicas, indicaram que a fratura foi causada por um processo de fadiga iniciado em pontos de corrosão, com múltiplas origens. A separação da blade provocou a liberação de outras pás dos estágios seguintes, resultando em danos internos severos ao motor.

Os peritos identificaram ainda indícios de vibração excessiva no conjunto do compressor, fator que contribuiu para a aceleração da degradação estrutural do componente. Embora os registros indicassem que as manutenções programadas estavam em dia, o CENIPA destacou a possibilidade de que os procedimentos de conservação e limpeza do compressor não tenham sido executados de forma plenamente eficaz.

Com base nas conclusões, o relatório apontou como fatores contribuintes a manutenção da aeronave e a supervisão gerencial, ambos classificados como indeterminados. Diante disso, o CENIPA emitiu uma recomendação de segurança à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), orientando que atue junto à empresa Flyone Serviço Aéreo Especializado Comércio e Serviços Eireli para que comprove que seus processos de execução e supervisão garantem a qualidade técnica dos serviços de manutenção, conforme as exigências da Autoridade de Aviação Civil.

O relatório reforça que a investigação teve caráter exclusivamente preventivo, sem objetivo de atribuir culpa ou responsabilidade administrativa, civil ou criminal, conforme previsto nas normas do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).

