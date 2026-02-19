Cena de filme: traficante usa cortina de fumaça para fugir da PRF. Veja vídeo

Um traficante utilizou um dispositivo para emitir uma cortina de fumaça pelo carro na tentativa de despistar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma perseguição. Veja vídeo:

A perseguição na PR-317, em Floresta (PR), se iniciou por volta das 3h30 dessa quarta-feira (18/2), após o condutor do Hyundai desobedecer a ordem de parada e fugir. O traficante percorreu 5 km até parar o veículo.

No vídeo gravado por agentes da PRF, é possível ver que o veículo Hyundai Santa Fé prata segue em alta velocidade, mesmo após a ordem de parada. Para tentar despistar os agentes, o suspeito utiliza um dispositivo para emitir uma fumaça densa pelo escapamento.

Segundo a PRF, para emitir o gás, o criminoso encheu o tanque com diesel ou outro material e jogou no sistema de exaustão, criando a fumaça densa.

A corporação recorreu a um dilacerador de pneus para conter o veículo. Com as rodas deterioradas, o suspeito foi obrigado a abadondar o veículo. Em seguida, ele se escondeu em meio à mata próxima à rodovia e não foi localizado, mesmo após os agentes realizarem rondas no local.

Os policiais vistoriaram o carro e encontraram 503 kg de maconha. Os agentes constataram que o veículo tinha placas falsas, e as originais estavam dentro do próprio Hyundai

O suspeito está foragido, e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Maringá.