Brasil
Cena de filme: traficante usa cortina de fumaça para fugir da PRF. Veja vídeo
Um traficante utilizou um dispositivo para emitir uma cortina de fumaça pelo carro na tentativa de despistar a Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma perseguição. Veja vídeo:
A perseguição na PR-317, em Floresta (PR), se iniciou por volta das 3h30 dessa quarta-feira (18/2), após o condutor do Hyundai desobedecer a ordem de parada e fugir. O traficante percorreu 5 km até parar o veículo.
No vídeo gravado por agentes da PRF, é possível ver que o veículo Hyundai Santa Fé prata segue em alta velocidade, mesmo após a ordem de parada. Para tentar despistar os agentes, o suspeito utiliza um dispositivo para emitir uma fumaça densa pelo escapamento.
Segundo a PRF, para emitir o gás, o criminoso encheu o tanque com diesel ou outro material e jogou no sistema de exaustão, criando a fumaça densa.
A corporação recorreu a um dilacerador de pneus para conter o veículo. Com as rodas deterioradas, o suspeito foi obrigado a abadondar o veículo. Em seguida, ele se escondeu em meio à mata próxima à rodovia e não foi localizado, mesmo após os agentes realizarem rondas no local.
Os policiais vistoriaram o carro e encontraram 503 kg de maconha. Os agentes constataram que o veículo tinha placas falsas, e as originais estavam dentro do próprio Hyundai
O suspeito está foragido, e a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Maringá.
Comentários
Brasil
Itália centraliza análise de pedidos de cidadania em Roma
A partir desta quinta-feira (19), toda pessoa maior de idade não residente na Itália interessada em obter a cidadania italiana deverá encaminhar o pedido diretamente ao Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, em Roma, onde as solicitações serão analisadas.
A transferência da avaliação de quem tem direito à cidadania italiana por direito de sangue para um órgão ministerial é parte da Lei nº 11, proposta pelo governo com a justificativa de desafogar os consulados italianos e aprovada pelos deputados e senadores italianos.
Notícias relacionadas:
- Cidadania italiana: acesso a documentos será limitado a filhos e netos.
- Câmara dos Deputados na Itália aprova decreto que restringe cidadania.
Segundo o texto da Lei nº 11, publicada no último dia 4 na Gazzetta Ufficialle della Repubblica (correspondente ao nosso Diário Oficial da União), os novos pedidos de reconhecimento de cidadania italiana para maiores de idade residentes no exterior deverão ser feitos exclusivamente pelos Correios, com envio da documentação original em papel, acompanhada pelo pagamento das taxas exigidas.
Por sua vez, os chefes das seções consulares mantêm a competência para tratar dos procedimentos envolvendo quem já obteve a cidadania italiana, incluindo os filhos, desde que residam na região sob sua responsabilidade – tarefa que inclui o poder de renovar ou emitir o Certificado de Cidadania.
De acordo com a Ansa, agência pública de notícias da Itália, o texto amplia de 24 para 36 meses o prazo para tramitação dos procedimentos, embora o órgão ministerial criado por força da lei para analisar os pedidos esteja previsto para funcionar plenamente apenas a partir do início de 2029.
Ainda de acordo com a Ansa, a mudança chega na esteira das restrições promovidas pela gestão da premiê Giorgia Meloni no princípio do jus sanguinis, que agora é reconhecido apenas para descendentes que tenham um dos pais ou um dos avós nascido na Itália e com cidadania exclusivamente italiana.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA BRASIL - INTERNACIONAL
Comentários
Brasil
Policial amamenta e salva recém-nascida achada em mata em MG
Uma bebê recém-nascida foi abandonada em uma região de mata em Ibirité, em Minas Gerais, com sinais de maus-tratos. A criança apresentava desitratação e acabou sendo amamentada e salva por uma policial militar lactante. Os pais foram presos pelo abandono da menina.
De acordo com as autoridades, a criança foi localizada depois que o choro chamou a atenção de moradores locais. A bebê estava no matagal, suja de terra, com sinais de desnutrição, suspeita de infecção urinária e ferimentos na genitália, causados por assadura.
Após o resgate, a bebê foi encaminhada a uma unidade de saúde. A unidade não contava com fórmula para alimentar a criança, porém. Diante do estado da recém-nascida, uma policial militar ofereceu seu apoio para amamentá-la.
A amamentação, também conhecida como “cruzada”, não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) por risco de transmissão de doenças, mas foi autorizada pela equipe médica, segundo a Polícia Militar.
Após as investigações, os pais da criança foram identificados e presos. A Polícia Civil investiga o abandono e os sinais de maus-tratos.
Comentários
Brasil
Turista ergue bebê fora da grade de proteção nas Cataratas para tirar foto
Um homem foi flagrado segurando um bebê por cima das grades de proteção no mirante da Garganta do Diabo, com vista para as Cataratas do Iguaçu, em uma área com cerca de 80 metros de altura. A atitude perigosa foi registrada por visitantes e repercutiu nas redes sociais.
O caso foi registrado na tarde de terça-feira (17/2). Nas imagens, o adulto levanta a criaça para o alto da estrutura de segurança, posicionando o bebê próximo à borda da queda d`água, enquanto uma mulher tira foto com o celular.
O local integra o circuito turístico do Parque Nacional do Iguaçu e recebe grande fluxo de visitantes diariamente. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos envolvidos.
O Metrópoles entrou em contato com a empresa responsável pelo mirante. A matéria será atualizada se houver resposta.
Você precisa fazer login para comentar.