Ceasa Digital vai permitir vendas online de frutas e verduras em Rio Branco

Secretaria de Educação do Acre decidiu interromper atividades na Escola Antônio Simplício até sexta-feira para garantir a segurança de cerca de 100 alunos e servidores.

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) decidiu suspender temporariamente as aulas na Escola Estadual Antônio Simplício, localizada no Ramal Novo Berlim, zona rural de Feijó, após uma onça ser avistada nas proximidades da unidade de ensino. A medida vale até a próxima sexta-feira (9) e visa garantir a segurança da comunidade escolar.

O episódio ocorreu na manhã de terça-feira (6), quando alunos que seguiam para a escola registraram em vídeo o animal caminhando pelo ramal e atravessando uma ponte. O flagrante rapidamente gerou preocupação entre pais, professores e autoridades locais.

Em nota oficial, o secretário de Educação e Cultura em exercício, Reginaldo Luís Pereira Prates, afirmou que a suspensão das aulas foi necessária. “A suspensão se dá para garantir a integridade de alunos, professores e demais participantes da comunidade escolar após o avistamento de uma onça nas proximidades do ramal de acesso à unidade”, explicou.

A SEE informou ainda que a gestão da escola está em contato com órgãos competentes para que sejam adotadas medidas que possibilitem o afastamento seguro do animal e o retorno das atividades escolares com segurança.

