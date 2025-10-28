Conecte-se conosco

CCJ aprova projeto que simplifica doação em pagamento de créditos tributários no Acre

Publicado

33 minutos atrás

em

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (28), o Projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 477/2024, que trata da satisfação de créditos tributários por meio de doação de bens imóveis. A proposta tem como objetivo desburocratizar o procedimento para contribuintes que desejam quitar débitos com o fisco por meio da dação em pagamento.

Relator destaca benefícios da proposta

O deputado Eduardo Ribeiro (PSD), relator do projeto, explicou que a medida busca simplificar o processo de formalização das doações em pagamento, eliminando etapas burocráticas que anteriormente dificultavam a regularização.

“Esse projeto vem para desburocratizar a questão da dação em pagamento de créditos tributários. Antes, era necessário passar por uma análise complexa, o que tornava o processo muito mais lento. Com essa proposta, o procedimento fica mais simples, rápido e seguro para o contribuinte”, afirmou o parlamentar.

Principais mudanças na legislação

O projeto promove alterações pontuais na Lei Complementar nº 477/2024, incluindo:

•Supressão do parágrafo único do artigo 4º, que exigia análise por uma comissão, simplificando o processo de doação em pagamento;

•Correção de erro material no artigo 2º, parágrafo 2º, ajustando a referência da Lei Complementar nº 316, de 10 de março de 2016, que estava equivocadamente citada como 10 de maio de 2016.

Parecer favorável do relator

O deputado Eduardo concluiu seu parecer afirmando que a proposta beneficia diretamente os contribuintes, tornando o procedimento menos burocrático e mais ágil.

“O projeto facilita ao contribuinte que queira realizar a doação em pagamento, tornando o processo mais simples. Portanto, meu parecer é pela aprovação”, disse o relator.

Com a aprovação do parecer na CCJ, o projeto segue agora para as próximas etapas do trâmite legislativo na Assembleia Legislativa do Acre.

Vídeo: Ex-empresário Adriano Vasconcelos morre vítima de infarto fulminante em Brasiléia

Publicado

9 horas atrás

em

28 de outubro de 2025

Por

O ex-empresário Adriano Vasconcelos Correia da Silva, de 49 anos, conhecido por ter sido proprietário do supermercado Super Negão, tradicional na fronteira do Acre, faleceu na manhã desta terça-feira (28) em decorrência de um infarto fulminante.

De acordo com informações preliminares, Adriano estava em casa quando começou a sentir um mal-estar e, posteriormente, enquanto se encontrava em uma academia, passou a apresentar sinais mais graves. Amigos que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia.

Os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas o empresário não resistiu, tendo o óbito confirmado às 9h57. Informações médicas apontam que Adriano era hipertenso e portador de diabetes crônica, fatores que podem ter contribuído para o quadro.

Figura bastante conhecida na região de fronteira do Acre, Adriano ganhou destaque por anos à frente do supermercado Super Negão, um dos empreendimentos tradicionais de Epitaciolândia, além de atuar também no setor pecuário.

Em 2023, o empresário chegou a ter o nome envolvido em um episódio de agressão ocorrido em um bar e restaurante na Rua Marechal Rondon, em Brasiléia. O caso teve ampla repercussão à época e resultou em procedimentos policiais e judiciais.

A morte de Adriano Vasconcelos causou comoção entre amigos, familiares e comerciantes da região, que lamentaram a perda de uma figura marcante na história do comércio local.

VEJA VÍDEO COM MARCUS JOSÉ

 

 

 

Presidente da Câmara de Brasiléia busca melhorias para comunidades rurais em visita à Energisa

Publicado

23 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

Marquinhos Tibúrcio e vereador Almir Andrade discutem ações de iluminação pública e infraestrutura em Rio Branco

O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do vereador Almir Andrade, esteve nesta segunda-feira (27 de outubro) na sede da Energisa, em Rio Branco, para tratar de reivindicações importantes voltadas à melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais do município.

Durante a visita, foram debatidas soluções para o aprimoramento da iluminação pública no quilômetro 84 e ações de infraestrutura no quilômetro 19, áreas que enfrentam desafios estruturais e necessitam de atenção especial do poder público.

Segundo o presidente Marquinhos Tibúrcio, a iniciativa reforça o compromisso do Legislativo municipal em buscar parcerias e soluções efetivas junto aos órgãos competentes, visando garantir mais segurança, conforto e dignidade aos moradores dessas localidades.

A Câmara Municipal de Brasiléia reafirma que continuará atuando de forma ativa e colaborativa, mantendo o diálogo constante com instituições e empresas para promover melhorias que atendam às demandas da população e contribuam para o desenvolvimento do município.

Prefeitura de Rio Branco fortalece Controladoria Interna com posse de novos servidores

Publicado

23 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

A medida reforça o compromisso da gestão do prefeito Tião Bocalom com a transparência e o controle dos gastos públicos

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na manhã desta segunda-feira (27) o termo de posse dos novos servidores que passam a integrar a Controladoria do Município. A solenidade ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença dos secretários Marcus Lucena (Gestão Administrativa), Valtim José (Casa Civil), Jorge Eduardo (Assuntos Jurídicos), Willian Filgueira (Controlador-Geral do Município), além de Diego Soares e Carlos André, os novos servidores que tomaram posse.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, desde o início de sua gestão, a transparência sempre foi uma prioridade. Por isso, ele tem buscado constantemente fortalecer os órgãos de controle interno e externo da Prefeitura, garantindo mais eficiência, responsabilidade e integridade na aplicação dos recursos públicos.

Quero que as coisas aconteçam de forma transparente, da melhor forma possível e que a gente gaste bem o dinheiro público.” afirmou o prefeito. (Foto: Secom)

“Olha só, nós sempre tivemos compromisso com a transparência, com a seriedade na aplicação do dinheiro público. E quando a gente fortalece a controladoria, não tem dúvida nenhuma de que a gente está dizendo: eu quero que as coisas aconteçam de forma transparente, da melhor forma possível, e que a gente gaste bem o dinheiro público.” afirmou o prefeito Tião Bocalom.

“A nomeação dos novos servidores reforça o compromisso da gestão com a eficiência do serviço público”, disse Lucena. (Foto: Secom)

Para o secretário de Gestão Administrativa, Marcus Lucena, a nomeação dos novos servidores reforça o compromisso da gestão com a eficiência do serviço público.

“Mais uma vez, a gestão do prefeito Tião Bocalom tem essa iniciativa de sempre estar recompondo os quadros do município. No ano de 2026, teremos dois auditores que devem abrir procedimento de aposentadoria e, para não gerar um déficit no controle do município, estamos repondo agora, para que os novos servidores já se ambientem e deem continuidade ao trabalho”, destacou Lucena.

“Estou motivado com o desafio de contribuir para o fortalecimento da Controladoria do Município”, disse Diego, ao centro da imagem. (Foto: Secom)

Diego Messala Soares é graduado em Direito e possui especialização em Direito Administrativo. O novo servidor destacou estar motivado com o desafio de contribuir para o fortalecimento da Controladoria do Município.

“É um momento de muita gratidão e felicidade. Hoje, a posse marca o início do exercício da nossa carreira. Sou grato à gestão do prefeito Bocalom, que realizou o concurso e, mesmo com todos os desafios orçamentários, tem nomeado os aprovados e fortalecido a administração pública. É um dia que marca as nossas vidas”, ressaltou Diego Messala.

Venho com o intuito de somar, agregar à Prefeitura de Rio Branco e desempenhar minhas atribuições da melhor forma possível”, afirmou André. (Foto: Secom)

Já Carlos André da Silva Manasfi, técnico em Gestão de Logística e acadêmico de Administração, afirmou que suas expectativas são de construir uma trajetória sólida como servidor público e contribuir para o desenvolvimento do município.

“As perspectivas são boas. Venho com o intuito de somar, agregar à Prefeitura de Rio Branco e desempenhar minhas atribuições da melhor forma possível”.

