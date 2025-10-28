Flash
CCJ aprova projeto que simplifica doação em pagamento de créditos tributários no Acre
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (28), o Projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 477/2024, que trata da satisfação de créditos tributários por meio de doação de bens imóveis. A proposta tem como objetivo desburocratizar o procedimento para contribuintes que desejam quitar débitos com o fisco por meio da dação em pagamento.
Relator destaca benefícios da proposta
O deputado Eduardo Ribeiro (PSD), relator do projeto, explicou que a medida busca simplificar o processo de formalização das doações em pagamento, eliminando etapas burocráticas que anteriormente dificultavam a regularização.
“Esse projeto vem para desburocratizar a questão da dação em pagamento de créditos tributários. Antes, era necessário passar por uma análise complexa, o que tornava o processo muito mais lento. Com essa proposta, o procedimento fica mais simples, rápido e seguro para o contribuinte”, afirmou o parlamentar.
Principais mudanças na legislação
O projeto promove alterações pontuais na Lei Complementar nº 477/2024, incluindo:
•Supressão do parágrafo único do artigo 4º, que exigia análise por uma comissão, simplificando o processo de doação em pagamento;
•Correção de erro material no artigo 2º, parágrafo 2º, ajustando a referência da Lei Complementar nº 316, de 10 de março de 2016, que estava equivocadamente citada como 10 de maio de 2016.
Parecer favorável do relator
O deputado Eduardo concluiu seu parecer afirmando que a proposta beneficia diretamente os contribuintes, tornando o procedimento menos burocrático e mais ágil.
“O projeto facilita ao contribuinte que queira realizar a doação em pagamento, tornando o processo mais simples. Portanto, meu parecer é pela aprovação”, disse o relator.
Com a aprovação do parecer na CCJ, o projeto segue agora para as próximas etapas do trâmite legislativo na Assembleia Legislativa do Acre.
Flash
Vídeo: Ex-empresário Adriano Vasconcelos morre vítima de infarto fulminante em Brasiléia
O ex-empresário Adriano Vasconcelos Correia da Silva, de 49 anos, conhecido por ter sido proprietário do supermercado Super Negão, tradicional na fronteira do Acre, faleceu na manhã desta terça-feira (28) em decorrência de um infarto fulminante.
De acordo com informações preliminares, Adriano estava em casa quando começou a sentir um mal-estar e, posteriormente, enquanto se encontrava em uma academia, passou a apresentar sinais mais graves. Amigos que estavam no local prestaram os primeiros socorros até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que o encaminhou ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia.
Os médicos tentaram reanimá-lo por cerca de 40 minutos, mas o empresário não resistiu, tendo o óbito confirmado às 9h57. Informações médicas apontam que Adriano era hipertenso e portador de diabetes crônica, fatores que podem ter contribuído para o quadro.
Figura bastante conhecida na região de fronteira do Acre, Adriano ganhou destaque por anos à frente do supermercado Super Negão, um dos empreendimentos tradicionais de Epitaciolândia, além de atuar também no setor pecuário.
Em 2023, o empresário chegou a ter o nome envolvido em um episódio de agressão ocorrido em um bar e restaurante na Rua Marechal Rondon, em Brasiléia. O caso teve ampla repercussão à época e resultou em procedimentos policiais e judiciais.
A morte de Adriano Vasconcelos causou comoção entre amigos, familiares e comerciantes da região, que lamentaram a perda de uma figura marcante na história do comércio local.
VEJA VÍDEO COM MARCUS JOSÉ
Flash
Presidente da Câmara de Brasiléia busca melhorias para comunidades rurais em visita à Energisa
Marquinhos Tibúrcio e vereador Almir Andrade discutem ações de iluminação pública e infraestrutura em Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado do vereador Almir Andrade, esteve nesta segunda-feira (27 de outubro) na sede da Energisa, em Rio Branco, para tratar de reivindicações importantes voltadas à melhoria da qualidade de vida nas comunidades rurais do município.
Durante a visita, foram debatidas soluções para o aprimoramento da iluminação pública no quilômetro 84 e ações de infraestrutura no quilômetro 19, áreas que enfrentam desafios estruturais e necessitam de atenção especial do poder público.
Segundo o presidente Marquinhos Tibúrcio, a iniciativa reforça o compromisso do Legislativo municipal em buscar parcerias e soluções efetivas junto aos órgãos competentes, visando garantir mais segurança, conforto e dignidade aos moradores dessas localidades.
A Câmara Municipal de Brasiléia reafirma que continuará atuando de forma ativa e colaborativa, mantendo o diálogo constante com instituições e empresas para promover melhorias que atendam às demandas da população e contribuam para o desenvolvimento do município.
