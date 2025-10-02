CBFS divulga os grupos e tabela da 17ª Copa Norte

O departamento técnico da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou os grupos e a tabela da 17ª Copa Norte, competição programada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 deste mês. O torneio terá nove equipes na disputa e o campeão vai representar a região na Supercopa.

Fórmula de disputa

As equipes irão jogar entre si dentro dos seus grupos e os dois primeiros avançam para a disputa das semifinais. Os vencedores disputam o título da Copa.

“A fórmula de disputa é simples. Vamos ter uma grande competição”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Grupos da Copa Norte

A

Corinthians (AC)

Café com Leite(AC)

Abílio Nery (AM)

Náutico (AM)

Vivaz (RR)

B

Fluminense da Bahia (AC)

Constelação (RR)

Grêmio da Amazônia (AM)

Sartore (AP)

1ª rodada

Vivaz x Café com Leite

Constelação x Grêmio da Amazônia

Sartore x Fluminense da Bahia

Corinthians x Abílio Nery

No dia 19, a partir das 10 horas, no ginásio do Sesc

