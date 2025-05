CBF se posiciona sobre pedido de afastamento de Ednaldo Rodrigues

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, esteve em Senador Guiomard na manhã desta terça-feira (6) para uma reunião com a prefeita Rosana Gomes, visando discutir a inclusão do Estádio Nabor Júnior no calendário oficial do Campeonato Acreano de Futebol Profissional de 2026.

O encontro contou com a presença do vice-presidente da Associação Desportiva Senador Guiomard (ADESG), João Antão, e do secretário municipal de Esporte, Ady Pereira. Durante a reunião, foi discutida uma possível parceria entre a FFAC e a prefeitura para a realização de jogos do Campeonato Acreano no município, com foco em apoio logístico e melhorias na infraestrutura esportiva local.

Foi definida a elaboração de um plano colaborativo entre a Prefeitura, a FFAC e os representantes do clube, com o objetivo de possibilitar o retorno do Estádio Nabor Júnior para a realização de jogos oficiais.

