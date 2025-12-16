Cotidiano
CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro 2026; veja todos os jogos
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira (15), a tabela completa do Campeonato Brasileiro de 2026. A competição começará no dia 28 de janeiro e terá 18 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo.
Atual campeão, o Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. O Palmeiras, vice na temporada 2025, enfrenta o Atlético, como visitante, na primeira rodada. O Cruzeiro, terceiro neste ano, joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo.
Veja a tabela completa
Rodada 1 (28/01, quarta-feira, ou 29/01, quinta-feira)
- Fluminense x Grêmio
- Botafogo x Cruzeiro
- São Paulo x Flamengo
- Corinthians x Bahia
- Mirassol x Vasco
- Atlético x Palmeiras
- Internacional x Athletico-PR
- Coritiba x Red Bull Bragantino
- Vitória x Remo
- Chapecoense x Santos
Rodada 2 (04/02, quarta-feira, ou 05/02, quinta-feira)
- Flamengo x Internacional
- Vasco x Chapecoense
- Santos x São Paulo
- Palmeiras x Vitória
- Red Bull Bragantino x Atlético
- Cruzeiro x Coritiba
- Grêmio x Botafogo
- Athletico-PR x Corinthians
- Bahia x Fluminense
- Remo x Mirassol
Rodada 3 (11/02, quarta-feira, ou 12/02, quinta-feira)
- Fluminense x Botafogo
- Vasco x Bahia
- São Paulo x Grêmio
- Corinthians x Red Bull Bragantino
- Mirassol x Cruzeiro
- Atlético x Remo
- Internacional x Palmeiras
- Athletico-PR x Santos
- Vitória x Flamengo
- Chapecoense x Coritiba
Rodada 4 (25/02, quarta-feira, ou 26/02, quinta-feira)
- Flamengo x Mirassol
- Botafogo x Vitória
- Santos x Vasco
- Palmeiras x Fluminense
- Red Bull Bragantino x Athletico-PR
- Cruzeiro x Corinthians
- Grêmio x Atlético
- Coritiba x São Paulo
- Bahia x Chapecoense
- Remo x Internacional
Rodada 5 (11/03, quarta-feira, ou 12/03, quinta-feira)
- Flamengo x Cruzeiro
- Vasco x Palmeiras
- São Paulo x Chapecoense
- Corinthians x Coritiba
- Mirassol x Santos
- Atlético x Internacional
- Grêmio x Red Bull Bragantino
- Athletico-PR x Botafogo
- Bahia x Vitória
- Remo x Fluminense
Rodada 6 (14/03, sábado; 15/03, domingo; ou 16/03, segunda-feira)
- Fluminense x Athletico-PR
- Botafogo x Flamengo
- Santos x Corinthians
- Palmeiras x Mirassol
- Red Bull Bragantino x São Paulo
- Cruzeiro x Vasco
- Internacional x Bahia
- Coritiba x Remo
- Vitória x Atlético
- Chapecoense x Grêmio
Rodada 7 (18/03, quarta-feira, ou 19/03, quinta-feira)
- Flamengo x Remo
- Vasco x Fluminense
- Santos x Internacional
- Palmeiras x Botafogo
- Mirassol x Coritiba
- Atlético x São Paulo
- Grêmio x Vitória
- Athletico-PR x Cruzeiro
- Bahia x Red Bull Bragantino
- Chapecoense x Corinthians
Rodada 8 (21/03, sábado; 22/03, domingo; ou 23/03, segunda-feira)
- Fluminense x Atlético
- Vasco x Grêmio
- São Paulo x Palmeiras
- Corinthians x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Botafogo
- Cruzeiro x Santos
- Internacional x Chapecoense
- Athletico-PR x Coritiba
- Vitória x Mirassol
- Remo x Bahia
Rodada 9 (01/04, quarta-feira, ou 02/04, quinta-feira)
- Fluminense x Corinthians
- Botafogo x Mirassol
- Santos x Remo
- Palmeiras x Grêmio
- Red Bull Bragantino x Flamengo
- Cruzeiro x Vitória
- Internacional x São Paulo
- Coritiba x Vasco
- Bahia x Athletico-PR
- Chapecoense x Atlético
Rodada 10 (04/04, sábado; 05/04, domingo; ou 06/04, segunda-feira)
- Flamengo x Santos
- Vasco x Botafogo
- São Paulo x Cruzeiro
- Corinthians x Internacional
- Mirassol x Red Bull Bragantino
- Atlético x Athletico-PR
- Grêmio x Remo
- Coritiba x Fluminense
- Bahia x Palmeiras
- Chapecoense x Vitória
Rodada 11 (11/04, sábado; 12/04, domingo; ou 13/04, segunda-feira)
- Fluminense x Flamengo
- Botafogo x Coritiba
- Santos x Atlético
- Corinthians x Palmeiras
- Mirassol x Bahia
- Cruzeiro x Red Bull Bragantino
- Internacional x Grêmio
- Athletico-PR x Chapecoense
- Vitória x São Paulo
- Remo x Vasco
Rodada 12 (18/04, sábado; 19/04, domingo; ou 20/04, segunda-feira)
- Flamengo x Bahia
- Vasco x São Paulo
- Santos x Fluminense
- Palmeiras x Athletico-PR
- Red Bull Bragantino x Remo
- Cruzeiro x Grêmio
- Internacional x Mirassol
- Coritiba x Atlético
- Vitória x Corinthians
- Chapecoense x Botafogo
Rodada 13 (25/04, sábado; 26/04, domingo; ou 27/04, segunda-feira)
- Fluminense x Chapecoense
- Botafogo x Internacional
- São Paulo x Mirassol
- Corinthians x Vasco
- Red Bull Bragantino x Palmeiras
- Atlético x Flamengo
- Grêmio x Coritiba
- Athletico-PR x Vitória
- Bahia x Santos
- Remo x Cruzeiro
Rodada 14 (02/05, sábado; 03/05, domingo; ou 04/05, segunda-feira)
- Flamengo x Vasco
- Botafogo x Remo
- São Paulo x Bahia
- Palmeiras x Santos
- Mirassol x Corinthians
- Cruzeiro x Atlético
- Internacional x Fluminense
- Athletico-PR x Grêmio
- Vitória x Coritiba
- Chapecoense x Red Bull Bragantino
Rodada 15 (09/05, sábado; 10/05, domingo; ou 11/05, segunda-feira)
- Fluminense x Vitória
- Vasco x Athletico-PR
- Santos x Red Bull Bragantino
- Corinthians x São Paulo
- Mirassol x Chapecoense
- Atlético x Botafogo
- Grêmio x Flamengo
- Coritiba x Internacional
- Bahia x Cruzeiro
- Remo x Palmeiras
Rodada 16 (16/05, sábado; 17/05, domingo; ou 18/05, segunda-feira)
- Fluminense x São Paulo
- Botafogo x Corinthians
- Santos x Coritiba
- Palmeiras x Cruzeiro
- Red Bull Bragantino x Vitória
- Atlético x Mirassol
- Internacional x Vasco
- Athletico-PR x Flamengo
- Bahia x Grêmio
- Chapecoense x Remo
Rodada 17 (23/05, sábado; 24/05, domingo; ou 25/05, segunda-feira)
- Flamengo x Palmeiras
- Vasco x Red Bull Bragantino
- São Paulo x Botafogo
- Corinthians x Atlético
- Mirassol x Fluminense
- Cruzeiro x Chapecoense
- Grêmio x Santos
- Coritiba x Bahia
- Vitória x Internacional
- Remo x Athletico-PR
Rodada 18 (30/05, sábado; 31/05, domingo; ou 01/06, segunda-feira)
- Flamengo x Coritiba
- Vasco x Atlético
- Santos x Vitória
- Palmeiras x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Internacional
- Cruzeiro x Fluminense
- Grêmio x Corinthians
- Athletico-PR x Mirassol
- Bahia x Botafogo
- Remo x São Paulo
Rodada 19 (22/07, quarta-feira, ou 23/07, quinta-feira)
- Fluminense x Red Bull Bragantino
- Botafogo x Santos
- São Paulo x Athletico-PR
- Corinthians x Remo
- Mirassol x Grêmio
- Atlético x Bahia
- Internacional x Cruzeiro
- Coritiba x Palmeiras
- Vitória x Vasco
- Chapecoense x Flamengo
Rodada 20 (25/07, sábado; 26/07, domingo; ou 27/07, segunda-feira)
- Flamengo x São Paulo
- Vasco x Mirassol
- Santos x Chapecoense
- Palmeiras x Atlético
- Red Bull Bragantino x Coritiba
- Cruzeiro x Botafogo
- Grêmio x Fluminense
- Athletico-PR x Internacional
- Bahia x Corinthians
- Remo x Vitória
Rodada 21 (29/07, quarta-feira, ou 30/07, quinta-feira)
- Fluminense x Bahia
- Botafogo x Grêmio
- São Paulo x Santos
- Corinthians x Athletico-PR
- Mirassol x Remo
- Atlético x Red Bull Bragantino
- Internacional x Flamengo
- Coritiba x Cruzeiro
- Vitória x Palmeiras
- Chapecoense x Vasco
Rodada 22 (08/08, sábado; 09/08, domingo; ou 10/08, segunda-feira)
- Flamengo x Vitória
- Botafogo x Fluminense
- Santos x Athletico-PR
- Palmeiras x Internacional
- Red Bull Bragantino x Corinthians
- Cruzeiro x Mirassol
- Grêmio x São Paulo
- Coritiba x Chapecoense
- Bahia x Vasco
- Remo x Atlético
Rodada 23 (15/08, sábado; 16/08, domingo; ou 17/08, segunda-feira)
- Fluminense x Palmeiras
- Vasco x Santos
- São Paulo x Coritiba
- Corinthians x Cruzeiro
- Mirassol x Flamengo
- Atlético x Grêmio
- Internacional x Remo
- Athletico-PR x Red Bull Bragantino
- Vitória x Botafogo
- Chapecoense x Bahia
Rodada 24 (22/08, sábado; 23/08, domingo; ou 24/08, segunda-feira)
- Fluminense x Remo
- Botafogo x Athletico-PR
- Santos x Mirassol
- Palmeiras x Vasco
- Red Bull Bragantino x Grêmio
- Cruzeiro x Flamengo
- Internacional x Atlético
- Coritiba x Corinthians
- Vitória x Bahia
- Chapecoense x São Paulo
Rodada 25 (29/08, sábado; 30/08, domingo; ou 31/08, segunda-feira)
- Flamengo x Botafogo
- Vasco x Cruzeiro
- São Paulo x Red Bull Bragantino
- Corinthians x Santos
- Mirassol x Palmeiras
- Atlético x Vitória
- Grêmio x Chapecoense
- Athletico-PR x Fluminense
- Bahia x Internacional
- Remo x Coritiba
Rodada 26 (05/09, sábado; 06/09, domingo; ou 07/09, segunda-feira)
- Fluminense x Vasco
- Botafogo x Palmeiras
- São Paulo x Atlético
- Corinthians x Chapecoense
- Red Bull Bragantino x Bahia
- Cruzeiro x Athletico-PR
- Internacional x Santos
- Coritiba x Mirassol
- Vitória x Grêmio
- Remo x Flamengo
Rodada 27 (12/09, sábado; 13/09, domingo; ou 14/09, segunda-feira)
- Flamengo x Corinthians
- Botafogo x Red Bull Bragantino
- Santos x Cruzeiro
- Palmeiras x São Paulo
- Mirassol x Vitória
- Atlético x Fluminense
- Grêmio x Vasco
- Coritiba x Athletico-PR
- Bahia x Remo
- Chapecoense x Internacional
Rodada 28 (19/09, sábado; 20/09, domingo; ou 21/09, segunda-feira)
- Flamengo x Red Bull Bragantino
- Vasco x Coritiba
- São Paulo x Internacional
- Corinthians x Fluminense
- Mirassol x Botafogo
- Atlético x Chapecoense
- Grêmio x Palmeiras
- Athletico-PR x Bahia
- Vitória x Cruzeiro
- Remo x Santos
Rodada 29 (07/10, quarta-feira, ou 08/10, quinta-feira)
- Fluminense x Coritiba
- Botafogo x Vasco
- Santos x Flamengo
- Palmeiras x Bahia
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Cruzeiro x São Paulo
- Internacional x Corinthians
- Athletico-PR x Atlético
- Vitória x Chapecoense
- Remo x Grêmio
Rodada 30 (10/10, sábado; 11/10, domingo; ou 12/10, segunda-feira)
- Flamengo x Fluminense
- Vasco x Remo
- São Paulo x Vitória
- Palmeiras x Corinthians
- Red Bull Bragantino x Cruzeiro
- Atlético x Santos
- Grêmio x Internacional
- Coritiba x Botafogo
- Bahia x Mirassol
- Chapecoense x Athletico-PR
Rodada 31 (17/10, sábado; 18/10, domingo; ou 19/10, segunda-feira)
- Fluminense x Santos
- Botafogo x Chapecoense
- São Paulo x Vasco
- Corinthians x Vitória
- Mirassol x Internacional
- Atlético x Coritiba
- Grêmio x Cruzeiro
- Athletico-PR x Palmeiras
- Bahia x Flamengo
- Remo x Red Bull Bragantino
Rodada 32 (24/10, sábado; 25/10, domingo; ou 26/10, segunda-feira)
- Flamengo x Atlético
- Vasco x Corinthians
- Santos x Bahia
- Palmeiras x Red Bull Bragantino
- Mirassol x São Paulo
- Cruzeiro x Remo
- Internacional x Botafogo
- Coritiba x Grêmio
- Vitória x Athletico-PR
- Chapecoense x Fluminense
Rodada 33 (28/10, quarta-feira, ou 29/10, quinta-feira)
- Fluminense x Internacional
- Vasco x Flamengo
- Santos x Palmeiras
- Corinthians x Mirassol
- Red Bull Bragantino x Chapecoense
- Atlético x Cruzeiro
- Grêmio x Athletico-PR
- Coritiba x Vitória
- Bahia x São Paulo
- Remo x Botafogo
Rodada 34 (04/11, quarta-feira, ou 05/11, quinta-feira)
- Flamengo x Grêmio
- Botafogo x Atlético
- São Paulo x Corinthians
- Palmeiras x Remo
- Red Bull Bragantino x Santos
- Cruzeiro x Bahia
- Internacional x Coritiba
- Athletico-PR x Vasco
- Vitória x Fluminense
- Chapecoense x Mirassol
Rodada 35 (18/11, quarta-feira, ou 19/11, quinta-feira)
- Flamengo x Athletico-PR
- Vasco x Internacional
- São Paulo x Fluminense
- Corinthians x Botafogo
- Mirassol x Atlético
- Cruzeiro x Palmeiras
- Grêmio x Bahia
- Coritiba x Santos
- Vitória x Red Bull Bragantino
- Remo x Chapecoense
Rodada 36 (21/11, sábado; 22/11, domingo; ou 23/11, segunda-feira)
- Fluminense x Mirassol
- Botafogo x São Paulo
- Santos x Grêmio
- Palmeiras x Flamengo
- Red Bull Bragantino x Vasco
- Atlético x Corinthians
- Internacional x Vitória
- Athletico-PR x Remo
- Bahia x Coritiba
- Chapecoense x Cruzeiro
Rodada 37 (28/11, sábado, ou 29/11, domingo)
- Fluminense x Cruzeiro
- Botafogo x Bahia
- São Paulo x Remo
- Corinthians x Grêmio
- Mirassol x Athletico-PR
- Atlético x Vasco
- Internacional x Red Bull Bragantino
- Coritiba x Flamengo
- Vitória x Santos
- Chapecoense x Palmeiras
Rodada 38 (02/12, quarta-feira)
- Flamengo x Chapecoense
- Vasco x Vitória
- Santos x Botafogo
- Palmeiras x Coritiba
- Red Bull Bragantino x Fluminense
- Cruzeiro x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Athletico-PR x São Paulo
- Bahia x Atlético
- Remo x Corinthians
Cotidiano
Independência inicia treinos e quer a conquista do tricampeonato
De maneira bem discreta, o Independência iniciou nesta segunda, 15, no Marinho Monte, os treinos visando a temporada de 2026. Atual bicampeão Acreano, o Tricolor de Aço terá um calendário com Campeonato Estadual, as Copas Norte e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Fizemos o primeiro trabalho somente com 11 atletas, mas esse número estava programado. A ideia é ter o grupo completo até a próxima sexta(19) porque teremos menos de um mês para a estreia no Estadual”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.
Elenco modificado
A diretoria do Independência vem montando um elenco bem diferente para 2026.
“Mudamos muitas peças e isso é natural no futebol. Vamos ter jogadores mais jovens porque a nossa sequência no início da temporada será difícil e precisamos conquistar os resultados”, afirmou Ivan Mazzuia.
Trio de zagueiros
Os zagueiros Léo Japão, com contrato renovado, Victor, ex-Andirá, e Kaike Bello, do futebol do Rio de Janeiro, participaram do treinamento.
Cotidiano
Fafs suspende o árbitro Marcos Santos por agressão
Em uma reunião realizada nesta segunda nesta segunda, 15, na sede da Federação Acreana de Futsal (Fafs), os dirigentes da entidade decidiram suspender e multar o árbitro Marcos Santos por 60 dias. O árbitro agrediu(vídeo) o ala Vitor, do Fluminense da Bahia, na partida da última sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, no confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da Série A.
“A atitude do Marcos Santos é indefensável. Estamos trabalhando para melhorar a modalidade e precisamos seguir trabalhando com honestidade. O árbitro da federação errou e será afastado das competições por 60 dias e pegará uma multa de 300 reais”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Cotidiano
Com apoio do deputado Luiz Gonzaga, Porto Walter promove Campeonato Feminino
A 10ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Feminino, em Porto Walter, foi fechada no último domingo, 14, com o título da equipe do Primavera. 15 equipes disputaram o torneio promovido com os recursos de uma emenda parlamentar do deputado Luiz Gonzaga(PSDB).
“Estou muito feliz com esse investimento. Tivemos a participação de jogadoras de todas regiões de Porto Walter e isso é muito importante sob vários aspectos. Temos uma emenda garantida para realização do evento em 2026 para manter essa tradição no município”, declarou Luiz Gonzaga.
38 mil em premiação
A competição distribuiu R$ 38 mil em premiação e até 7º foi contemplado. O Primavera recebeu R$ 15 mil e mais troféu e medalhas pela conquista.
Apoio importante
O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo, agradeceu o apoio do deputado Luiz Gonzaga ao esporte do Vale do Juruá.
“Esse investimento foi fundamental para a valorização das nossas atletas e o fortalecimento do futebol feminino no município. Vamos seguir trabalhando juntos pelo esporte”, declarou Guarsonio Melo.
