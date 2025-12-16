Conecte-se conosco

Cotidiano

CBF divulga tabela do Campeonato Brasileiro 2026; veja todos os jogos

Publicado

2 horas atrás

em

Troféu do Campeonato Brasileiro • Lívia Villas Boas/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira (15), a tabela completa do Campeonato Brasileiro de 2026. A competição começará no dia 28 de janeiro e terá 18 rodadas até a pausa para a Copa do Mundo.

 

Atual campeão, o Flamengo estreia fora de casa contra o São Paulo. O Palmeiras, vice na temporada 2025, enfrenta o Atlético, como visitante, na primeira rodada. O Cruzeiro, terceiro neste ano, joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo.

 

Veja a tabela completa

Rodada 1 (28/01, quarta-feira, ou 29/01, quinta-feira)

  • Fluminense x Grêmio
  • Botafogo x Cruzeiro
  • São Paulo x Flamengo
  • Corinthians x Bahia
  • Mirassol x Vasco
  • Atlético x Palmeiras
  • Internacional x Athletico-PR
  • Coritiba x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Remo
  • Chapecoense x Santos

Rodada 2 (04/02, quarta-feira, ou 05/02, quinta-feira)

  • Flamengo x Internacional
  • Vasco x Chapecoense
  • Santos x São Paulo
  • Palmeiras x Vitória
  • Red Bull Bragantino x Atlético
  • Cruzeiro x Coritiba
  • Grêmio x Botafogo
  • Athletico-PR x Corinthians
  • Bahia x Fluminense
  • Remo x Mirassol

Rodada 3 (11/02, quarta-feira, ou 12/02, quinta-feira)

  • Fluminense x Botafogo
  • Vasco x Bahia
  • São Paulo x Grêmio
  • Corinthians x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x Cruzeiro
  • Atlético x Remo
  • Internacional x Palmeiras
  • Athletico-PR x Santos
  • Vitória x Flamengo
  • Chapecoense x Coritiba

Rodada 4 (25/02, quarta-feira, ou 26/02, quinta-feira)

  • Flamengo x Mirassol
  • Botafogo x Vitória
  • Santos x Vasco
  • Palmeiras x Fluminense
  • Red Bull Bragantino x Athletico-PR
  • Cruzeiro x Corinthians
  • Grêmio x Atlético
  • Coritiba x São Paulo
  • Bahia x Chapecoense
  • Remo x Internacional

Rodada 5 (11/03, quarta-feira, ou 12/03, quinta-feira)

  • Flamengo x Cruzeiro
  • Vasco x Palmeiras
  • São Paulo x Chapecoense
  • Corinthians x Coritiba
  • Mirassol x Santos
  • Atlético x Internacional
  • Grêmio x Red Bull Bragantino
  • Athletico-PR x Botafogo
  • Bahia x Vitória
  • Remo x Fluminense

Rodada 6 (14/03, sábado; 15/03, domingo; ou 16/03, segunda-feira)

  • Fluminense x Athletico-PR
  • Botafogo x Flamengo
  • Santos x Corinthians
  • Palmeiras x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x São Paulo
  • Cruzeiro x Vasco
  • Internacional x Bahia
  • Coritiba x Remo
  • Vitória x Atlético
  • Chapecoense x Grêmio

Rodada 7 (18/03, quarta-feira, ou 19/03, quinta-feira)

  • Flamengo x Remo
  • Vasco x Fluminense
  • Santos x Internacional
  • Palmeiras x Botafogo
  • Mirassol x Coritiba
  • Atlético x São Paulo
  • Grêmio x Vitória
  • Athletico-PR x Cruzeiro
  • Bahia x Red Bull Bragantino
  • Chapecoense x Corinthians

Rodada 8 (21/03, sábado; 22/03, domingo; ou 23/03, segunda-feira)

  • Fluminense x Atlético
  • Vasco x Grêmio
  • São Paulo x Palmeiras
  • Corinthians x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Botafogo
  • Cruzeiro x Santos
  • Internacional x Chapecoense
  • Athletico-PR x Coritiba
  • Vitória x Mirassol
  • Remo x Bahia

Rodada 9 (01/04, quarta-feira, ou 02/04, quinta-feira)

  • Fluminense x Corinthians
  • Botafogo x Mirassol
  • Santos x Remo
  • Palmeiras x Grêmio
  • Red Bull Bragantino x Flamengo
  • Cruzeiro x Vitória
  • Internacional x São Paulo
  • Coritiba x Vasco
  • Bahia x Athletico-PR
  • Chapecoense x Atlético

Rodada 10 (04/04, sábado; 05/04, domingo; ou 06/04, segunda-feira)

  • Flamengo x Santos
  • Vasco x Botafogo
  • São Paulo x Cruzeiro
  • Corinthians x Internacional
  • Mirassol x Red Bull Bragantino
  • Atlético x Athletico-PR
  • Grêmio x Remo
  • Coritiba x Fluminense
  • Bahia x Palmeiras
  • Chapecoense x Vitória

Rodada 11 (11/04, sábado; 12/04, domingo; ou 13/04, segunda-feira)

  • Fluminense x Flamengo
  • Botafogo x Coritiba
  • Santos x Atlético
  • Corinthians x Palmeiras
  • Mirassol x Bahia
  • Cruzeiro x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Grêmio
  • Athletico-PR x Chapecoense
  • Vitória x São Paulo
  • Remo x Vasco

Rodada 12 (18/04, sábado; 19/04, domingo; ou 20/04, segunda-feira)

  • Flamengo x Bahia
  • Vasco x São Paulo
  • Santos x Fluminense
  • Palmeiras x Athletico-PR
  • Red Bull Bragantino x Remo
  • Cruzeiro x Grêmio
  • Internacional x Mirassol
  • Coritiba x Atlético
  • Vitória x Corinthians
  • Chapecoense x Botafogo

Rodada 13 (25/04, sábado; 26/04, domingo; ou 27/04, segunda-feira)

  • Fluminense x Chapecoense
  • Botafogo x Internacional
  • São Paulo x Mirassol
  • Corinthians x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Palmeiras
  • Atlético x Flamengo
  • Grêmio x Coritiba
  • Athletico-PR x Vitória
  • Bahia x Santos
  • Remo x Cruzeiro

Rodada 14 (02/05, sábado; 03/05, domingo; ou 04/05, segunda-feira)

  • Flamengo x Vasco
  • Botafogo x Remo
  • São Paulo x Bahia
  • Palmeiras x Santos
  • Mirassol x Corinthians
  • Cruzeiro x Atlético
  • Internacional x Fluminense
  • Athletico-PR x Grêmio
  • Vitória x Coritiba
  • Chapecoense x Red Bull Bragantino

Rodada 15 (09/05, sábado; 10/05, domingo; ou 11/05, segunda-feira)

  • Fluminense x Vitória
  • Vasco x Athletico-PR
  • Santos x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x São Paulo
  • Mirassol x Chapecoense
  • Atlético x Botafogo
  • Grêmio x Flamengo
  • Coritiba x Internacional
  • Bahia x Cruzeiro
  • Remo x Palmeiras

Rodada 16 (16/05, sábado; 17/05, domingo; ou 18/05, segunda-feira)

  • Fluminense x São Paulo
  • Botafogo x Corinthians
  • Santos x Coritiba
  • Palmeiras x Cruzeiro
  • Red Bull Bragantino x Vitória
  • Atlético x Mirassol
  • Internacional x Vasco
  • Athletico-PR x Flamengo
  • Bahia x Grêmio
  • Chapecoense x Remo

Rodada 17 (23/05, sábado; 24/05, domingo; ou 25/05, segunda-feira)

  • Flamengo x Palmeiras
  • Vasco x Red Bull Bragantino
  • São Paulo x Botafogo
  • Corinthians x Atlético
  • Mirassol x Fluminense
  • Cruzeiro x Chapecoense
  • Grêmio x Santos
  • Coritiba x Bahia
  • Vitória x Internacional
  • Remo x Athletico-PR

Rodada 18 (30/05, sábado; 31/05, domingo; ou 01/06, segunda-feira)

  • Flamengo x Coritiba
  • Vasco x Atlético
  • Santos x Vitória
  • Palmeiras x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Internacional
  • Cruzeiro x Fluminense
  • Grêmio x Corinthians
  • Athletico-PR x Mirassol
  • Bahia x Botafogo
  • Remo x São Paulo

Rodada 19 (22/07, quarta-feira, ou 23/07, quinta-feira)

  • Fluminense x Red Bull Bragantino
  • Botafogo x Santos
  • São Paulo x Athletico-PR
  • Corinthians x Remo
  • Mirassol x Grêmio
  • Atlético x Bahia
  • Internacional x Cruzeiro
  • Coritiba x Palmeiras
  • Vitória x Vasco
  • Chapecoense x Flamengo

Rodada 20 (25/07, sábado; 26/07, domingo; ou 27/07, segunda-feira)

  • Flamengo x São Paulo
  • Vasco x Mirassol
  • Santos x Chapecoense
  • Palmeiras x Atlético
  • Red Bull Bragantino x Coritiba
  • Cruzeiro x Botafogo
  • Grêmio x Fluminense
  • Athletico-PR x Internacional
  • Bahia x Corinthians
  • Remo x Vitória

Rodada 21 (29/07, quarta-feira, ou 30/07, quinta-feira)

  • Fluminense x Bahia
  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Corinthians x Athletico-PR
  • Mirassol x Remo
  • Atlético x Red Bull Bragantino
  • Internacional x Flamengo
  • Coritiba x Cruzeiro
  • Vitória x Palmeiras
  • Chapecoense x Vasco

Rodada 22 (08/08, sábado; 09/08, domingo; ou 10/08, segunda-feira)

  • Flamengo x Vitória
  • Botafogo x Fluminense
  • Santos x Athletico-PR
  • Palmeiras x Internacional
  • Red Bull Bragantino x Corinthians
  • Cruzeiro x Mirassol
  • Grêmio x São Paulo
  • Coritiba x Chapecoense
  • Bahia x Vasco
  • Remo x Atlético

Rodada 23 (15/08, sábado; 16/08, domingo; ou 17/08, segunda-feira)

  • Fluminense x Palmeiras
  • Vasco x Santos
  • São Paulo x Coritiba
  • Corinthians x Cruzeiro
  • Mirassol x Flamengo
  • Atlético x Grêmio
  • Internacional x Remo
  • Athletico-PR x Red Bull Bragantino
  • Vitória x Botafogo
  • Chapecoense x Bahia

Rodada 24 (22/08, sábado; 23/08, domingo; ou 24/08, segunda-feira)

  • Fluminense x Remo
  • Botafogo x Athletico-PR
  • Santos x Mirassol
  • Palmeiras x Vasco
  • Red Bull Bragantino x Grêmio
  • Cruzeiro x Flamengo
  • Internacional x Atlético
  • Coritiba x Corinthians
  • Vitória x Bahia
  • Chapecoense x São Paulo

Rodada 25 (29/08, sábado; 30/08, domingo; ou 31/08, segunda-feira)

  • Flamengo x Botafogo
  • Vasco x Cruzeiro
  • São Paulo x Red Bull Bragantino
  • Corinthians x Santos
  • Mirassol x Palmeiras
  • Atlético x Vitória
  • Grêmio x Chapecoense
  • Athletico-PR x Fluminense
  • Bahia x Internacional
  • Remo x Coritiba

Rodada 26 (05/09, sábado; 06/09, domingo; ou 07/09, segunda-feira)

  • Fluminense x Vasco
  • Botafogo x Palmeiras
  • São Paulo x Atlético
  • Corinthians x Chapecoense
  • Red Bull Bragantino x Bahia
  • Cruzeiro x Athletico-PR
  • Internacional x Santos
  • Coritiba x Mirassol
  • Vitória x Grêmio
  • Remo x Flamengo

Rodada 27 (12/09, sábado; 13/09, domingo; ou 14/09, segunda-feira)

  • Flamengo x Corinthians
  • Botafogo x Red Bull Bragantino
  • Santos x Cruzeiro
  • Palmeiras x São Paulo
  • Mirassol x Vitória
  • Atlético x Fluminense
  • Grêmio x Vasco
  • Coritiba x Athletico-PR
  • Bahia x Remo
  • Chapecoense x Internacional

Rodada 28 (19/09, sábado; 20/09, domingo; ou 21/09, segunda-feira)

  • Flamengo x Red Bull Bragantino
  • Vasco x Coritiba
  • São Paulo x Internacional
  • Corinthians x Fluminense
  • Mirassol x Botafogo
  • Atlético x Chapecoense
  • Grêmio x Palmeiras
  • Athletico-PR x Bahia
  • Vitória x Cruzeiro
  • Remo x Santos

Rodada 29 (07/10, quarta-feira, ou 08/10, quinta-feira)

  • Fluminense x Coritiba
  • Botafogo x Vasco
  • Santos x Flamengo
  • Palmeiras x Bahia
  • Red Bull Bragantino x Mirassol
  • Cruzeiro x São Paulo
  • Internacional x Corinthians
  • Athletico-PR x Atlético
  • Vitória x Chapecoense
  • Remo x Grêmio

Rodada 30 (10/10, sábado; 11/10, domingo; ou 12/10, segunda-feira)

  • Flamengo x Fluminense
  • Vasco x Remo
  • São Paulo x Vitória
  • Palmeiras x Corinthians
  • Red Bull Bragantino x Cruzeiro
  • Atlético x Santos
  • Grêmio x Internacional
  • Coritiba x Botafogo
  • Bahia x Mirassol
  • Chapecoense x Athletico-PR

Rodada 31 (17/10, sábado; 18/10, domingo; ou 19/10, segunda-feira)

  • Fluminense x Santos
  • Botafogo x Chapecoense
  • São Paulo x Vasco
  • Corinthians x Vitória
  • Mirassol x Internacional
  • Atlético x Coritiba
  • Grêmio x Cruzeiro
  • Athletico-PR x Palmeiras
  • Bahia x Flamengo
  • Remo x Red Bull Bragantino

Rodada 32 (24/10, sábado; 25/10, domingo; ou 26/10, segunda-feira)

  • Flamengo x Atlético
  • Vasco x Corinthians
  • Santos x Bahia
  • Palmeiras x Red Bull Bragantino
  • Mirassol x São Paulo
  • Cruzeiro x Remo
  • Internacional x Botafogo
  • Coritiba x Grêmio
  • Vitória x Athletico-PR
  • Chapecoense x Fluminense

Rodada 33 (28/10, quarta-feira, ou 29/10, quinta-feira)

  • Fluminense x Internacional
  • Vasco x Flamengo
  • Santos x Palmeiras
  • Corinthians x Mirassol
  • Red Bull Bragantino x Chapecoense
  • Atlético x Cruzeiro
  • Grêmio x Athletico-PR
  • Coritiba x Vitória
  • Bahia x São Paulo
  • Remo x Botafogo

Rodada 34 (04/11, quarta-feira, ou 05/11, quinta-feira)

  • Flamengo x Grêmio
  • Botafogo x Atlético
  • São Paulo x Corinthians
  • Palmeiras x Remo
  • Red Bull Bragantino x Santos
  • Cruzeiro x Bahia
  • Internacional x Coritiba
  • Athletico-PR x Vasco
  • Vitória x Fluminense
  • Chapecoense x Mirassol

Rodada 35 (18/11, quarta-feira, ou 19/11, quinta-feira)

  • Flamengo x Athletico-PR
  • Vasco x Internacional
  • São Paulo x Fluminense
  • Corinthians x Botafogo
  • Mirassol x Atlético
  • Cruzeiro x Palmeiras
  • Grêmio x Bahia
  • Coritiba x Santos
  • Vitória x Red Bull Bragantino
  • Remo x Chapecoense

Rodada 36 (21/11, sábado; 22/11, domingo; ou 23/11, segunda-feira)

  • Fluminense x Mirassol
  • Botafogo x São Paulo
  • Santos x Grêmio
  • Palmeiras x Flamengo
  • Red Bull Bragantino x Vasco
  • Atlético x Corinthians
  • Internacional x Vitória
  • Athletico-PR x Remo
  • Bahia x Coritiba
  • Chapecoense x Cruzeiro

Rodada 37 (28/11, sábado, ou 29/11, domingo)

  • Fluminense x Cruzeiro
  • Botafogo x Bahia
  • São Paulo x Remo
  • Corinthians x Grêmio
  • Mirassol x Athletico-PR
  • Atlético x Vasco
  • Internacional x Red Bull Bragantino
  • Coritiba x Flamengo
  • Vitória x Santos
  • Chapecoense x Palmeiras

Rodada 38 (02/12, quarta-feira)

  • Flamengo x Chapecoense
  • Vasco x Vitória
  • Santos x Botafogo
  • Palmeiras x Coritiba
  • Red Bull Bragantino x Fluminense
  • Cruzeiro x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Athletico-PR x São Paulo
  • Bahia x Atlético
  • Remo x Corinthians
Fonte: CNN

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Cotidiano

Independência inicia treinos e quer a conquista do tricampeonato

Publicado

1 hora atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Foto PHD: Independência deverá ter o elenco completo somente na sexta, 19

De maneira bem discreta, o Independência iniciou nesta segunda, 15, no Marinho Monte, os treinos visando a temporada de 2026. Atual bicampeão Acreano, o Tricolor de Aço terá um calendário com Campeonato Estadual, as Copas Norte e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“Fizemos o primeiro trabalho somente com 11 atletas, mas esse número estava programado. A ideia é ter o grupo completo até a próxima sexta(19) porque teremos menos de um mês para a estreia no Estadual”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.

Elenco modificado

A diretoria do Independência vem montando um elenco bem diferente para 2026.

“Mudamos muitas peças e isso é natural no futebol. Vamos ter jogadores mais jovens porque a nossa sequência no início da temporada será difícil e precisamos conquistar os resultados”, afirmou Ivan Mazzuia.

Trio de zagueiros

Os zagueiros Léo Japão, com contrato renovado, Victor, ex-Andirá, e Kaike Bello, do futebol do Rio de Janeiro, participaram do treinamento.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Fafs suspende o árbitro Marcos Santos por agressão

Publicado

1 hora atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Em uma reunião realizada nesta segunda nesta segunda, 15, na sede da Federação Acreana de Futsal (Fafs), os dirigentes da entidade decidiram suspender e multar o árbitro Marcos Santos por 60 dias. O árbitro agrediu(vídeo) o ala Vitor, do Fluminense da Bahia, na partida da última sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, em Brasileia, no confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da Série A.

“A atitude do Marcos Santos é indefensável. Estamos trabalhando para melhorar a modalidade e precisamos seguir trabalhando com honestidade. O árbitro da federação errou e será afastado das competições por 60 dias e pegará uma multa de 300 reais”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Com apoio do deputado Luiz Gonzaga, Porto Walter promove Campeonato Feminino

Publicado

1 hora atrás

em

16 de dezembro de 2025

Por

Foto assessoria: Luiz Gonzaga participou do encerramento da competição

A 10ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Feminino, em Porto Walter, foi fechada no último domingo, 14, com o título da equipe do Primavera. 15 equipes disputaram o torneio promovido com os recursos de uma emenda parlamentar do deputado Luiz Gonzaga(PSDB).

“Estou muito feliz com esse investimento. Tivemos a participação de jogadoras de todas regiões de Porto Walter e isso é muito  importante sob vários aspectos. Temos uma emenda garantida para realização do evento em 2026 para manter essa tradição no município”, declarou Luiz Gonzaga.

38 mil em premiação

A competição distribuiu R$ 38 mil em premiação e até 7º foi contemplado. O Primavera recebeu R$ 15 mil e mais troféu e medalhas pela conquista.

Apoio importante

O vice-prefeito de Porto Walter, Guarsonio Melo, agradeceu o apoio do deputado Luiz Gonzaga ao esporte do Vale do Juruá.

“Esse investimento foi fundamental para a valorização das nossas atletas e o fortalecimento do futebol feminino no município. Vamos seguir trabalhando juntos pelo esporte”, declarou Guarsonio Melo.

Comentários

Continue lendo