CBF divulga tabela básica da Copa do Brasil com adversários de Galvez e Vasco

O departamento técnico da CBF divulgou nesta quarta, 7, a tabela da básica da Copa do Brasil de 2026, a maior da história com 126 clubes. A competição começa no dia 18 fevereiro com a participação de 28 clubes, os piores colocados pelo ranking nacional.

Os duelos da primeira fase serão únicos e os mandos vão ser definidos por sorteio.

Galvez

O Galvez, vice-campeão acreano, deve enfrentar o Guaporé, de Rondônia.

“Teremos um adversário difícil. Trabalhei com o professor Márcio Parreiras(técnico do Guaporé) e a equipe tem jogadores de qualidade”, avaliou o treinador do Galvez, Maurício Carneiro.

Vasco

O Vasco, 3º colocado no Estadual de 2025, terá como adversário Velo Clube ou Primavera, ambos de São Paulo.

“Vamos enfrentar um adversário bem complicado. Sabemos da força do futebol paulista, mas temos uma equipe forte e o trabalho vem sendo bem desenvolvido”, declarou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.

