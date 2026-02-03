CBF divulga grupos da Copa do Brasil Sub-20 e Craques do Futuro terá adversários de nível

O departamento de competições da CBF divulgou a tabela básica da Copa do Brasil Feminino Sub-20. A equipe das Craques do Futuro, representante do futebol acreano, ficou na chave A e terá como adversários o Botafogo, do Rio de Janeiro, o Vitória, da Bahia, e o América, de Minas Gerais.

Fórmula de disputa

As 24 equipes foram divididas em seis grupos com 4 equipes. A primeira fase será disputada com partidas de ida e volta e os primeiros classificados de cada chave avançam. Somente os dois segundos melhores também estarão na segunda fase, onde os duelos passam a ser eliminatórios.

Estreia contra o Botafogo

A competição começa no dia 8 de marçoe o time das Craques do Futuro enfrenta o Botafogo, em Rio Branco, na estreia do torneio nacional.

Iniciou a preparação

O elenco das Craques do Futuro iniciou a preparação para a Copa do Brasil Sub-20 sob o comando da técnica Neila Rosas.

“Trouxemos reforços das outras equipes e temos um grupo com 29 atletas. Estamos avaliando e a meta é forma um elenco forte porque pegamos uma chave muito difícil”, disse Neila Rosas.

Grupo A

América-MG

Botafogo-RJ

Craque do Futuro-AC

Vitória-BA

