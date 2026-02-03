Cotidiano
CBF divulga grupos da Copa do Brasil Sub-20 e Craques do Futuro terá adversários de nível
O departamento de competições da CBF divulgou a tabela básica da Copa do Brasil Feminino Sub-20. A equipe das Craques do Futuro, representante do futebol acreano, ficou na chave A e terá como adversários o Botafogo, do Rio de Janeiro, o Vitória, da Bahia, e o América, de Minas Gerais.
Fórmula de disputa
As 24 equipes foram divididas em seis grupos com 4 equipes. A primeira fase será disputada com partidas de ida e volta e os primeiros classificados de cada chave avançam. Somente os dois segundos melhores também estarão na segunda fase, onde os duelos passam a ser eliminatórios.
Estreia contra o Botafogo
A competição começa no dia 8 de marçoe o time das Craques do Futuro enfrenta o Botafogo, em Rio Branco, na estreia do torneio nacional.
Iniciou a preparação
O elenco das Craques do Futuro iniciou a preparação para a Copa do Brasil Sub-20 sob o comando da técnica Neila Rosas.
“Trouxemos reforços das outras equipes e temos um grupo com 29 atletas. Estamos avaliando e a meta é forma um elenco forte porque pegamos uma chave muito difícil”, disse Neila Rosas.
Grupo A
América-MG
Botafogo-RJ
Craque do Futuro-AC
Vitória-BA
Rogério Pina ganha opções importantes no Humaitá e foca no Vasco
O técnico Rogério Pina terá mais opções na partida contra o Vasco nesta quarta, 4, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta. O volante colombiano Yaider Mena, regularizado, e os meias Wallace e Feliz, recuperados de lesões.
“As partidas são muito iguais e ter a possibilidade de mudar a equipe é importante. Vamos ter um grupo ainda mais forte”, declarou Rogério Pina.
Bolas paradas
Com um treino de bolas paradas nesta terça, 3, no campo do Airton, e fechou a preparação para o confronto contra o Vasco. O Tourão soma 7 pontos e uma vitória vai garantir a equipe na liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sicredi de 2026.
André Lima é dúvida
O atacante André Lima, com uma lesão muscular, é dúvida para o duelo contra o Vasco. O atleta será reavaliado somente nesta quarta.
“Vamos esperar pela reavaliação do André. Temos uma base, mas ainda não definimos a equipe”, afirmou o comandante do Humaitá.
Rio Branco derrota o Independência de virada e vira líder do Estadual
Em um dos melhores jogos do Campeonato Estadual Sicredi de 2026, o Rio Branco derrotou o Independência por 2 a 1, de virada, nesta segunda, 2, no Tonicão, e assumiu a liderança da competição com 9 pontos. Gabriel e Matheus Nego marcaram os gols do Estrelão e João Bravo anotou para o Independência.
O Tricolor, atual bicampeão, é o lanterna do torneio com 1 ponto.
Mudanças decidiram
O Independência dominou o primeiro tempo jogo e também criou as melhores oportunidades. Israel acertou um belo chute e Anderson realizou a defesa. Nos acréscimos, a trave salvou o Rio Branco após a batida de Gabriel Ramos.
No volta para o segundo tempo, Ulisses Torres promoveu as entradas do volante Lima e do atacante Lobinho nas vagas dos volantes Thiago e Israel.
Aos 15, o zagueiro Marcelo falhou e João Bravo fez 1 a 0, Independência.
O atacante Gabriel entrou no jogo e o Rio Branco foi ainda mais para o ataque.
Aos 33, Gabriel aproveitou uma sobra dentro da área e empatou a partida. Aos 43, a bola foi cruzada e Matheus Nego bateu para o marcar o gol da virada.
O cara do jogo
O goleiro Anderson, do Rio Branco, realizou grandes defesas e foi o escolhido o cara do jogo.
Fala, Ulisses!
“Acreditamos até o final e conquistamos um resultado muito expressivo. Estamos trabalhando duro e essa vitória nos motiva para seguir em busca dos objetivos”, afirmou o técnico do Rio Branco, Ulisses Torres.
Derrota dura
O técnico Ivan Mazzuia, bastante abatido, classificou a derrota como dura.
“Fizemos um bom primeiro tempo e sentimos o jogo no final. Essa derrota nos deixa em uma situação muito complicada”, disse Ivan Mazzuia.
Procuradoria acata denúncia da Adesg e encaminha pedido ao TJD
A Procuradoria Desportiva acatou a denúncia da Adesg e encaminhou ao Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) um pedido de punição ao Vasco por ter relacionado o atleta Matheus Azeredo da Silva Brandão(Manga).
O Procurador Geral, Dr. Ed Duarte Lopes, pede liminar para desconsiderar o cumprimento de uma partida contra a Adesg e a aplicação de uma multa de R$ 1.000, 00 pelo descumprimento da punição no dia 24/01/2026.
Julgamento da liminar
Na sexta, 6, às 15 horas, no TJD da Federação de Futebol do Acre(FFAC) será julgada a liminar. O processo vai ser encaminhado para comissão disciplinar na próxima semana e a partir da decisão vai começar a ser decidido se o Vasco perde ou não pontos do confronto contra a Adesg.
Não joga
Com a decisão da Procuradoria Desportiva, o meia Manga está fora da partida contra o Humaitá. O atleta seria relacionado, mas vai cumprir o segundo jogo de suspensão.
