CBF deve confirmar o Humaitá na disputa da Série D 2026

A CBF ainda não oficializou as 96 equipes para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série de 2026, mas uma fonte do consultada pelo phdesporteclube.com.br confirmou a presença do Humaitá no torneio nacional.

O Tourão, de Porto Acre, tem o melhor ranking entre os clubes do futebol acreano e isso pode garantir a participação no torneio nacional.

Três times

Com a confirmação do Humaitá, o Acre terá três equipes na Série D. Independência e Galvez conquistaram as vagas pela classificação do Campeonato Estadual 2025.

Fórmula de disputa

A nova Série D será disputada entre os dias 5 de abril e 13 de setembro. A competição vai ter 16 grupos com 6 equipes e as quatro melhores de cada chave avançam para a fase eliminatória.

