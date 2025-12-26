CBF define critérios e o Humaitá é confirmado na Série D

Agora é oficial. O departamento de competições da CBF definiu nesta quinta, 25, os critérios para a montagem do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 e o Humaitá será o terceiro representante do futebol acreano.

Os critérios

Os critérios definidos pela CBF foram: Rebaixados da Série C em 2025(4 clubes); Vagas via estaduais e copas(64 clubes); Classificados via Série D em 2025(14 clubes); Vagas pelo ranking nacional (14 clubes).

Vagas acreanas

Independência e Galvez conquistaram as classificações para o torneio nacional por meio do Campeonato Estadual. O Tricolor conquistou o título e o Imperador foi vice-campeão.

O Humaitá garantiu a vaga na Série D por intermédio do ranking nacional de clubes, o 4º critério.

Em abril

O Campeonato Brasileiro da Série D com 96 equipes começa no dia 5 de abril e será fechado em 13 de setembro. 24 datas estão reservadas para o torneio.

