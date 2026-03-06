CBF define cotas da Série D de 2026; clubes do Acre devem receber R$ 1,5 milhão na 1ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os valores que serão repassados aos clubes participantes do Campeonato Brasileiro Série D de 2026. Ao todo, a entidade prevê distribuir R$ 65,56 milhões ao longo da competição nacional.

Na primeira fase, todos os 96 clubes participantes receberão R$ 500 mil como cota de participação. Além disso, as equipes estreantes no torneio terão direito a R$ 8 mil adicionais, valor destinado à aquisição de um desfibrilador, equipamento obrigatório para atendimento médico durante as partidas.

O Acre terá três representantes na disputa nacional: Independência Futebol Clube, Galvez Esporte Clube e Humaitá Futebol Clube. Considerando apenas a cota inicial da primeira fase, os clubes acreanos devem receber R$ 1,5 milhão no total, caso todos disputem a etapa inicial do torneio.

Independência e Galvez garantiram vaga na competição pelo desempenho em competições estaduais e regionais. Já o Humaitá conquistou a classificação por meio do Ranking Nacional de Clubes da CBF, sendo o time acreano mais bem colocado na lista da entidade.

