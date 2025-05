CBF convoca eleição presidencial para véspera da chegada de Ancelotti

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio da Assessoria de Desporto Escolar, realizou esta semana as finais municipais de Rio Branco das modalidades vôlei e futsal. Nesta sexta-feira, 16, foram realizadas as finais do futsal no centro de treinamento da Assincra.

O primeiro jogo da manhã foi entre a equipe das escolas Marilda Gouveia e Santa Maria II, que se sagrou bicampeã da fase municipal na categoria feminina de 12 a 14 anos. Agora, a Escola Santa Maria II irá representar Rio Branco na fase estadual dos Jogos Estudantis.

Já o segundo jogo da manhã se deu entre as equipes das escolas Mário de Oliveira e Edilson Façanha, na categoria masculina de 12 a 14 anos. O terceiro jogo foi entre as equipes das escolas Henrique Lima e Dom Pedro II, no feminino entre 15 e 17 anos, e o quarto foi entre o Colégio Acreano e o Dom Pedro II, na categoria masculina entre 15 e 17 anos.

Na quarta-feira pela manhã, já haviam sido disputadas as finais municipais do vôlei no Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade (Ciec) do bairro Estação Experimental, quando o Colégio Meta se sagrou campeão nas categorias femininas, de 12 a 14 anos e também de 15 a 17 anos, além de campeão da categoria masculina, entre 15 e 17 anos.

Na parte da tarde, foram realizadas as finais do handebol, com jogos entre a Escola ABC e o Sesi, na categoria masculina entre 12 e 14 anos; entre o Colégio Calvino e a Escola Clícia Gadelha, no feminino entre 15 e 17 anos; e o jogo entre a Clícia Gadelha e o Colégio Meta, na final masculina entre 15 e 17 anos.

O diretor da Assessoria de Desporto Escolar da SEE, Júnior Santiago, destaca que o número de inscrições aumenta a cada dia: “A gente vem batendo recordes de inscritos, de espaços esportivos e também de parcerias, com alunos nos procurando e então estamos descentralizando os jogos”.

O gestor explica que a fase regional das modalidades coletivas se inicia no próximo dia 27 de maio, com Rio Branco sediando uma das etapas que irão envolver nada menos do que oito municípios do Alto e Baixo Acre. “Serão quatro locais, com quatro equipamentos esportivos e jogos sendo disputados ao mesmo tempo”, explica.

No que diz respeito às modalidades individuais, que se iniciarão em junho, não haverá a etapa municipal, com a disputa acontecendo já na fase estadual dos jogos estudantis. “Já estamos com as passagens garantidas para levar as equipes tanto para o JEBs [Jogos Escolares Brasileiros] quanto para os Jogos da Juventude, em setembro e outubro, respectivamente”, relata.

Bicampeã municipal

Nas finais do futsal dos Jogos Estudantis, a Escola Santa Maria II, localizada no Ramal da Castanheira, na região da Vila Acre, sagrou-se bicampeã da etapa fase municipal de Rio Branco. Além disso, a equipe foi a campeã da fase estadual do ano passado e poderá ter a oportunidade, mais uma vez, de representar o Acre nos JEBs.

O técnico da equipe, professor Giovani Bruno Guimarães, conta que a trajetória tem sido muito difícil. “Mas estamos trabalhando com essa base há algum tempo. Somos uma escola da zona rural; essas meninas merecem muito esse título”, argumenta. A Escola Santa Maria II goleou, na final, a equipe da Marilda Gouveia por 5 a 1.

A atleta Katriny Cavalcante, que também estava na equipe campeã do ano passado, menciona a importância da vitória: “ A gente fez uma campanha muito boa e isso é importante, porque não temos uma quadra fixa; então é uma vitória merecida pelo nosso esforço”.

E completa: “A gente vive o futsal na nossa escola, a gestão apoia muito e estou me sentindo privilegiada, porque já são duas vitórias [na fase municipal dos Jogos Estudantis] seguidas”.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários