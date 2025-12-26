Cotidiano
CBF confirma realização da Copa do Brasil Sub-15 em 2026
O departamento técnico da CBF divulgou nesta quinta, 25, o calendário do futebol base masculino para a temporada de 2026. A novidade será a realização da Copa do Brasil Sub-15, competição programada entre os meses de abril e agosto.
“Essa é mais uma competição importante para a base do futebol acreano. A CBF mantém essa política crescente de investimentos nas competições e isso também significa oportunidade para as nossas equipes e atletas”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.
Santa Cruz é o representante
O Santa Cruz, atual tricampeão Estadual Sub-15, será o representante do Acre na Copa do Brasil. A FFAC vai manter o critério e as equipes campeãs seguem como representantes do Estado nos torneios nacionais.
Chuvas intensas provocam alagamentos em ruas de Rio Branco e deixam capital em estado de atenção
Volume de precipitação já ultrapassa 70 mm e afeta vias importantes, como a Avenida Maria José de Oliveira
As fortes chuvas que atingem Rio Branco desde a noite de quinta-feira (25) continuam causando transtornos à população. Além da elevação do nível do Rio Acre e de outros mananciais da bacia, as precipitações já provocam alagamentos em diversas ruas da capital, incluindo a Avenida Maria José de Oliveira, principal via do bairro Universitário.
Imagens divulgadas por internautas nas redes sociais mostram a avenida tomada pela água, o que dificulta a passagem de veículos e o deslocamento de moradores da região.
De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Cláudio Falcão, em entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (26), o volume de chuva já ultrapassa 70 milímetros em Rio Branco. Segundo ele, a previsão indica a continuidade das chuvas ao longo do dia, mantendo o município em estado de atenção para a possibilidade de novos alagamentos.
A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas de risco e a acionar os órgãos competentes em caso de emergência.
CBF define critérios e o Humaitá é confirmado na Série D
Agora é oficial. O departamento de competições da CBF definiu nesta quinta, 25, os critérios para a montagem do Campeonato Brasileiro da Série D de 2026 e o Humaitá será o terceiro representante do futebol acreano.
Os critérios
Os critérios definidos pela CBF foram: Rebaixados da Série C em 2025(4 clubes); Vagas via estaduais e copas(64 clubes); Classificados via Série D em 2025(14 clubes); Vagas pelo ranking nacional (14 clubes).
Vagas acreanas
Independência e Galvez conquistaram as classificações para o torneio nacional por meio do Campeonato Estadual. O Tricolor conquistou o título e o Imperador foi vice-campeão.
O Humaitá garantiu a vaga na Série D por intermédio do ranking nacional de clubes, o 4º critério.
Em abril
O Campeonato Brasileiro da Série D com 96 equipes começa no dia 5 de abril e será fechado em 13 de setembro. 24 datas estão reservadas para o torneio.
Independência e Galvez são os representantes do Acre na Copa Norte
A CBF confirmou as 12 equipes classificadas para a Copa Norte de 2026. O futebol acreano será representado pelo Independência e o Galvez e o campeão do torneio disputa a final da Copa Verde contra o vencedor da Copa Centro-Oeste.
Fórmula de disputa
As 12 equipes serão divididas em dois grupos de seis com jogos de ida e volta na primeira fase. Quatro times de cada grupo avançam para a segunda fase e em dois confrontos os semifinalistas serão definidos. As semifinais e as finais também serão disputadas em partidas de ida e volta.
Data do torneio
A Copa Norte vai ser disputada entre os meses de março e junho, após a realização dos campeonatos estaduais.
Equipes na Copa Norte
Independência-AC
Galvez-AC
Trem-AP
Amazonas-AM
Nacional-AM
Remo-PA
Paysandu-PA
Águia-PA
Porto Velho-RO
Guaporé-RO
GAS-RR
Monte Roraima-RR
