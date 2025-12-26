CBF confirma realização da Copa do Brasil Sub-15 em 2026

O departamento técnico da CBF divulgou nesta quinta, 25, o calendário do futebol base masculino para a temporada de 2026. A novidade será a realização da Copa do Brasil Sub-15, competição programada entre os meses de abril e agosto.

“Essa é mais uma competição importante para a base do futebol acreano. A CBF mantém essa política crescente de investimentos nas competições e isso também significa oportunidade para as nossas equipes e atletas”, declarou o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.

Santa Cruz é o representante

O Santa Cruz, atual tricampeão Estadual Sub-15, será o representante do Acre na Copa do Brasil. A FFAC vai manter o critério e as equipes campeãs seguem como representantes do Estado nos torneios nacionais.

