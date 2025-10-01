CBF anuncia novo calendário com Copa Norte e vagas para o Acre na Copa do Brasil e na Série D

A CBF fez uma reforma significativa nos seus dois principais campeonatos no calendário de 2026. O Brasileirão começará bem antes, em 28 de janeiro, e se estenderá até dezembro. A Copa do Brasil terá final em jogo único, além das quatro fases iniciais com apenas uma partida de ida.

Além disso, outra medida que entra em vigor foi a redução de 16 para 11 datas dos Estaduais, que já tinha sido anunciada pela confederação. Os estaduais começam em 11 de janeiro. A Supercopa do Brasil está prevista para 24 de janeiro.

“Gostaria de reforçar todo o trabalho e comprometimento de toda a equipe da CBF, que se debruçou sobre um assunto tão importante para o futebol brasileiro. Tivemos que cortar na própria carne. Mas a CBF não tinha mais tempo. As mudanças eram necessárias. Acredito que foi a melhor escolha. Vamos futuramente colher os frutos dessas mudanças”, disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

As mudanças no calendário tiveram o objetivo de reduzir o número de jogos dos times da Série A. No total, haverá uma queda de seis a oito partidas por equipe da elite do futebol na temporada — cortes nos Estaduais e na Copa do Brasil.

Em outra ponta, a CBF também aumentou o tamanho das competições para times menores, além de criar novos campeonatos como a Copa Sul-Sudeste. Neste caso, a ideia é aumentar a quantidades de jogos para essas equipes, tornando-as mais viáveis.

“Hoje anunciamos mudanças profundas e necessárias. Os compromissos do meu discurso de posse foram cumpridos. Os objetivos são reduzir a carga de jogos e ampliar as oportunidades de competições nacionais para equipes que há muito tempo passam meses inativas. É uma questão de justiça esportiva, desenvolvimento sustentável e equilíbrio”, afirmou o presidente da CBF.

Essas duas modificações foram pensadas em meio a uma temporada difícil para o calendário por conta da Copa-2026. O Mundial nos EUA, México e Canadá vai impor uma paralisação de 55 dias no ano para o futebol de clubes —inclui o período de preparação.

O modelo de calendário vale para o ciclo até 2029, já que o futebol brasileiro será impactado pela Copa 2026, Copa Feminina 2027, Copa América 2028 e Copa do Mundo de Clubes 2029.

“O calendário anterior estava insustentável. Era fazer um elefante caber em uma casinha de cachorro”, disse o diretor de competições da CBF, Julio Avellar.

Veja os principais pontos:

O Brasileirão inicia-se em 28 de janeiro, com uma antecipação de dois meses em relação a 2025. A competição para em maio por causa da Copa do Mundo e será retomada em julho. Depois, se estende até dezembro.

Pela primeira vez, o Brasileiro e Estaduais serão disputados simultaneamente por um mês e meio. Estaduais se iniciam em 11 de janeiro e vão até 8 de março —é obrigatório o final nesta data.

Estaduais com times da Série A terão só 11 datas disponíveis. Estados sem equipes na primeira divisão terão mais flexibilidade.

Copa do Brasil passa a ter final em jogo único em sede escolhida antes do torneio. A partida será a última da temporada, após o Brasileiro. O início da Copa do Brasil é em 18 de fevereiro e vai até a segunda semana de dezembro.

Copa do Brasil terá jogos únicos até a quarta fase. Na fase seguinte, entram os times da Libertadores e Sul-Americana já com jogos de ida e volta, mata-mata.

A Copa do Brasil terá um aumento do número de times: de 92 para 126. Todos os 20 clubes da Série A estarão classificados automaticamente. Isso acaba com o risco para equipes como o Botafogo, que ainda não tinha vaga garantida.

Copa Nordeste não terá mais os times que disputem a Libertadores ou a Sul-Americana. Por exemplo, em 2025, Bahia e Fortaleza não jogariam a competição. A Copa Nordeste passa de 16 para 20 times.

A CBF passa a ter três Copas regionais. Além da Nordeste, será mantida a Copa Verde e implementada a Copa Sul-Sudeste. A data das Copas é de 25 de março a 7 junho, isto é, após os Estaduais. A Copa Verde terá 24 clubes, e a Copa Sul-Sudeste, 12.

A Copa Sul-Sudeste é a nova competição regional criada pela CBF, com 12 clubes, reunindo três Estados do Sudeste (RJ, SP, MG) e do Sul (RS, SC e PR) – Espírito Santo está no centro-oeste para a CBF e incluído na Copa Verde. Essa competição não terá os times nas competições sul-americanas, isto é, a maioria da Série A. Outros times da elite – não classificados às sul-americanas – podem optar por jogar ou não o torneio.

A Série C vai ter um aumento no número de clubes de forma paulatina. Em 2026, serão mantidos os 20 times. Mas, até 2028, será disputada com 28 equipes.

A Série D vai ter um crescimento significativo: sairá de 64 para 96 times. A ideia é garantir um calendário mais extenso durante o ano para equipes menores.

