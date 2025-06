CBF Academy oferece workshop gratuito sobre treinamento no futebol em Rio Branco

Neste sábado (28), a saúde cardiológica do Acre deu um passo pra ficar marcado na história: a realização do primeiro estudo eletrofisiológico com ablação do estado. A paciente que recebeu a intervenção, uma mulher de 31 anos de idade, foi atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o procedimento foi realizado pela Hemocardio, primeira clínica do estado especializada em cardiologia intervencionista de alta complexidade.

A ablação é um tratamento indicado para casos graves de arritmia cardíaca, que podem levar à morte súbita. Explicando de forma simples, o procedimento utiliza cateteres para acessar o coração e eliminar os focos que causam os batimentos irregulares, devolvendo ritmo normal ao órgão. É um procedimento de alta complexidade, que até então não era realizado no Acre.

Fundada há quase 15 anos, a Hemocardio – e o serviço de cirurgia cardíaca -, é formada por médicos cardiologistas e cirurgiões acreanos, como Rejane Holanda Velloso, Janaína Longuini, Márcio Messias, Rogério Holanda, e Halyna Melo. A clínica já realiza procedimentos como cateterismo, angioplastia, arteriografia, neurocirurgia e vascular e, agora, amplia sua atuação com o serviço de eletrofisiologia.

“É um momento muito importante para a saúde do nosso estado. Pela primeira vez, pacientes do SUS com risco grave de morte por arritmia terão acesso a um tratamento moderno, feito aqui mesmo no Acre, em parceria com Dr. Pablo Brasil, de Rondônia. Isso é um avanço que nos enche de orgulho”, afirmou a cardiologista Dra. Rejane Holanda Velloso, uma das fundadoras da Hemocardio. A médica também agradeceu o apoio da equipe da Hemocardio e dos parceiros de Rondônia, que contribuíram com a realização do procedimento.

O médico Márcio Messias, um dos sócios da Hemocardio, ressaltou que o serviço vem suprindo uma demanda antiga do estado. “Esse é um sonho que virou realidade. Um projeto que nasceu da necessidade e do compromisso em oferecer tratamento cardíaco avançado aqui mesmo, no Acre”, disse.

Presente no procedimento, o deputado federal Eduardo Velloso, que é médico oftalmologista, parabenizou a equipe e destacou a importância de fortalecer a rede de saúde especializada no estado. “Como deputado federal da Saúde, estou muito orgulhoso. O Acre está dando mais um passo importante na cardiologia intervencionista. Esse tipo de procedimento salva-vidas e precisa estar disponível para a população do nosso estado”, afirmou Velloso, que reforçou seu compromisso com a interiorização dos serviços de saúde. Segundo ele, a meta é expandir esse tipo de atendimento para outras regiões do Acre, como o Alto Acre, com serviço de cardiologia em Brasileia ou Epitaciolândia.

Velloso ainda agradeceu o apoio do secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, Subsecretaria Ana Cristina e do governador Gladson Cameli, pelo incentivo à interiorização da cardiologia no estado. “Parabéns à equipe da Hemocardio pelos quase 15 anos de dedicação, salvando vidas no nosso Acre. Seguimos juntos por uma saúde mais próxima e eficiente para todos os acreanos”, finalizou o deputado.

A Hemocardio se consolida, assim, como referência no Norte do país no tratamento de doenças do coração, sendo a primeira clínica no Acre a oferecer esse tipo de procedimento à população e dá agora mais um passo na valorização da medicina feita por profissionais acreanos, com excelência e compromisso com a vida.

