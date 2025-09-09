CBDE espera confirmação do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) ainda esperam a assinatura do convênio com o governo do Estado para confirmar a participação dos estudantes/atletas acreanos entre 12 e 14 anos nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s). A competição será realizada entre 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.

Reunião em Brasília

O presidente da FADE, João Renato Jácome, esteve reunido nesta segunda, 8, na sede da CBDE, em Brasília, no Distrito Federal, com o diretor executivo da CBDE, Robson Aguiar. O principal objetivo do encontro foi alinhar ações para fortalecer o esporte escolar acreano com eventos em todos os municípios com recursos do Programa de Apoio às Federações (PAF).

Brasileiro de futsal

João Renato Jácome aproveitou a reunião com Robson Aguiar para agradecer o apoio para participação do Acre no Campeonato Brasileiro Estudantil de Futsal, no feminino e masculino. Os torneios foram realizados em Aracajú, Sergipe, e em Florianópolis, Santa Catarina.

