CBDE espera confirmação do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros 2025
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) ainda esperam a assinatura do convênio com o governo do Estado para confirmar a participação dos estudantes/atletas acreanos entre 12 e 14 anos nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s). A competição será realizada entre 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.
Reunião em Brasília
O presidente da FADE, João Renato Jácome, esteve reunido nesta segunda, 8, na sede da CBDE, em Brasília, no Distrito Federal, com o diretor executivo da CBDE, Robson Aguiar. O principal objetivo do encontro foi alinhar ações para fortalecer o esporte escolar acreano com eventos em todos os municípios com recursos do Programa de Apoio às Federações (PAF).
Brasileiro de futsal
João Renato Jácome aproveitou a reunião com Robson Aguiar para agradecer o apoio para participação do Acre no Campeonato Brasileiro Estudantil de Futsal, no feminino e masculino. Os torneios foram realizados em Aracajú, Sergipe, e em Florianópolis, Santa Catarina.
São Francisco enfrenta o Andirá em um duelo de classificados
São Francisco e Andirá fazem nesta terça, 9, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o jogo de abertura da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em campo classificadas, mas o resultado da partida vai definir a classificação final e os duelos das semifinais.
Nathan é desfalque
O zagueiro Nathan, suspenso, é desfalque certo no São Francisco. O técnico Erick Rodrigues comandou um treino leve nessa segunda, 8, no Carlos Simão é deixou para definir os titulares somente após a última reunião na concentração.
Força máxima
O Andirá vai para o confronto contra o líder São Francisco em busca de mais uma vitória.
“Vamos com força máxima até para iniciar a preparação para os jogos das semifinais. Jogar contra o São Francisco neste momento da competição acabou sendo muito importante”, afirmou o treinador do Morcego.
Federação prorroga o prazo das inscrições do Campeonato Estadual
O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) prorrogou nesta segunda, 8, o prazo das inscrições do Campeonato Estadual Feminino. A competição vai começar em outubro e garante ao campeão as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.
“As inscrições deveriam ser encerradas nesta segunda (8), mas prorrogamos até a próxima sexta (12). Esse é um torneio importante dentro do nosso calendário e por isso a ideia é ter um bom número de equipes na disputa”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Equipes confirmadas
Galvez, atual campeão, Assermurb, Vasco, Adesg e Andirá são as equipes confirmadas no Estadual de 2025. Os dirigentes começam a trabalhar na formação dos elencos e a competição promete ser bastante disputada.
Campeonato Estadual da Série A vai ter duas partidas importantes
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A vai ter duas partidas importantes nesta terça, 9, em Rio Branco e Senador Guiomard.
Lyon e Veneza se enfrentam, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc. O Lyon entra em quadra para confirmar a classificação e o Veneza cumpre tabela.
Em Senador Guiomard, a partir das 19h30, o Quinarí recebe Brasileia.
“Vamos realizar uma partida adiada, Quinarí e Brasileia e antecipamos Lyon e Veneza. Essas adequações são importantes para podermos fechar a primeira fase”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
