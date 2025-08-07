Cotidiano
CBC abre inscrições para o Fórum Estadual de Formação Esportiva
O Comitê Brasileiro de Clube abriu nesta quarta, 6, as inscrições para o Fórum Estação de Formação Esportiva. O evento será realizado em Rio Branco, no dia 17 de setembro, das 9 às 16h30, no auditório da Uninorte.
Lars, Magic Paula e André Heller
O CBC escalou um time de astros e estrelas para as palestras em Rio Branco. Lars Grael (Campeão Mundial na Vela e medalhista olímpico), Magic Paula (Campeã Mundial de Basquete e medalhista olímpica) e André Heller (Campeão Mundial e Olímpico).
Inscrições gratuitas
As inscrições são gratuitas para os fazedores de esporte e podem ser feitas no endereço: cbclubes.org.br/fóruns-de-formação-esportiva
“O CBC realizou o fórum em 14 estados, sempre com uma forte adesão do público esportivo. O objetivo dos fóruns é levar para todas as regiões do Brasil informações do Programa de Formação de Atletas do CBC. A Asdefir foi o primeiro clube do Brasil a se integrar na categoria aspirante. Atualmente é vinculado pleno, sendo referência na região Norte do país em gestão esportiva”, declarou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.
Cotidiano
Fluminense segura empate, elimina Internacional e avança na Copa do Brasil
O Fluminense eliminou o Internacional da Copa do Brasil após empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã.
Canobbio abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual. O Colorado até ensaiou uma reação, mas não conseguiu o gol para levar a decisão para os pênaltis. O jogo foi marcado por muitas confusões.
Como havia vencido a ida por 2 a 1, em Porto Alegre, o clube carioca avançou. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília).
As duas equipes voltam a campo no sábado (9), para disputar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional encara o Red Bull Bragantino às 18h30 (de Brasília), e o Fluminense visita o Bahia, às 21h.
Como foi o jogo?
O primeiro tempo no Maracanã foi ruim. A quantidade de erros técnicos impressionou, especialmente por parte do Internacional, e as chances de gol foram muito escassas.
O principal destaque dos 45 minutos iniciais foram as lesões. Roger Machado perdeu Richard e Mercado e precisou queimar duas alterações. No intervalo, Carbonero também teve que ser substituído.
Se faltou emoção na primeira etapa, a segunda começou frenética. Antes do relógio marcar um minuto, Canobbio abriu o placar com bom chute de fora da área, após roubada de bola e assistência de Everaldo.
Diante do resultado adverso, o Internacional se lançou ao ataque e conseguiu um pênalti, sofrido por Bernabei. Alan Patrick bateu e perdeu, mas Fábio se adiantou ao defender a cobrança. Na segunda tentativa, o camisa 10 marcou seu 13º gol em 2025.
Depois do empate, o jogo voltou a ficar truncado, e as lesões deram lugar às confusões. Em confusão que começou com Samuel Xavier e Alan Patrick, as equipes trocaram empurrões e “palavras de carinho”.
O árbitro Ramon Abatti perdeu totalmente o controle da partida nos minutos finais, e os cartões amarelos vieram aos montes. Foram dez no total, sendo cinco para cada lado.
No fim, o Colorado foi para o abafa e quase marcou quando Bernabei cruzou e Juninho apareceu livre, cara a cara com Fábio, mas o zagueiro não conseguiu finalizar e desperdiçou a chance de levar a decisão para os pênaltis.
Melhor para o Fluminense, que conseguiu segurar o resultado e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Festa da torcida tricolor no Maracanã.
Fonte: CNN
Cotidiano
Galvez “atropela” o Sena Madureira e inicia caminhada em busca do tri
O Galvez “atropelou” o Sena Madureira por 9 a 0 nesta quarta, 6, no Florestinha, na estreia do Campeonato Estadual Sub-17. O Imperador não teve nenhuma dificuldade para construir a goleada e iniciou a caminhada em busca do tricampeonato da categoria.
Muito para evoluir
Para o técnico Eriano dos Santos, o Galvez tem muito para evoluir na competição.
“Teremos uma competição longa. Trabalhamos pouco para a estreia e tivemos as voltas do DVD e do Kauê. Vai ser uma competição difícil, mas vamos em busca do nosso objetivo”, declarou o treinador do Imperador.
Sequência nesta quinta
A primeira semana de disputas do Estadual Sub-17 terá sequência nesta quinta, 7, a partir das 15 horas, no Florestinha, com o confronto entre São Francisco e Adesg.
Cotidiano
Remo vence o Nilton Lins em cinco sets e conquista fase Norte da Superliga C
O Clube do Remo, do Pará, venceu o Nilton Lins, do Amazonas, por sets a 2, com parciais de 25×22, 25×27, 15×25, 25×17 e 15×7, no tie break, nesta quarta, 6, no ginásio do Sesc, e conquistou o título da fase Norte da Superliga C.
O título coloca o time paraense nas finais da Superliga C e com possibilidade de conquistar o acesso para a Superliga B em 2026.
Nilton Lins
O Nilton Lins ainda pode chegar às finais da Superliga C. Contudo, o time amazonense vai precisar ter a melhor campanha entre todos os segundos de todas as regiões para conquistar a vaga.
MM/Acre termina em 3º
O MM/Acre derrotou o Vôlei Orgulho, de Rondônia, por 3 sets a 0, com parciais de 25×19, 25×20 e 25×21 e terminou a competição na 3ª colocação.
