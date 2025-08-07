CBC abre inscrições para o Fórum Estadual de Formação Esportiva

O Fluminense eliminou o Internacional da Copa do Brasil após empate por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no Maracanã.

Canobbio abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras, enquanto Alan Patrick deixou tudo igual. O Colorado até ensaiou uma reação, mas não conseguiu o gol para levar a decisão para os pênaltis. O jogo foi marcado por muitas confusões.

Como havia vencido a ida por 2 a 1, em Porto Alegre, o clube carioca avançou. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será realizado na próxima terça-feira (12), às 11h30 (de Brasília).

As duas equipes voltam a campo no sábado (9), para disputar a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional encara o Red Bull Bragantino às 18h30 (de Brasília), e o Fluminense visita o Bahia, às 21h.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo no Maracanã foi ruim. A quantidade de erros técnicos impressionou, especialmente por parte do Internacional, e as chances de gol foram muito escassas.

O principal destaque dos 45 minutos iniciais foram as lesões. Roger Machado perdeu Richard e Mercado e precisou queimar duas alterações. No intervalo, Carbonero também teve que ser substituído.

Se faltou emoção na primeira etapa, a segunda começou frenética. Antes do relógio marcar um minuto, Canobbio abriu o placar com bom chute de fora da área, após roubada de bola e assistência de Everaldo.

Diante do resultado adverso, o Internacional se lançou ao ataque e conseguiu um pênalti, sofrido por Bernabei. Alan Patrick bateu e perdeu, mas Fábio se adiantou ao defender a cobrança. Na segunda tentativa, o camisa 10 marcou seu 13º gol em 2025.

Depois do empate, o jogo voltou a ficar truncado, e as lesões deram lugar às confusões. Em confusão que começou com Samuel Xavier e Alan Patrick, as equipes trocaram empurrões e “palavras de carinho”.

O árbitro Ramon Abatti perdeu totalmente o controle da partida nos minutos finais, e os cartões amarelos vieram aos montes. Foram dez no total, sendo cinco para cada lado.

No fim, o Colorado foi para o abafa e quase marcou quando Bernabei cruzou e Juninho apareceu livre, cara a cara com Fábio, mas o zagueiro não conseguiu finalizar e desperdiçou a chance de levar a decisão para os pênaltis.

Melhor para o Fluminense, que conseguiu segurar o resultado e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Festa da torcida tricolor no Maracanã.

