Cavalgada reúne centenas de participantes e marca a programação da ExpoFronteira 2025 em Assis Brasil
Assis Brasil viveu neste sábado (27) um momento especial com a realização da cavalgada que integra a programação da ExpoFronteira 2025. Organizada pela Prefeitura, a ação percorreu aproximadamente 3 km, com saída do bairro Bela Vista e chegada à área destinada ao evento.
Cavaleiros, amazonas, bois, cavalos, quadriciclos, motos e carros formaram um grande desfile pelas ruas da cidade, reunindo moradores da zona urbana e rural e fortalecendo a identidade cultural do município.
O prefeito Jerry Correia acompanhou o percurso e destacou o simbolismo do momento:
“Assis Brasil vive uma nova fase. Essa cavalgada representa nossa cultura, nosso orgulho e a força da nossa gente. A ExpoFronteira nasce para valorizar quem somos e abrir oportunidades para todos”, afirmou.
Além de resgatar tradições, a cavalgada evidenciou a capacidade de mobilização da gestão municipal e o envolvimento da população. Famílias acompanharam o trajeto e celebraram coletivamente mais uma etapa preparatória para o início oficial da feira.
A ExpoFronteira 2025 promete movimentar a economia local, valorizar produtores, gerar renda e oferecer lazer e entretenimento para toda a região de fronteira.
Sesc Amazônia das Artes acontece de 30 de setembro a 05 de outubro em Rio Branco
O Sesc Amazônia das Artes, um dos mais importantes projetos de circulação artística da região Norte, chega a Rio Branco para mais uma edição que consolida sua trajetória de mais de 15 anos de valorização da produção cultural da Amazônia Legal. O evento será realizado em diversos espaços da capital acreana entre os dias 30 de setembro e 05 de outubro, reunindo artistas de diferentes linguagens e estados.
Com uma curadoria atenta à diversidade cultural, o projeto promove o intercâmbio entre artistas dos nove estados que compõem a Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Mais que uma mostra artística, o Sesc Amazônia das Artes é um espaço de encontro, visibilidade e circulação para criadores que traduzem, em suas obras, a riqueza cultural e a identidade dos povos amazônicos.
Programação
30/09 (terça-feira)
15h – Beltrano, o contador de histórias – Grupo Artpalco/TO
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
19h – Amazônia Afro-Caribenha – Grupo Veropa Sessions/PA
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
01/10 (quarta-feira)
19h – Amazônia na Veia – Show de Zé Miguel e Banda/AP
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
02/10 (quinta-feira)
19h – Mistérios do Tempo – Grupo Redemoinho de Dança/PI
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
03/10 (sexta-feira)
19h – Pantanal: Memórias Esquecidas – Cia VostraZ de Teatro/MT
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
04/10 (sábado)
17h – Mostra de Cinema Amazônia das Artes – Tocantins em Cena
19h – Sessão de curtas: A Catraia, Devoção e Folia de Reis, Trançatlânticas, Curica, A Cabana
Local: Cineteatro Recreio
05/10 (domingo)
18h – Gotas de Saberes – Cia Arteatro/RR
Local: Teatro Hélio Melo
20h – Abayomi: a resposta está na ancestralidade – Odu Companhia de Dança/MA
Local: Teatro de Arena – Sesc Centro
Polícia Militar do Acre inicia II Curso de Operações Rotam
Com 45 alunos prontos para enfrentar uma rotina intensa de treinamentos, a Polícia Militar do Acre (PMAC) deu início, nesta segunda-feira, 29, ao II Curso de Operações Rondas Ostensivas Tático Móvel (II COR/2025). A solenidade de abertura aconteceu no auditório da Biblioteca Pública, em Rio Branco, e marcou mais um passo importante na consolidação da doutrina do patrulhamento tático móvel no estado.
A formação reúne 40 policiais militares do Acre e dois do Mato Grosso, além de três integrantes da Polícia Penal acreana. Durante cerca de 60 dias, eles serão submetidos a uma jornada de 810 horas de capacitação, que inclui instruções de sobrevivência na selva, operações ribeirinhas e aéreas, patrulhamento em áreas de fronteira, abordagem tática, legislação policial, técnicas de tiro, entre outras.
A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, ressaltou a importância da especialização para o fortalecimento da instituição. “Este curso representa mais do que uma capacitação. Ele simboliza a continuidade de um trabalho que busca a excelência no serviço policial e a valorização de nossos profissionais. São homens e mulheres que aceitaram o desafio de se preparar para atuar em situações de maior complexidade, sempre com responsabilidade e compromisso com a sociedade acreana”, destacou.
No evento, também estiveram presentes o subcomandante-geral da PMAC, coronel Kleison Albuquerque, o secretário adjunto da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, o presidente do Iapen-AC, delegado Marcos Frank, além de oficiais e praças da instituição. O coronel Wellington Braguin, comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), foi o responsável pela palestra inaugural, com o tema Combate ao crime organizado por meio do policiamento ostensivo.
Desafio e dedicação
Para os alunos, a experiência vai além do aprendizado técnico. O soldado Heriberto Ribeiro, da PMAC, descreveu o curso como uma oportunidade única. “É a chance de agregar conhecimento sem precisar sair do nosso estado. A formação traz uma grade diversificada, que nos prepara para estar nas ruas de forma mais qualificada e oferecer um serviço melhor. Sei que será um período de muita dedicação, mas conto com o apoio da minha família e agradeço aos comandantes que nos liberaram para viver essa experiência”, disse.
O coordenador do curso, capitão Alciderlando Furtado, comandante da Rotam e coordenador do II COR, reforçou a dimensão histórica do momento. “Estamos iniciando com 45 alunos, entre policiais militares, penais e colegas do Mato Grosso, em uma formação de aproximadamente 60 dias. Nosso compromisso é entregar profissionais altamente qualificados para atuar nas diversas frentes do patrulhamento tático, em especial nas áreas de fronteira. O objetivo é claro: formar operadores preparados para oferecer o melhor serviço possível”, disse.
A Companhia Rotam da PMAC completou, em setembro, sete anos de fundação, consolidando-se como referência no policiamento tático móvel no Acre.
Assembleia Legislativa promete divulgar edital de concurso público com 200 vagas em outubro
A Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO) anunciou na última terça-feira (23/09), a data prevista de lançamento do edital de concurso público, com prazo até o final de outubro. O certame vai oferecer mais de 200 vagas, com salários de até R$ 24 mil.
O processo será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e deve contemplar vagas imediatas para os níveis médio e superior, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os cargos de Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Assistente Legislativo. Confira:
Concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia
Cargo
Vagas
Cadastro reserva
Remuneração
|Assistente Legislativo
|124
|79
|R$ 6.503,55
|Analista Legislativo
|136
|136
|R$ 9.575,93
|Consultor Legislativo
|02
|10
|R$ 24.078,42
Fonte: Fundação Getúlio Vargas
A expectativa é que mais de 30 mil candidatos se inscrevam. As provas serão aplicadas em seis cidades: Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim. A data das provas ainda será definida.
A contratação da FGV foi feita por dispensa de licitação, ou seja, sem a necessidade de abrir concorrência entre empresas. Isso é permitido por lei quando o serviço é prestado por instituições reconhecidas. O contrato tem valor de quase R$ 3 milhões.
No fim de julho, foi instituída uma comissão com cinco servidores para acompanhar e fiscalizar o 2º concurso da Assembleia.
A comissão acompanha e fiscaliza todas as etapas do concurso público da Assembleia Legislativa de Rondônia. Ela garante que o contrato com a FGV seja cumprido corretamente e pode tomar medidas se houver problemas.
