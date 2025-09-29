Cavalgada reúne centenas de participantes e marca a programação da ExpoFronteira 2025 em Assis Brasil

Assis Brasil viveu neste sábado (27) um momento especial com a realização da cavalgada que integra a programação da ExpoFronteira 2025. Organizada pela Prefeitura, a ação percorreu aproximadamente 3 km, com saída do bairro Bela Vista e chegada à área destinada ao evento.

Cavaleiros, amazonas, bois, cavalos, quadriciclos, motos e carros formaram um grande desfile pelas ruas da cidade, reunindo moradores da zona urbana e rural e fortalecendo a identidade cultural do município.

O prefeito Jerry Correia acompanhou o percurso e destacou o simbolismo do momento:

“Assis Brasil vive uma nova fase. Essa cavalgada representa nossa cultura, nosso orgulho e a força da nossa gente. A ExpoFronteira nasce para valorizar quem somos e abrir oportunidades para todos”, afirmou.

Além de resgatar tradições, a cavalgada evidenciou a capacidade de mobilização da gestão municipal e o envolvimento da população. Famílias acompanharam o trajeto e celebraram coletivamente mais uma etapa preparatória para o início oficial da feira.

A ExpoFronteira 2025 promete movimentar a economia local, valorizar produtores, gerar renda e oferecer lazer e entretenimento para toda a região de fronteira.

