Categorias ligadas ao transporte pesado de Pando irão bloquear estradas e acesso as pontes na fronteira

O governo não responde a pedidos de continuidade de trabalhos de conclusão da estrada que liga Cobija/La Paz

Os dirigentes do Transporte Pesado Internacional Joel Churqui e Hector Perez do Comitê Adhoc da Federação dos Transportes ′′11 de outubro”, anunciaram durante uma conferência de imprensa que, a partir das zero horas desta terça-feira, 25 de maio, eles estarão realizando um bloqueio rodoviário indeterminado.

O motivo, seria os trabalhos da estrada que liga a capital de Pando, Cobija, até La Paz que se encontram totalmente paralisados. Segundo eles até o momento não tiveram resposta do Governo e das várias tentativas de contato com o Ministro das Obras Públicas, Serviços e Habitação, que foi convidado para uma reunião em Cobija para tratar do assunto.

Diante das negativas aos convites e preocupação dos transportadores pandinos, decidiram realizar o bloqueio por tempo indeterminado, como também dos acessos internacionais ao estado Pando e Cobija, como instrui o documento enviado aos seus diferentes Sindicatos.

Atualmente, o estado de Pando depende de estradas do Peru e das brasileiras através do Acre, por onde vem produtos considerados essenciais como o combustível e grande parte do alimento.