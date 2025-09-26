Castanha e borracha movimentam R$ 73 milhões no Acre em 2024, com destaque para o Alto Acre

Xapuri e Brasiléia lideram produção extrativista no estado; castanha teve crescimento de 5% em volume, mas queda no valor, enquanto látex se valorizou com programas ambientais

A produção extrativista no Acre movimentou R$ 73,5 milhões em 2024, com destaque para a castanha-do-brasil e a borracha, segundo dados da Pesquisa da Extração Vegetal e da Silvicultura (PEVS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (25). Os números reforçam a importância da atividade para a economia local, especialmente em municípios como Xapuri e Brasiléia, que se destacaram na regional do Alto Acre.

A castanha-do-brasil registrou 9.945 toneladas produzidas, gerando R$ 58,6 milhões em valor de produção – alta de 5% no volume em relação a 2023, mas queda de 11% no valor total, reflexo do preço médio pago ao extrativista, que caiu para R$ 5,90/kg.

Xapuri liderou a produção (R$ 12,1 milhões), seguida por Brasiléia (R$ 10,2 milhões), Rio Branco (R$ 10,1 milhões), Sena Madureira (R$ 9,5 milhões) e Epitaciolândia (R$ 6,4 milhões).

Já a produção de borracha (látex coagulado) atingiu 769 toneladas e R$ 14,9 milhões em valor, com preço médio de R$ 19,80/kg – patamar sustentado por programas de remuneração por serviços ambientais.

Xapuri também se destacou nesse segmento (R$ 4,9 milhões), ao lado de Senador Guiomard (R$ 2,9 milhões), Brasiléia (R$ 2,3 milhões), Sena Madureira (R$ 1,5 milhão) e Tarauacá (R$ 1,2 milhão).

Desempenho por produto

Castanha-do-brasil:

Volume: 9.945 toneladas (+5% vs 2023)

Valor: R$ 58,6 milhões (-11%)

Preço: R$ 5,90/kg (equivalente a R$ 59/lata)

Borracha (látex):

Volume: 769 toneladas

Valor: R$ 14,9 milhões

Preço: R$ 19,80/kg (impulsionado por programas ambientais)

Municípios líderes na castanha

Xapuri: R$ 12,1 milhões Brasiléia: R$ 10,2 milhões Rio Branco: R$ 10,1 milhões Sena Madureira: R$ 9,5 milhões Epitaciolândia: R$ 6,4 milhões

Maiores produtores de borracha

Xapuri: R$ 4,9 milhões Senador Guiomard: R$ 2,9 milhões Brasiléia: R$ 2,3 milhões Sena Madureira: R$ 1,5 milhão Tarauacá: R$ 1,2 milhão

Os números reforçam a importância do extrativismo sustentável para a economia da Amazônia acreana, com programas de remuneração por serviços ambientais ajudando a manter a viabilidade da cadeia da borracha, enquanto a castanha segue como carro-chefe da produção florestal.

Os resultados mostram a vitalidade do extrativismo acreano, ainda que a castanha enfrente desafios de valorização, enquanto a borracha consolida nicho com apoio a políticas ambientais.

