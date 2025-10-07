Extra
Casos suspeitos de intoxicação por metanol são descartados no Acre, confirma Fundhacre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), informou nesta terça-feira (7) que os casos que estavam sob suspeita de intoxicação por metanol no estado foram descartados após resultados laboratoriais.
De acordo com nota divulgada pela Fundhacre, o exame toxicológico realizado pela Polícia Técnico-Científica do Acrenão detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente vinda do interior de Rondônia, que segue internada em Rio Branco com quadro de intoxicação exógena. A mulher continua sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional e apresenta evolução positiva no tratamento.
Em relação ao paciente do sexo masculino atendido em Rio Branco, os exames clínicos e a melhora significativa do quadro de saúde também permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. Ele recebeu alta médica e se recupera bem em casa.
Com isso, o governo do Estado esclarece que o Acre não possui, neste momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de contaminação por metanol. A Sesacre reforçou ainda que todas as ações de vigilância e monitoramentopermanecem ativas, e reafirmou o compromisso com a transparência e a proteção à saúde da população.
Veículo de transporte escolar invade contramão e causa acidente em Epitaciolândia
Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente envolvendo um veículo de transporte escolar na manhã desta terça-feira (7), na Avenida Amazonas, em Epitaciolândia, no interior do Acre. O caso ocorreu após o motorista tentar realizar uma ultrapassagem irregular em um trecho de faixa contínua, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro.
De acordo com as imagens, um caminhão boiadeiro trafegava no sentido Centro/Ponte e parou para permitir a passagem de uma carreta bitrem que vinha no sentido contrário, já que havia outro veículo estacionado na via. Nesse momento, o utilitário escolar tentou fazer a ultrapassagem pela esquerda, justamente em um cruzamento.
Ao perceber a presença da carreta bitrem tentou acessar a rua de tijolo na lateral e percebeu uma motocicleta parada à frente, o motorista desviou bruscamente para a lateral da pista e acabou colidindo contra um poste de outdoor.
Segundo informações obtidas no local e divulgadas em áudios que circulam nas redes sociais, o condutor flagrado nas imagens não seria o motorista responsável pelo veículo escolar. Após o acidente, um homem que chegou em uma motocicleta, vestindo calça clara, aparece entrando no carro, assume a direção e deixa o local, enquanto o outro sobe na moto e também vai embora.
Até o momento, não há informações sobre feridos nem confirmação se o veículo pertence à prefeitura de Epitaciolândia ou ao governo do Estado.
Também não se tem registro nos órgãos policiais responsáveis.
Deputado Luiz Gonzaga cobra do governo federal ações urgentes para recuperação da BR-364
Durante a sessão desta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o primeiro-secretário da Casa, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), voltou a cobrar do governo federal medidas concretas para a recuperação da BR-364, principal via de ligação entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O parlamentar alertou para o estado precário da rodovia e os prejuízos diretos causados à economia e à população do Vale do Juruá.
Em discurso, Gonzaga citou dados apresentados recentemente pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, e questionou a falta de resultados efetivos.
- “O ministro disse que no governo Bolsonaro eram gastos R$ 80 milhões por ano e que agora estão sendo investidos R$ 500 milhões nas BRs. Mas, infelizmente, nós temos uma BR que está trazendo muita dificuldade para quem trafega nela. Tenho recebido reclamações de caminhoneiros, motoristas de lotação e de ônibus que saem de manhã e chegam a Cruzeiro do Sul só de madrugada”, denunciou.
O deputado destacou que, embora o governo federal tenha anunciado recursos para as obras, o dinheiro não tem chegado de forma efetiva.
- “Liberaram R$ 8 milhões para recuperar o trecho de Rio Branco a Sena Madureira, mas já tiraram R$ 2 milhões. E sabem por quê? Porque dizem que não tem dinheiro. O presidente Lula esteve aqui, fez promessas, o ministro também prometeu, mas os recursos não aparecem. E a BR continua na mesma situação”, lamentou.
Gonzaga advertiu que, se as obras não forem executadas ainda durante o período de estiagem, a estrada poderá se tornar intransitável no próximo inverno amazônico.
- “Se não for recuperada agora, vai acabar a BR, senhor presidente. E quem vai sofrer é a população do Juruá”, alertou.
O parlamentar também chamou atenção para os impactos econômicos da precariedade da via, que encarece o transporte de mercadorias e aumenta o custo de vida no interior do estado.
“O governo federal está prejudicando a população do Juruá. A mercadoria chega mais cara. Teve uma carreta que veio de Teresina buscar farinha em Cruzeiro do Sul, e o motorista já disse que não volta mais. O ministro está prejudicando a economia de Cruzeiro do Sul e penalizando quem não pode pagar passagens de avião de até R$ 2.500. Ficam sofrendo nessa BR abandonada”, criticou.
Ao encerrar o discurso, Luiz Gonzaga fez um apelo direto ao presidente Lula e ao ministro Renan Filho, pedindo o cumprimento dos compromissos assumidos com o Acre.
“O presidente Lula e o ministro Renan precisam dar uma resposta. A sociedade do Juruá está esperando aquilo que foi prometido. Não dá mais para conviver com promessas não cumpridas e com uma rodovia em situação tão crítica”, concluiu.
O deputado reafirmou que continuará acompanhando de perto a situação da BR-364 e cobrando providências que garantam segurança, trafegabilidade e desenvolvimento para as famílias que dependem da estrada.
Foto: Sérgio Vale
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025
- OBJETO
Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e in-termediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 16 de outubro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 16 de outubro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 07 de outubro de 2025.
