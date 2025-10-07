Casos suspeitos de intoxicação por metanol são descartados no Acre, confirma Fundhacre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), informou nesta terça-feira (7) que os casos que estavam sob suspeita de intoxicação por metanol no estado foram descartados após resultados laboratoriais.

De acordo com nota divulgada pela Fundhacre, o exame toxicológico realizado pela Polícia Técnico-Científica do Acrenão detectou a presença de metanol nas amostras coletadas da paciente vinda do interior de Rondônia, que segue internada em Rio Branco com quadro de intoxicação exógena. A mulher continua sob acompanhamento de uma equipe multiprofissional e apresenta evolução positiva no tratamento.

Em relação ao paciente do sexo masculino atendido em Rio Branco, os exames clínicos e a melhora significativa do quadro de saúde também permitiram descartar a hipótese de intoxicação por metanol. Ele recebeu alta médica e se recupera bem em casa.

Com isso, o governo do Estado esclarece que o Acre não possui, neste momento, nenhum caso suspeito ou confirmado de contaminação por metanol. A Sesacre reforçou ainda que todas as ações de vigilância e monitoramentopermanecem ativas, e reafirmou o compromisso com a transparência e a proteção à saúde da população.

Veja a nota abaixo:

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

Soron Angélica Steiner

Presidente da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo

