Cotidiano
Casos de dengue aumentam 50% no Acre em 2025 e chegam a 7,5 mil infecções
Estado registrou cinco mortes pela doença; secretaria alerta para cenário preocupante com chuvas e baixa vacinação — apenas 10% do público-alvo foi imunizado
O Acre fechou 2025 com um aumento de 50% nos casos de dengue em relação ao ano anterior, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Foram confirmadas mais de 7,5 mil infecções, contra cerca de 5 mil em 2024, além de cinco mortes pela doença. O cenário acendeu alerta devido ao período de chuvas intensas, que favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti.
A secretária adjunta de Saúde, Ana Cristina Moraes, afirmou que a previsão epidemiológica para os próximos três meses “não é favorável”, especialmente com a cheia histórica do Rio Acre seguida de uma vazante rápida, que pode aumentar os criadouros. Outro fator de preocupação é a baixa cobertura vacinal: apenas 10% da população de 10 a 14 anos — público-alvo da campanha — foi vacinada no estado.
O Ministério da Saúde sinalizou a possibilidade de estender a vacinação para profissionais de saúde e idosos a partir de 59 anos, mas, segundo a Sesacre, a medida ainda é uma perspectiva para o final de janeiro, sem confirmação oficial.
O que é dengue: conheça os sintomas e como diagnosticar
Febre alta, dor atrás dos olhos e fraqueza. Só quem já teve os sintomas da dengue conseguiu sentir na pele o quanto ela pode ser incômoda e perigosa. Como esse é um assunto que causa muita preocupação das autoridades de saúde do mundo todo, fizemos um artigo explicando o que é dengue, quais são as suas principais fases e muito mais. Confira!
O que é a dengue?
A dengue é uma doença viral grave que, em alguns casos, pode levar a pessoa à morte. Causada por um vírus da família Flaviviridae, a principal forma de transmissão em humanos é por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas mais característicos são febre acima de 38.5ºC, presença de manchas vermelhas e dores pelo corpo.
Quantos tipos de vírus da dengue existem?
Existem 4 sorotipos do vírus causador da dengue: DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4.
Como se contrai o vírus da dengue?
O vírus da dengue pode ser contraído quando uma pessoa é picada pelo mosquito fêmea do Aedes aegypti (principal transmissora) ou Aedes albopictus. Esses vetores precisam estar infectados com um dos quatro sorotipos da dengue para conseguir infectar um indivíduo.
Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), há, também, registro de transmissão via transfusão de sangue e da gestante infectada para o feto.
A dengue é contagiosa?
Não. Pessoas com a dengue não conseguem transmitir o vírus para indivíduos saudáveis.
Existe algum período em que é mais comum ocorrer a transmissão?
A transmissão da dengue ocorre com maior frequência durante o verão por causa dos fatores climáticos, que podem ajudar na proliferação do Aedes aegypti em locais úmidos e quentes.
Quais são os principais sintomas?
A pessoa infectada com o vírus da dengue pode não apresentar sintomas, ou seja, ser assintomática. Entretanto, em alguns casos, o indivíduo pode ter sinais característicos das fases: febril, crítica e grave. Entenda a diferença entre cada uma delas:
Sintomas da dengue durante a fase febril
- Febre alta (39 °C a 40 °C), que surge de forma súbita e dura entre 2 e 7 dias;
- Dor atrás dos olhos, nas articulações, cabeça e no corpo;
- Fraqueza;
- Náusea;
- Vômito;
- Erupção e coceira na pele;
- Manchas vermelhas pelo corpo.
A pessoa pode, também, perder peso e, em alguns casos, apresentar diarreia. A maioria dos indivíduos se curam espontaneamente após 10 dias.
Sintomas da dengue durante a fase crítica
Quando não há a cura da doença de forma espontânea na fase febril, a dengue pode evoluir para a fase crítica, assim que a febre começa a ceder, entre o 3º e o 7º dia do começo da doença. Podem surgir alguns sinais de complicações, como:
- Dor intensa e contínua no abdômen;
- Vômito de forma persistente;
- Sangramento na gengiva e nariz;
- Sonolência;
- Irritabilidade;
- Tontura, entre outros.
Sintomas da dengue durante a fase grave (ou dengue grave)
O sintoma principal do estágio mais grave da doença é o choque hemorrágico, que consiste na perda de 1 litro de sangue, em média.
Essa situação faz com que o coração não consiga fazer o bombeamento do sangue para todo o organismo.
O resultado é o aparecimento de problemas graves em diversos órgãos que podem levar à morte, como:
- Encefalite: inflamação no cérebro causada por uma infecção viral ou bacteriana;
- Síndrome de Gulliain-Barre: uma doença que faz o sistema imunológico do próprio organismo atacar parte do sistema nervoso.
Como é a dengue hemorrágica?
Esse termo é muito conhecido e utilizado pelas pessoas para denominar a versão mais grave da doença. Entretanto, em 2014, a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou a classificação e agora a dengue hemorrágica se chama “dengue grave”.
Quem pode desenvolver os sintomas graves da doença?
Pessoas de qualquer idade podem ser infectadas com o vírus da dengue. Entretanto, alguns grupos específicos têm mais chance de desenvolver sintomas graves da doença, levando à morte. São eles:
- Crianças;
- Idosos com mais de 65 anos;
- Gestantes;
- Pessoas com diabetes e/ou hipertensão.
O que fazer quando surgirem os sintomas da doença?
Quando apresentar qualquer sintoma da dengue – leve ou grave -, a orientação é procurar um atendimento médico o mais rápido possível.
Como diagnosticar a dengue?
O médico pode solicitar alguns exames para confirmar a presença da doença, como:
- Exames de sangue (sorologia);
- Biologia molecular e isolamento viral;
- Teste rápido (utilizado para a triagem).
Quais são os riscos para a mulher grávida que contrai o vírus da dengue?
Grávidas infectadas pelo vírus da dengue podem correr alguns riscos, como: aborto ou parto prematuro. Além disso, elas têm mais chances de apresentar os sintomas graves da doença, podendo levar à morte.
Essa doença tem cura?
Geralmente, as pessoas que contraem a dengue se curam de forma espontânea, em até 10 dias.
Como funciona o tratamento?
Ainda não existe um tratamento específico contra a dengue. O que a pessoa infectada pode fazer é repousar e beber muito líquido, principalmente, água. Médicos podem prescrever soro na veia, o que ajuda na hidratação. Outra recomendação muito importante é não tomar nenhum remédio por conta própria. É muito importante se consultar sempre com um médico de sua confiança, principalmente caso haja suspeita de alguma doença, além de investigar como anda sua saúde.
Como prevenir a dengue?
A principal forma de prevenção é combater a reprodução do mosquito Aedes aegypti. A recomendação é eliminar a água de qualquer recipiente que possa se tornar criadouro do mosquito, como: tampinhas, pneus, vasos de plantas, entre outros.
Usar mosquiteiros, inseticidas, repelentes e roupas que cubram boa parte da pele pode ajudar a evitar a picada do mosquito. Outra forma de se prevenir contra a doença é tomar a vacina contra a dengue, disponível somente na rede privada de saúde.
Quem é infectado com a doença pode pegá-la de novo?
Ao contrair dengue uma vez, a pessoa fica imune permanentemente para aquele sorotipo do vírus, mas não para os outros. Sendo assim, uma mesma pessoa é capaz de contrair a doença até quatro vezes.
A segunda infecção por qualquer sorotipo da dengue é, na maioria das vezes, mais grave do que a primeira. Acredita-se, de acordo com a teoria de Halstead, que a resposta imunológica na segunda infecção é mais exacerbada, o que resulta em uma forma mais grave da doença.
Comentários
Cotidiano
Motorista que atropelou e matou 3 no Acre é condenado a indenizar sobrevivente; ‘Não paga o que vivi’, diz vítima
Decisão do 3º Juizado Especial Cível levou em conta prejuízos financeiros que a mulher teve com a destruição de sua motocicleta, além de danos morais
O autônomo Talysson Duarte, que dirigia a caminhonete que atropelou e matou três pessoas na Via Verde, em Rio Branco, em abril do ano passado, foi condenado a pagar mais de R$ 30 mil em indenização à única sobrevivente do atropelamento, Raiane Xavier. Duarte foi indiciado por homicídio culposo em setembro do ano passado.
Decisão do 3º Juizado Especial Cível levou em conta prejuízos financeiros que a mulher teve com a destruição de sua motocicleta, além de danos morais.
Conforme sentença da juíza Evelin Campos Cerqueira Bueno, da qual ainda cabe recurso, Duarte deverá pagar:
- R$ 5.309,36 por danos materiais
- R$ 25 mil por danos morais
“A gravidade dos fatos e suas consequências […] não pode ser ignorada. A imprudência e a imperícia do reclamado colocaram em risco a própria vida da autora, que sofreu lesões graves e teve sua integridade física e psicológica diretamente atingida”, citou o documento.
Ao reportagem, Raiane destacou que a indenização não se trata de um ganho, mas de uma tentativa de reparar o impacto que o acidente teve em sua vida.
“Nenhum valor paga o que eu vivi e continuo vivendo até hoje. Ainda sigo em tratamento, com consequências físicas e emocionais que permanecem todos os dias. O trauma, a dor, o medo e tudo o que enfrentei desde o acidente não têm preço”, lamentou.
Neste acidente, morreram Macio Pinheiro da Silva, Carpegiane Lopes e Fábio Farias de Lima, sendo que o primeiro morreu ainda no local.
Duarte invadiu a pista contrária no km 132 da Via Verde, próximo à 3ª Ponte de Rio Branco, e atingiu as vítimas.
Laudo e fim da investigação
Com mais de 40 páginas, um laudo elaborado em parceria entre as polícias do Acre e de São Paulo auxiliou a investigação do caso. Para descobrir toda dinâmica do acidente, as equipes utilizaram drones para mapear a região. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica e o delegado Karlesso Néspoli apresentaram um vídeo com a dinâmica do acidente
A simulação mostra o carro de Talysson Duarte descendo a ladeira na Via Verde e as três motocicletas, duas delas com reboque, no sentido contrário. Em certo momento, a caminhonete de Talysson gira na pista e sai desgovernada derrapando na estrada.
Liberação incorreta
Na época do acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) liberou Talysson Duarte do local do acidente sob a alegação de que havia risco à integridade dele por conta da revolta dos colegas de profissão das vítimas.
A decisão causou revolta nas redes sociais e críticas à polícia.
A PRF-AC chegou a negar favorecimento a condutor liberado e afirmou que o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e apresentou a documentação necessária. A corporação contestou ainda a alegação de que o suspeito foi protegido por supostamente ser integrante de forças de segurança.
Talysson prestou depoimento sobre o acidente quase um mês depois. Na época, a namorada dele, Kaline Santana Matos, de 24 anos, estava na caminhonete no momento da batida e também prestou depoimento.
Segundo a defesa de Talysson, na época, a jovem confirmou que o namorado perdeu o controle do veículo e bateu nas motocicletas.
Nesta terça, o delegado responsável pelo caso voltou a confirmar que a decisão de liberar Talysson não foi correta.
“O rapaz deveria ter sido conduzido, o delegado que estivesse no plantão deveria ter feito as oitivas e acompanhado o caso. Porém, essa questão da saída dele não prejudicou a investigação e os dados que obtivemos. O delegado plantonista ia ouvir ele e liberar. Ele ia ser liberado de qualquer jeito”, confirmou.
Comentários
Cotidiano
Agronegócio no Acre cresce 11,8% em 2025 e fica acima da media nacional, diz relatório
Para 2025, a agropecuária deve crescer 10,3% no país, superando com folga a indústria, estimada em 1,6%, e o setor de serviços, com alta projetada de 2,2%
O Acre registrou crescimento de 11,8% no agronegócio em 2025, segundo dados do relatório Resenha Regional, do Banco do Brasil, divulgado em dezembro de 2025. O desempenho coloca o estado acima da média nacional do setor e reforça o peso da atividade agropecuária na economia acreana, em um cenário de desaceleração do crescimento econômico do país.
De acordo com o levantamento, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve encerrar 2025 com crescimento de 2,2%, abaixo dos 3,4% registrados em 2024, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A desaceleração ocorre mesmo com forte avanço do setor agropecuário, que lidera as projeções de crescimento entre os três grandes segmentos da economia.
Para 2025, a agropecuária deve crescer 10,3% no país, superando com folga a indústria, estimada em 1,6%, e o setor de serviços, com alta projetada de 2,2%. Apesar disso, os serviços seguem como o principal motor da economia nacional, respondendo por mais de 70% do PIB brasileiro.
O relatório destaca que os estados com maior avanço do agronegócio tendem a apresentar os melhores resultados econômicos em 2025. Mato Grosso lidera o ranking, com crescimento estimado de 7,1% no PIB total, impulsionado por uma expansão de 20,6% no agro. Em seguida aparece o Mato Grosso do Sul, com alta de 5,9% no PIB, sendo 19,8% provenientes do agronegócio. Nesse contexto, o Acre se destaca regionalmente ao registrar crescimento agropecuário de 11,8%, acima da média nacional.
Safra 2026: projeções divergentes
No cenário nacional, as estimativas para a safra de 2026 apresentam divergências entre os principais órgãos de acompanhamento. O primeiro prognóstico do IBGE aponta produção de 332,7 milhões de toneladas, uma retração de 3,7% em relação à safra anterior. Já a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta crescimento de 0,8% na produção de grãos, o que representaria um novo recorde histórico.
As diferenças estão concentradas, principalmente, nas estimativas para soja e milho. Para a soja, o IBGE projeta produção de 167,7 milhões de toneladas, com crescimento de 1,1%, sustentado por leve aumento da área plantada e produtividade maior. A Conab, por outro lado, prevê alta de 3,6%, impulsionada exclusivamente pela expansão da área cultivada.
No caso do milho, o IBGE estima queda de 9,3% na produção, influenciada pela redução da produtividade da segunda safra, enquanto a Conab projeta retração mais moderada, de 1,6%. As instituições também divergem quanto ao desempenho regional, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.
Para o algodão, o IBGE aponta retração de 4,8%, concentrada no Centro-Oeste, especialmente em Mato Grosso, enquanto a Conab projeta queda menor, de 1,2%. No arroz, as duas instituições indicam redução de produção em 2026, atribuída à diminuição da área plantada no Rio Grande do Sul, maior produtor nacional.
O café deve registrar crescimento de 6,8%, segundo o IBGE, impulsionado pela bienalidade positiva do café arábica, especialmente em Minas Gerais. Já a produção de cana-de-açúcar apresenta projeções mais modestas, com leve alta de 0,3% pelo IBGE e retração de 1,6% segundo a Conab.
Na pecuária, a Conab projeta aumento de 2,4% na produção de carne bovina em 2025, seguido de retração de 4,3% em 2026. A avicultura deve crescer 2,3%, beneficiada pela retomada das exportações, enquanto a suinocultura pode avançar 4,5%, impulsionada pelo consumo interno e pelas vendas externas.
Revisão do PIB agropecuário
O relatório também destaca a revisão feita pelo IBGE na série histórica do PIB agropecuário. A queda de 2024 foi ajustada de -3,2% para -3,7%, o que deteriorou a base de comparação. Com a incorporação dos novos dados e informações do terceiro trimestre de 2025, a projeção de crescimento do PIB agropecuário deste ano foi revisada de 8,2% para 10,3%.
Comentários
Cotidiano
Fafs fecha temporada com 14 competições e programa calendário de 2026
A Federação Acreana de Futsal (Fafs) fechou a temporada de 2025 com 14 competições realizadas. O calendário foi elaborado com 12 torneios, mas a entidade ainda realizou a Seletiva da Copa Norte e a Copa Norte.
“Tivemos uma temporada bastante proveitosa. Conseguimos promover as competições programadas e ainda acrescentamos a Seletiva e a Copa Norte. Trouxemos o torneio para o Acre depois de treze anos”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Calendário de 2026
Segundo Rafael do Vale, o calendário da temporada de 2026 deve ser divulgado na próxima semana.
“Estamos fechando as competições da temporada de 2026. A ideia é repetir os torneios e fechar no com o Estadual da Série A”, afirmou o dirigente.
Copa Norte no feminino
Rafael Vale quer promover a primeira edição da Copa Norte, no feminino.
“Vamos fazer esse pedido para a CBFS. Se conseguirmos, esse será um evento importante e inédito”, comentou Rafael do Vale.
Você precisa fazer login para comentar.