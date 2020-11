Dados são de novos casos confirmados nos primeiros 16 dias de cada mês. Entre 1º e 16 de outubro, Sesacre registrou 1.376 infectados e esse número subiu para 2.499 no mesmo período de novembro.

Por Aline Nascimento e Iryá Rodrigues

Entre os primeiros 16 dias de outubro e o mesmo período de novembro, os novos casos de Covid-19 no Acre aumentaram em 81,6%. Os dados são de exames positivos divulgados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

Até 16 de outubro, foram contabilizados 1.376 casos positivos. Em novembro, até a segunda-feira (16), os números subiram para 2.499 novos casos. Em números gerais, o Acre tem 33.475 infectados pela doença.

Mais de 700 pessoas morreram vítimas da Covid-19. Ao todo, 29.721 pessoas já receberam alta médica da doença.

Em novembro, o estado acreano registrou o quinto maior número de novos casos em 24 horas desde o início da pandemia. No último dia 12, a Sesacre anunciou que tinha registrado 402 casos positivos da Covid-19.

O recorde foi de 524 casos novos em 24 horas, registrados no dia 23 de maio. No dia 22 de maio, foram 240 no mesmo período. Ainda em maio, no dia 27, foram 470 casos. Em 27 de junho, 458 casos, e 1 de julho, 462 casos em 24 horas.

Com o aumento de infectados, a procura por atendimento no hospital de referência do novo coronavírus, o Instituto de Tramautologia e Ortopedia do Acre (Into), dobrou e o número de internações, que também tinha reduzido, voltou a crescer.

A direção da unidade disse que o número de pacientes querendo saber se está ou não com a infecção pelo novo coronavírus aumentou. Antes, era em média 50 pacientes atendidos em 24 horas e o número saltou para 120 a 130 pacientes por dia na unidade.

“Infelizmente, temos visto que as pessoas relaxaram, estão achando que a Covid já passou e ela não passou, está aí. Nós que estamos todos os dias aqui no hospital estamos vendo, muitos casos estão vindo pior do que a gente imaginava, já não vem só para enfermaria, vai direto para UT”, disse Lorena Seguel, diretora do Into.

O reflexo desse aumento também chegou às farmácias. A presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Acre (Sindfarc), Isalbela Sobrinho, disse ao G1, no último dia 10, que não era possível falar em números, mas que foi sentido o aumento tanto por testes rápidos nas farmácias públicas como privadas.

“Tanto as públicas quanto nas privadas, a gente sente o aumento e também o número de casos resolvidos por causa dos medicamentos. Porque, como as pessoas sentem os sintomas e elas detectam rápido, já começam a tomar o medicamento, ou então vão ao posto de saúde e conseguem o receituário, principalmente o antibiótico e elas já vão tomando o medicamento até sair o resultado [do exame]”, afirmou.

Capital Rio Branco

Assim como o estado, a capital acreana, Rio Branco, acompanha o crescimento de novos casos confirmados diariamente. Conforme os dados dos boletins, que são divulgados pela Sesacre, o número de testes positivos registrados entre 1º a 16 de outubro subiu de 351 para 1.711 no mesmo período de novembro.

O aumento representa mais de 387,5% em um mês. Para evitar a proliferação da doença na cidade, representantes das coligações, membros do Ministério Público do Estado, Comitê Estadual de Acompanhamento Especial da Covid-19 e Vigilância Sanitária Estadual decidiram, na segunda-feira (16), que as caminhadas e cicleatas dos partidos políticos estão proibidas.

Tião Bocalom, do PP, e Socorro Neri, do PSB, vão decidir em 2º turno, no próximo dia 29, quem será o próximo prefeito de Rio Branco (AC).

Avaliação comitê

Já no último dia 13, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 tornou a manter o Acre de forma parcial na faixa de atenção, representada pela cor amarela. Os representantes informaram que a regional do Juruá/Envira regrediu para a fase laranja, que é de alerta. As regionais do Baixo e Alto Acre permaneceram na fase de alerta.

“A gente tem priorizado com base em dados científicos o direito à vida das pessoas desde o início”, afirmou o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O estado está na faixa amarela desde o dia 5 de agosto, quando passou da fase de alerta para a atual fase, a de atenção, e oscilou com duas regionais regredindo de forma alternada.

Retorno das aulas

Após 8 meses com as aulas suspensas, 16 escolas particulares retomam aulas presenciais em Rio Branco, na terça (17). A retomada é opcional para as instituições e unidades de ensino e será dividida em três fases.

O decreto 7.225 autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas particulares com um percentual de 30% da capacidade de alunos no ambiente escolar seguindo todos os protocolos de segurança. O documento foi publicado pelo governo do estado no último dia 6 de novembro no Diário Oficial do Estado e autorizava a retomada a partir do dia 16.

As aulas presenciais nas redes pública e privada estão suspensas desde o dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaula, pela televisão e também pelo material impresso adquirido nas escolas.

A autorização só se aplica para as regionais que estão classificadas nos níveis de atenção, representado pela bandeira amarela, ou de cuidado, pela cor verde.

