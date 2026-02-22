Acre
Caso suspeito de mpox em Rio Branco é descartado após resultado de exame
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa a população, que o resultado do exame laboratorial da mulher de 40 anos, que estava sendo acompanhada, como caso suspeito, da doença mpox na capital, deu negativo para o vírus.
A paciente havia procurado a rede municipal de saúde com sintomas compatíveis com a infecção e, desde o primeiro atendimento, seguiu todos os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde, incluindo a coleta de exames e o isolamento preventivo. Com a conclusão do diagnóstico, o caso foi oficialmente descartado.
O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a condução do caso demonstra a eficiência da vigilância e a preparação da rede de saúde do município.
“O resultado negativo confirma que as medidas adotadas foram corretas e reforça a importância de mantermos a vigilância ativa, sempre com responsabilidade e transparência”, afirmou o gestor.
Cabe destacar que, mesmo com o resultado negativo, o monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde e a adoção de protocolos seguem sendo fundamentais para garantir a segurança da população.
A pasta da Saúde também volta a orientar que qualquer pessoa que apresente sintomas como febre, dores no corpo, mal-estar e lesões na pele procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação.
<p>The post Caso suspeito de mpox em Rio Branco é descartado após resultado de exame first appeared on Prefeitura de Rio Branco.</p>
Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
Comentários
Acre
Explosão durante confraternização deixa oito feridos no bairro Tropical, em Rio Branco
Vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus após uso de álcool automotivo para acender fogo em tacho
Uma confraternização entre amigos e familiares terminou com oito pessoas feridas na tarde deste domingo (22), em uma residência localizada na Travessa Dez de Junho, no bairro Tropical, em Rio Branco.
Entre os atingidos estão o segurança da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Vicente Vieira de Oliveira, de 59 anos; Maria Natividade Leite, de 59; Diulia Sobralino Rebouças, de 40; Katiucia de Souza Barboza, de 36; Francisco Valdezir Leite, de 62; Hudson Pereira de Souza, de 51; Raimundo Nonato Leite, de 55; além de uma oitava pessoa que ainda não teve a identidade confirmada.
De acordo com relatos de testemunhas, o grupo preparava um arroz carreteiro em um tacho quando um dos participantes utilizou álcool automotivo para iniciar o fogo. No momento em que a chama foi acesa, houve uma explosão que atingiu as pessoas que estavam próximas ao recipiente.
As vítimas sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus, principalmente na cabeça, rosto, peito, abdômen, braços e pernas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e mobilizou três ambulâncias — duas de suporte avançado e uma de suporte básico. Após os primeiros atendimentos realizados no local, os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo informações iniciais, todos deram entrada na unidade com estado de saúde estável.
A ocorrência não teve registro de atendimento por parte da Polícia Militar.
Comentários
Acre
Deputado Tadeu Hassem destaca a aprovação da lei que permite internato de formados no exterior no Acre
Assembleia aprovou a lei e o parlamentar destaca o impacto da medida para ampliar atendimento e beneficiar jovens acreanos
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre para comemorar a aprovação do projeto de lei que autoriza estudantes de medicina formados no exterior a realizarem o internato em unidades de saúde do estado.
A proposta, de autoria do deputado Pablo Bregense, foi aprovada em plenário e, segundo Hassem, representa um avanço tanto para os acadêmicos quanto para a população acreana. O parlamentar também agradeceu ao governador Gladson Cameli pelo apoio à iniciativa.
De acordo com o deputado, a nova legislação beneficia estudantes que cursam medicina em países como Bolívia, Paraguai, Argentina e Cuba, oferecendo a possibilidade de concluir o internato no Acre. Ele destacou que a medida amplia oportunidades para os jovens e fortalece a rede pública de saúde.
Hassem ressaltou ainda que a aprovação do projeto marca um momento de celebração para os estudantes e para a população, que poderá contar com reforço no atendimento em unidades de saúde do estado.
Ver essa foto no Instagram
Comentários
Acre
Macaco é flagrado “pegando carona” em cachorro e cena viraliza no interior do Acre
Vídeo gravado em Porto Walter mostra primata equilibrado sobre o lombo do cão e chama atenção nas redes sociais
Uma cena inusitada registrada no município de Porto Walter, no interior do Acre, virou assunto entre moradores e ganhou ampla repercussão nas redes sociais. Um vídeo que circula em grupos locais mostra um macaco sendo transportado de forma pouco comum: acomodado sobre o lombo de um cachorro, enquanto o animal caminha tranquilamente por uma rua da cidade.
Nas imagens, o primata aparece equilibrado sobre o cão, que segue o trajeto sem demonstrar qualquer incômodo, como se a situação fizesse parte da rotina. A naturalidade da dupla surpreendeu tanto quem presenciou o momento quanto quem assistiu ao registro pela internet.
O conteúdo foi compartilhado diversas vezes e rendeu uma série de comentários curiosos e bem-humorados sobre a interação entre os dois animais. Muitos internautas destacaram o comportamento pacífico durante o “passeio”.
Até o momento, não há informações sobre a origem do macaco ou se ele pertence a algum morador da região. Em cidades do interior, onde o contato com a fauna silvestre é mais frequente, situações envolvendo animais costumam chamar atenção. Ainda assim, moradores afirmam que a cena do macaco “pegando carona” no cachorro está entre as mais inusitadas já registradas no município.
Você precisa fazer login para comentar.