Caso suspeito de mpox em Rio Branco é descartado após resultado de exame

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa a população, que o resultado do exame laboratorial da mulher de 40 anos, que estava sendo acompanhada, como caso suspeito, da doença mpox na capital, deu negativo para o vírus.

A paciente havia procurado a rede municipal de saúde com sintomas compatíveis com a infecção e, desde o primeiro atendimento, seguiu todos os protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde, incluindo a coleta de exames e o isolamento preventivo. Com a conclusão do diagnóstico, o caso foi oficialmente descartado.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a condução do caso demonstra a eficiência da vigilância e a preparação da rede de saúde do município.

“O resultado negativo confirma que as medidas adotadas foram corretas e reforça a importância de mantermos a vigilância ativa, sempre com responsabilidade e transparência”, afirmou o gestor.

Cabe destacar que, mesmo com o resultado negativo, o monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde e a adoção de protocolos seguem sendo fundamentais para garantir a segurança da população.

A pasta da Saúde também volta a orientar que qualquer pessoa que apresente sintomas como febre, dores no corpo, mal-estar e lesões na pele procure imediatamente uma unidade de saúde para avaliação.

