Caso suspeito de intoxicação por metanol em Rondônia é de Candeias do Jamari

O estado de Rondônia registrou um caso suspeito de intoxicação por metanol, conforme boletim divulgado neste sábado (4) pelo Ministério da Saúde. Conforme dados, o registro foi Candeias do Jamari – município distante 20km de Porto Velho. O caso integra um total de 195 notificações em todo o Brasil, associadas à ingestão de bebidas alcoólicas contaminadas. O poder público estadual ainda não emitiu nenhum informação de alerta ou orientação a população rondoniense sobre o caso.

O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências, com 162 casos: 14 confirmados e 148 em análise. Também há notificações nos seguintes estados:

Pernambuco: 11

Mato Grosso do Sul: 5

Paraná: 3

Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul: 2 cada

Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Piauí, Rio de Janeiro, Paraíba: 1 cada

Mortes sob investigação

O boletim indica que 13 mortes estão associadas à possível intoxicação por metanol, sendo uma confirmada em São Paulo, que também relatou uma segunda morte na tarde deste sábado. As demais mortes estão distribuídas da seguinte forma:

São Paulo: 7

Pernambuco: 3

Bahia e Mato Grosso do Sul: 1 cada

Ação emergencial

Diante do aumento dos casos, o Ministério da Saúde determinou, na última quarta-feira (1º), a notificação imediata de suspeitas por parte de estados e municípios. A pasta também instalou uma sala de situação nacional para monitoramento contínuo dos casos, que permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário.

Perigo do metanol

A intoxicação por metanol é considerada uma emergência médica grave. A substância, ao ser metabolizada pelo organismo, produz compostos altamente tóxicos como formaldeído e ácido fórmico, podendo levar à morte.

Sintomas mais comunsincluem:

Visão turva ou perda de visão (podendo evoluir para cegueira)

Náuseas e vômitos

Dores abdominais

Sudorese intensa

Mal-estar generalizado

O que fazer em caso de suspeita?

Ao identificar qualquer sintoma, é fundamental procurar imediatamente atendimento médico e entrar em contato com os canais de emergência:

Disque-Intoxicação (Anvisa) : 0800 722 6001

: 0800 722 6001 Centro de Controle de Intoxicações (SP) : 0800 771 3733 ou (11) 5012-5311

: 0800 771 3733 ou (11) 5012-5311 CIAToxlocal (confira a lista no site do Ministério da Saúde)

Se houver a suspeita de que outras pessoas consumiram a mesma bebida, a orientação é que todos procurem avaliação médica imediata, mesmo na ausência de sintomas.

*Com informações da Agência Brasil

