Caso suspeito de intoxicação por metanol em Rondônia é de Candeias do Jamari
O estado de Rondônia registrou um caso suspeito de intoxicação por metanol, conforme boletim divulgado neste sábado (4) pelo Ministério da Saúde. Conforme dados, o registro foi Candeias do Jamari – município distante 20km de Porto Velho. O caso integra um total de 195 notificações em todo o Brasil, associadas à ingestão de bebidas alcoólicas contaminadas. O poder público estadual ainda não emitiu nenhum informação de alerta ou orientação a população rondoniense sobre o caso.
O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências, com 162 casos: 14 confirmados e 148 em análise. Também há notificações nos seguintes estados:
- Pernambuco: 11
- Mato Grosso do Sul: 5
- Paraná: 3
- Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul: 2 cada
- Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Piauí, Rio de Janeiro, Paraíba: 1 cada
Mortes sob investigação
O boletim indica que 13 mortes estão associadas à possível intoxicação por metanol, sendo uma confirmada em São Paulo, que também relatou uma segunda morte na tarde deste sábado. As demais mortes estão distribuídas da seguinte forma:
- São Paulo: 7
- Pernambuco: 3
- Bahia e Mato Grosso do Sul: 1 cada
Ação emergencial
Diante do aumento dos casos, o Ministério da Saúde determinou, na última quarta-feira (1º), a notificação imediata de suspeitas por parte de estados e municípios. A pasta também instalou uma sala de situação nacional para monitoramento contínuo dos casos, que permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário.
Perigo do metanol
A intoxicação por metanol é considerada uma emergência médica grave. A substância, ao ser metabolizada pelo organismo, produz compostos altamente tóxicos como formaldeído e ácido fórmico, podendo levar à morte.
Sintomas mais comunsincluem:
- Visão turva ou perda de visão (podendo evoluir para cegueira)
- Náuseas e vômitos
- Dores abdominais
- Sudorese intensa
- Mal-estar generalizado
O que fazer em caso de suspeita?
Ao identificar qualquer sintoma, é fundamental procurar imediatamente atendimento médico e entrar em contato com os canais de emergência:
- Disque-Intoxicação (Anvisa): 0800 722 6001
- Centro de Controle de Intoxicações (SP): 0800 771 3733 ou (11) 5012-5311
- CIAToxlocal (confira a lista no site do Ministério da Saúde)
Se houver a suspeita de que outras pessoas consumiram a mesma bebida, a orientação é que todos procurem avaliação médica imediata, mesmo na ausência de sintomas.
*Com informações da Agência Brasil
Intoxicação por metanol: Ministério da Saúde inicia distribuição de antídoto a cinco Estados
Na primeira remessa, foram enviadas 580 ampolas de etanol farmacêutico para Pernambuco, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal
Utilizado na fabricação de tintas e vernizes, produto pode gerar sequelas graves e óbitos quando ingerido. Crédito: Amanda Botelho/Estadão e Motion Array
O Ministério da Saúde informou na noite deste sábado, 4, que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos cinco Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.
Foram enviadas 580 ampolas: 240 para Pernambuco, 100 para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.
“As entregas estão sendo realizadas de forma articulada com as secretarias estaduais de saúde. As unidades distribuídas fazem parte das 4,3 mil ampolas entregues aos estoques dos SUS pelos hospitais universitários federais, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)”, diz o Ministério da Saúde em nota.
Mais cedo, o ministro da pasta, Alexandre Padilha, informou que foram adquiridas 12 mil ampolas de etanol farmacêutico pelo governo, que serão distribuídas para os Centros de Referência de Toxicologia espalhados pelo País.
Padilha também informou que o governo adquiriu 2.500 tratamentos de fomepizol, outro antídoto para o metanol, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo ele, os medicamentos chegarão ao longo da próxima semana.
Segundo balanço divulgado neste sábado, o número de notificações de intoxicação por metanol subiu para 195. Do total, 14 casos foram confirmados, e 181 estão sob investigação.
O Estado de São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação.
Na tarde deste sábado, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação com metanol no Estado, um homem de 46 anos.
Jovem de 22 anos morre após ingerir cachaça e uísque em Campo Grande
Polícia investiga possível contaminação por metanol em bebidas vendidas em conveniência de bairro
Um jovem de 22 anos, morador de Mato Grosso do Sul, morreu após passar mal depois de ingerir cachaça e uísque, na noite de quinta-feira (2), em Campo Grande. Ele chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por volta das 18h20, apresentando náuseas, vômito e fortes dores no estômago. Mesmo após receber os primeiros atendimentos, sofreu uma convulsão, entrou em parada cardiorrespiratória e não resistiu.
Segundo familiares, a cachaça havia sido comprada em uma conveniência localizada no bairro Jardim Nashville. A origem do uísque consumido não foi informada. De acordo com a Polícia Civil, o jovem tinha histórico de alcoolismo desde os 12 anos, utilizando o consumo de bebidas como forma de conseguir dormir.
A garrafa de cachaça foi entregue pela UPA à Vigilância Sanitária, enquanto agentes da Polícia Civil recolheram outros frascos de bebidas encontrados na residência da vítima. O material será analisado para verificar a presença de substâncias tóxicas, como metanol, cuja ingestão pode causar intoxicação grave e até morte.
O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), onde passará por exames que deverão confirmar a causa da morte.
Em nota, o governo de Mato Grosso do Sul informou que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)acompanha o caso, mas ainda não há confirmação sobre a presença de metanol nos produtos apreendidos.
Acidente deixa uma pessoa pendurada na roda-gigante durante festa no Quinari
Uma falha durante o funcionamento da roda-gigante na ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, provocou um susto entre os visitantes na noite desse sábado (4). Uma pessoa acabou ficando pendurada na parte externa da cabine do brinquedo, o que levou à interrupção imediata da atração.
De acordo com testemunhas, uma mulher teria se desequilibrado no momento em que o equipamento estava em movimento. Ao perceberem o risco, os operadores desligaram o sistema e iniciaram o procedimento de resgate.
Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram a vítima se segurando na estrutura metálica enquanto o público pedia para o brinquedo ser parado. A ação rápida dos funcionários e de populares garantiu que a mulher fosse retirada com segurança.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por precaução e não houve necessidade de atendimento médico, já que ninguém se feriu.
Assista:
