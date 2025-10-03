Caso Regis: possível redução de fiança de acusada gera revolta em Epitaciolândia

Amigos e familiares do professor assassinado manifestam indignação com rumores de que valor da fiança de Marijaene Maffi, suspeita de auxiliar na ocultação do corpo, teria caído para R$ 10 mil

A comoção pela morte do professor Reginaldo Silva Corrêa (Regis), assassinado em 25 de setembro em Epitaciolândia, transformou-se em revolta após circular a informação não oficial de que a fiança da suspeita Marijaene Maffi – acusada de participar da ocultação do corpo – teria sido reduzida para cerca de R$ 10 mil. A medida, ainda não confirmada pela Justiça, gerou protestos entre amigos e familiares da vítima.

“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”

“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”, desabafou um amigo do professor, ecoando o sentimento de parte da comunidade do Alto Acre, que teme a impunidade no caso. Regis foi morto a golpes de “mata-leão” por Victor Oliveira, que confessou o crime, e seu corpo foi enterrado em quintal do Loteamento Saraiva.

Victor seguem presos, mas a segunda acusada – com medidas cautelares – acendeu o alerta sobre a resposta judicial ao crime, que chocou a região pela brutalidade e pelas circunstâncias reveladas durante as investigações. O caso continua sob acompanhamento do sistema de Justiça.

