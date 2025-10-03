Brasil
Caso Regis: possível redução de fiança de acusada gera revolta em Epitaciolândia
Amigos e familiares do professor assassinado manifestam indignação com rumores de que valor da fiança de Marijaene Maffi, suspeita de auxiliar na ocultação do corpo, teria caído para R$ 10 mil
A comoção pela morte do professor Reginaldo Silva Corrêa (Regis), assassinado em 25 de setembro em Epitaciolândia, transformou-se em revolta após circular a informação não oficial de que a fiança da suspeita Marijaene Maffi – acusada de participar da ocultação do corpo – teria sido reduzida para cerca de R$ 10 mil. A medida, ainda não confirmada pela Justiça, gerou protestos entre amigos e familiares da vítima.
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”
“Não existe fiança que pague a vida de um pai de família”, desabafou um amigo do professor, ecoando o sentimento de parte da comunidade do Alto Acre, que teme a impunidade no caso. Regis foi morto a golpes de “mata-leão” por Victor Oliveira, que confessou o crime, e seu corpo foi enterrado em quintal do Loteamento Saraiva.
Victor seguem presos, mas a segunda acusada – com medidas cautelares – acendeu o alerta sobre a resposta judicial ao crime, que chocou a região pela brutalidade e pelas circunstâncias reveladas durante as investigações. O caso continua sob acompanhamento do sistema de Justiça.
Comentários
Brasil
Secretária de Epitaciolândia defende contratação de Joelma para festival com emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão
Marinete Mesquita afirmou que recursos não são do município, mas de emenda da deputada federal Antônia Lúcia, e que todo processo está em conformidade com a lei
Após a repercussão sobre a contratação da cantora Joelma (ex-Banda Calypso) para se apresentar na 13ª edição do Circuito Country em 2026, a Secretária de Planejamento de Epitaciolândia, Marinete Mesquita, usou as redes sociais para esclarecer a origem dos recursos.
Em publicação, ela afirmou que o valor destinado ao pagamento da atração não vem dos cofres municipais, mas sim de uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão da deputada federal Antônia Lúcia.
“A prefeitura foi beneficiada com uma emenda de R$ 1,5 milhão da deputada Antônia Lúcia para a realização da 13ª edição do Circuito Country. Parte desse recurso será destinada ao pagamento da contratação artística”, explicou Marinete, reforçando que o processo está sendo conduzido “com total transparência e lisura”.
A secretária destacou ainda a diferença entre emendas parlamentares e recursos próprios, afirmando que a contratação segue a legislação e está alinhada ao orçamento aprovado. O show de Joelma está previsto para ocorrer no evento de 2026, que deve movimentar o calendário cultural do município.
Comentários
Brasil
Governo do Acre reduz orçamento ambiental e amplia verba para agricultura em 2026, apesar do discurso de equilíbrio
Enquanto Gladson Cameli defende conciliação entre produção e conservação, projeto orçamentário corta 29% dos recursos da SEMA e 19% do IMAC, mas aumenta verba da Agricultura em 11%
Em contraste com seu discurso público sobre desenvolvimento sustentável, o governador Gladson Cameli (PP) encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei orçamentária para 2026 que reduz significativamente os recursos para a área ambiental enquanto amplia os investimentos na agricultura. Os dados foram revelados após análise do Projeto da Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado ao legislativo no final de setembro.
Mudanças orçamentárias propostas para 2026:
SEMA: redução de 29% (de R$ 23,4 milhões para R$ 16,7 milhões)
IMAC: corte de 19% (de R$ 8,2 milhões para R$ 6,7 milhões)
Agricultura: aumento de 11% (de R$ 103,6 milhões para R$ 114,9 milhões)
A divergência entre o discurso e a alocação de recursos ficou evidente durante participação do governador em evento realizado pelos jornais Valor Econômico, O Globo e Rádio CBN, onde Cameli afirmou que “não precisa tirar uma árvore para fortalecer o agronegócio” com as tecnologias disponíveis.
Os números revelam uma priorização orçamentária para o setor agrícola em detrimento das políticas ambientais, levantando questionamentos sobre a efetividade da conciliação entre produção e conservação na prática administrativa do governo. O projeto ainda será analisado pelos deputados estaduais.
Comentários
Brasil
Nova lei sancionada por Lula altera Lei das Eleições e exige panfletos em Braille em campanhas majoritárias
Norma publicada nesta sexta-feira (3) define critérios para cálculo de idade mínima de candidatos e estabelece acessibilidade para pessoas com deficiência visual
Foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3) a Lei nº 15.230/2025, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que promove mudanças significativas na Lei das Eleições (Lei 9.504/1997).
A nova norma estabelece critérios para aferição da idade de elegibilidade e torna obrigatória a disponibilização de panfletos em sistema Braille nas campanhas para cargos majoritários.
Principais mudanças:
Idade mínima: A data de referência para cálculo varia conforme o cargo:
Poder Executivo: data da posse
Câmaras Municipais: prazo final para registro de candidatura
Demais casas legislativas: posse presumida (até 90 dias após eleição da Mesa)
Acessibilidade: Candidatos a presidente, governador, prefeito e respectivos vices deverão distribuir material de campanha em Braille, com tiragem a ser definida pelo TSE.
A nova legislação busca uniformizar critérios e evitar divergências jurídicas no processo de registro e diplomação de candidatos.
Outra inovação é a exigência de que campanhas de candidatos a cargos majoritários (presidente, governadores, prefeitos e respectivos vices) passem a disponibilizar panfletos e volantes também em sistema Braille. A proporção da tiragem acessível será definida em resolução específica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A medida atende a demandas históricas de inclusão e reforça o direito das pessoas com deficiência visual à informação política durante o período eleitoral. A Lei nº 15.230/2025 entrou em vigor na data de sua publicação, garantindo já para as próximas eleições a aplicação das novas regras.
Você precisa fazer login para comentar.