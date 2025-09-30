Caso Regis: carro encontrado na Bolívia pertence a professor desaparecido a cinco dias

Professor de dança e representante comercial foi visto pela última vez em Cobija; Polícia Civil do Acre atua em parceria com autoridades bolivianas

O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, completa cinco dias sem solução.

O acreano foi visto pela última vez na quinta-feira (25), quando atravessou a fronteira em direção a Cobija, na Bolívia, a bordo de um Ford Fiesta prata, de sua propriedade.

Familiares registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Epitaciolândia nesta segunda-feira (29) e acompanham de perto as buscas realizadas pela Polícia Civil, em cooperação com autoridades bolivianas.

Na terça-feira (30), um veículo com características semelhantes ao de Regis foi encontrado em um ramal próximo à localidade de Villa Rosário, conhecida como “Barzola”, a menos de 10 km de Cobija.

Em consulta no sistema nacional no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, foi confirmado que seria de propriedade de Reginaldo.

O carro foi recolhido para o pátio da Diprove, onde será periciado por papiloscopistas, com o objetivo de identificar digitais do desaparecido ou de possíveis suspeitos.

O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).

As investigações seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

