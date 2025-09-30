Extra
Caso Regis: carro encontrado na Bolívia pertence a professor desaparecido a cinco dias
Professor de dança e representante comercial foi visto pela última vez em Cobija; Polícia Civil do Acre atua em parceria com autoridades bolivianas
O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, completa cinco dias sem solução.
O acreano foi visto pela última vez na quinta-feira (25), quando atravessou a fronteira em direção a Cobija, na Bolívia, a bordo de um Ford Fiesta prata, de sua propriedade.
Familiares registraram boletim de ocorrência na Delegacia de Epitaciolândia nesta segunda-feira (29) e acompanham de perto as buscas realizadas pela Polícia Civil, em cooperação com autoridades bolivianas.
Na terça-feira (30), um veículo com características semelhantes ao de Regis foi encontrado em um ramal próximo à localidade de Villa Rosário, conhecida como “Barzola”, a menos de 10 km de Cobija.
Em consulta no sistema nacional no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, foi confirmado que seria de propriedade de Reginaldo.
O carro foi recolhido para o pátio da Diprove, onde será periciado por papiloscopistas, com o objetivo de identificar digitais do desaparecido ou de possíveis suspeitos.
O caso agora conta com registro formal, o que deve agilizar as buscas com a integração de polícias Civil e Federal, dada a natureza transfronteiriça do ocorrido. A família continua pedindo por informações através dos telefones (68) 99901-8545 e (68) 99948-9820 (contatos de Keloisa e Sâmia).
As investigações seguem em andamento e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 006/2025 – COMPRAS.GOV 90006/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 01/10/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para a Concorrência Eletrônica nº 90006/2025 (UASG 980105), para Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Construção da Creche Pimpolho, na Comunidade do Bairro Nazaré, FNDE – Creche Tipo 1, em atendimento ao convênio de nº 961200/2024, firmado entre o Município de Brasiléia – AC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme Termo de Referência.
A sessão de abertura ocorrerá em 16/10/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 30 de setembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2025
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EMCOOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES OU GRUPOS INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES”
Origem: Secretaria Municipal de Educação
Data da Abertura: 28.10.2025 as 08:00h (horário local)
Retirada do Edital: 30/09/2025 à 28/10/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes no site do TCE: Https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e no E-mail: [email protected], de Segunda à sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 30 de agosto de 2025.
Cleiton Araújo Wolstein
Comissão Permanente de Licitação – CEL
Dec.0329/2025
Outubro terá bandeira vermelha patamar 1
As condições de geração não são favoráveis e, por isso, é necessário o acionamento das termelétricas
Fonte: Aneel
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou na sexta-feira, dia 26, a bandeira vermelha patamar 1 para o mês de outubro. Isso significa que os consumidores receberão as contas de energia elétrica com adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A indicação do volume de chuvas abaixo da média e o consequente reflexo no nível dos reservatórios não são favoráveis para a geração das usinas hidrelétricas. Diante desse cenário, há necessidade de acionamento de usinas termelétricas, que são mais caras e justificam o acionamento da bandeira vermelha patamar 1 para outubro. Nos meses anteriores foi acionada a bandeira vermelha patamar 2.
É importante ressaltar que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro. Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta.
Sobre as bandeiras tarifárias
Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias indica, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. As bandeiras mostram o custo variável da produção de energia, a partir da análise da disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis e o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.
Com as bandeiras, o consumidor ganha um papel mais ativo na definição de sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que a bandeira está vermelha, o consumidor pode adaptar seu consumo para ajudar a reduzir o valor da conta. Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.
A ANEEL reitera a importância do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo.
Confira abaixo o vídeo que explica como funciona o acionamento das bandeiras tarifárias:
