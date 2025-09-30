Caso Régis: Carro de professor desaparecido na Bolívia passa por perícia

Veículo de Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, foi localizado em ramal próximo a Villa Rosário; buscas seguem sem pistas do paradeiro do acreano

Reportagem de Marcus José e Keliton Diogo

O desaparecimento do professor de dança e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”, completa quase uma semana sem desfecho. O veículo do acreano, um Ford Fiesta prata, foi localizado na terça-feira (30) em território boliviano, após ter sido visto cruzando a fronteira no último dia 25.

Segundo as autoridades, o carro foi encontrado abandonado em uma comunidade a cerca de 16 km de Cobija, em um ramal próximo à localidade de Villa Rosário, conhecida como “Barzola”, região frequentemente utilizada por criminosos. Nenhum sinal do professor foi identificado dentro do veículo ou nas imediações.

O automóvel foi confirmado como pertencente a Regis e encaminhado ao Diprove, departamento da Polícia Nacional da Bolívia, onde passa por perícia para coleta de digitais que possam indicar suspeitos.

A Polícia Civil do Acre atua em parceria com as autoridades bolivianas na tentativa de localizar o brasileiro e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

