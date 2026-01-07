Brasil
Caso Master: Febraban identifica "volume atípico" de posts na internet
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) identificou, no fim de dezembro de 2025, um “volume atípico” de postagens de notícias sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master com menções à entidade e seus representantes. O procedimento relativo à instituição financeira foi realizado pelo Banco Central no dia 18 de novembro de 2025.
“A Febraban faz, de forma periódica, com empresas especializadas, monitoramento de postagens em redes sociais relativas à sua atuação e à do setor bancário. Nesses levantamentos recorrentes, foi identificado, no final de dezembro, volume atípico de postagens com menções à entidade e seus representantes, referentes ao noticiário sobre liquidação de instituição financeira”, afirma a Febraban, em nota.
A instituição associativa dos bancos acrescentou, na nota, que a movimentação atípica teve uma redução “nos últimos dias” e que analisa se as postagens “caracterizariam ou não eventual ataque coordenado à entidade”.
A liquidação do Banco Master foi determinada no âmbito de investigações que apontaram um suposto esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
A Febraban explicou na nota que o monitoramento de postagens nas redes sociais é rotineiro, mas que não observa especificamente conteúdos direcionados “a qualquer outra instituição ou autoridade, incluindo o Banco Central e seus dirigentes”.
A reportagem do Metrópoles pediu um posicionamento ao Banco Central sobre ataques feitos à instituição e seus diretores na internet, relativos à liquidação do Banco Master, mas ainda não obteve resposta.
PRF apreende 3 kg de cristal em ônibus que saiu de Rio Branco com destino a Brasília
Droga estava escondida em caixa de “peças usadas” despachada no Acre e com destino a Goiânia; cão farejador identificou carga durante fiscalização em Mato Grosso
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 3 kg de metanfetamina (cristal) durante uma fiscalização em um ônibus de transporte coletivo que fazia a linha Rio Branco (AC) a Brasília (DF). A droga estava escondida em 22 frascos dentro de uma caixa despachada no Acre e declarada como “peças usadas”, com destino a um homem residente em Goiânia (GO).
A abordagem ocorreu no km 211 da BR-364, em Rondonópolis (MT), após o cão farejador da PRF indicar a presença de substância ilícita no compartimento de bagagens. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis para os procedimentos legais cabíveis. A investigação segue para identificar os envolvidos no transporte interestadual da droga.
Anvisa determina recolhimento de panetones contaminados com fungos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nessa terça-feira (6/1), o recolhimento de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda.
Os produtos também estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos. Segundo a agência regulatória, os alimentos estão contaminados com fungos.
A medida atinge os seguintes lotes:
- Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional 140g (lote: 251027)
- Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” – 700g (lote: 251027)
- Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027)
- Panetone com Frutas Trufado Tradicional – 700g (lote: 251027)
A empresa D’Viez comunicou à Anvisa o recolhimento voluntário dos lotes, que têm prazo de validade até 27 de fevereiro de 2026, por conta do aparecimento de fungos na superfície dos produtos.
Anvisa proíbe alisantes capilares e saneantes
Também nessa terça-feira, a Anvisa determinou o recolhimento de produtos de quatro marcas de alisantes capilares e perfumes para ambientes.
Entre os alisantes, foram recolhidos os produtos Mask Botox Organic Biotherapy 1 kg Oxillis e Premium Caviar Protein – Brazillis, da empresa Cosmonew Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda; além do alisante BTX Hair Treatment Renova Lizz, da marca Kerastinni, fabricado pela SDK Indústria de Cosméticos Ltda.
A decisão da Anvisa foi tomada por um problema nos registros dos produtos, já que cosméticos e medicamentos não podem ser apenas notificados de sua produção, mas devem ser produzidos apenas após registro no órgão sanitário.
Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 10 milhões. Veja dezenas
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2956 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa terça-feira (6/1). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 10 milhões.
O concurso da Mega-Sena teve os seguintes números sorteados: 10 – 18 – 21 – 24 – 43 – 47.
Em todo país, 23 apostas acertaram cinco dezenas e vão levar prêmios de R$ 64 mil cada. Outras 2.703 apostas marcaram quatro números e vão faturar R$ 890.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (8/1). As apostas podem ser feitas até 20h do dia do sorteio.
Como jogar
Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.
Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer as apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.
Os jogos também podem ser feitos presencialmente em casas lotéricas e agências da Caixa.
