Caso Master: Febraban identifica "volume atípico" de posts na internet

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) identificou, no fim de dezembro de 2025, um “volume atípico” de postagens de notícias sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master com menções à entidade e seus representantes. O procedimento relativo à instituição financeira foi realizado pelo Banco Central no dia 18 de novembro de 2025.

“A Febraban faz, de forma periódica, com empresas especializadas, monitoramento de postagens em redes sociais relativas à sua atuação e à do setor bancário. Nesses levantamentos recorrentes, foi identificado, no final de dezembro, volume atípico de postagens com menções à entidade e seus representantes, referentes ao noticiário sobre liquidação de instituição financeira”, afirma a Febraban, em nota.

A instituição associativa dos bancos acrescentou, na nota, que a movimentação atípica teve uma redução “nos últimos dias” e que analisa se as postagens “caracterizariam ou não eventual ataque coordenado à entidade”.

A liquidação do Banco Master foi determinada no âmbito de investigações que apontaram um suposto esquema de emissão e negociação de títulos de crédito falsos envolvendo instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A Febraban explicou na nota que o monitoramento de postagens nas redes sociais é rotineiro, mas que não observa especificamente conteúdos direcionados “a qualquer outra instituição ou autoridade, incluindo o Banco Central e seus dirigentes”.

A reportagem do Metrópoles pediu um posicionamento ao Banco Central sobre ataques feitos à instituição e seus diretores na internet, relativos à liquidação do Banco Master, mas ainda não obteve resposta.