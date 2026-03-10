Caso Master: comissão da Câmara aprova visita em cela onde ficou "Sicário" de Vorcaro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (10/3), a realização de uma visita técnica nas dependências da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais para averiguar as circunstâncias da tentativa de suicídio de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como “Sicário”, preso no âmbito da Operação Compliance Zero.

Sicário é apontado como o responsável por levantar informações sigilosas e fazer ameaças contra adversários de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que também foi preso durante a terceira fase da operação. De acordo com a Polícia Federal, ele recebia R$ 1 milhão por mês para trabalhar para o banqueiro.

Segundo a PF, o aliado de Vorcaro atentou contra a própria vida enquanto se encontrava sob custódia da instituição, Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, no centro de Belo Horizonte, onde permaneceu internado em estado grave até a última sexta-feira (6/3), quando foi decretado o óbito.

Para o autor do requerimento, Evair Mello (PP-ES), a tentativa de suicídio ao estar sob custódia da PF “constitui fato de elevada gravidade institucional, pois o poder público, ao privar alguém de sua liberdade, assume integral responsabilidade pela preservação de sua integridade física e de sua vida“.

A Comissão de Segurança Pública ainda aprovou um requerimento apresentado pelo deputado capixaba para convidar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para prestar esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte do custodiado.