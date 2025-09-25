Caso Juliana Marçal: Justiça concede liberdade provisória a “Agroboy” acusado de homicídio

Diego Passo, réu pelo assassinato de Juliana Marçal, deixa prisão por decisão da Câmara Criminal, mas deve cumprir medidas cautelares

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) concedeu, nesta quinta-feira (25), liberdade provisória a Diego Passo, conhecido como “Agroboy”, acusado de matar Juliana Marçal em junho deste ano.

A decisão foi tomada pela Câmara Criminal, que, por maioria de votos, acatou o pedido de habeas corpus apresentado pelo advogado Wellington Silva. O réu, no entanto, deverá cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

O relator do processo, desembargador Samoel Evangelista, votou contra a concessão da liberdade, argumentando que Diego teria cometido um homicídio consumado e ainda permaneceu 22 dias foragido antes de ser preso, em 15 de julho.

O crime ocorreu em 21 de junho, após uma confusão na saída de uma casa noturna em Rio Branco. Durante a briga, Juliana foi atropelada pela caminhonete conduzida por Diego e não resistiu aos ferimentos, morrendo no Pronto-Socorro da capital.

