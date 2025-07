Caso Janaira Andressa: Polícia Civil identifica seis pessoas por sequestro, esquartejamento e ocultação de cadáver

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), elucidou o caso do desaparecimento de Janaira Andressa Souza de Lima, moradora de rua que havia desaparecido entre os dias 17 e 20 de junho de 2024. Após mais de um ano de investigação, seis pessoas foram identificadas como diretamente envolvidas no crime, sendo quatro maiores de idade e dois adolescentes. No último sábado, 5, a equipe da DHPP prendeu os quatro adultos, entre eles uma liderança de organização criminosa atuante no tráfico de drogas na região do Triângulo Velho, em Rio Branco. Os menores também foram responsabilizados, embora ainda não tenham tido mandados de internação expedidos pela Justiça.

Janaira Andressa teve seus restos mortais encontrados nas margens de um igarapé que separa os bairros Taquari e Triângulo Novo. A coleta e análise de DNA realizada pelo Instituto de Análises Forenses, em comparação com material biológico fornecido por familiares, confirmou a identidade da vítima em abril deste ano.

Inicialmente tratado como um desaparecimento, o caso passou a ser investigado como homicídio diante das circunstâncias e indícios coletados. A conclusão do inquérito confirmou um crime de extrema brutalidade, Janaira foi sequestrada, esquartejada e teve o corpo ocultado na mata às margens do igarapé.

As prisões realizadas no último sábado marcam um avanço significativo nas investigações, que revelaram o envolvimento direto de membros de uma facção criminosa na execução do crime. A liderança do grupo, responsável por ordenar a morte da vítima, foi capturada juntamente com outros três comparsas.

As investigações seguem para identificar se há outros envolvidos e para garantir que todos os responsáveis sejam levados à Justiça.

