Atropelamento que vitimou Sra. Enma em Cobija é solucionado: motorista confessa e é condenado

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, recebeu nesta quarta-feira, 6, a visita institucional do prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, para tratar da manutenção de ruas e ramais no município.

Foram discutidas demandas para melhorar a trafegabilidade nas áreas urbana e rural. A reunião contou com a presença do diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Celso Souza, reforçando o compromisso do governo em apoiar as prefeituras na execução de obras de infraestrutura.

Sula Ximenes destacou a parceria entre o Estado e os municípios. “Estamos trabalhando juntos para atender às necessidades da população, levando serviços que melhorem a mobilidade e garantam mais segurança”, afirmou.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a recepção e o apoio às demandas. “Essa parceria é fundamental para avançarmos com melhorias nas ruas e ramais, garantindo melhores condições de acesso para os moradores”, disse.

O Deracre segue atuando junto aos municípios para fortalecer a infraestrutura viária e a mobilidade no estado.

